海洋攝影獎：兩隻各自喪偶的企鵝溫馨一刻
2020年產生很多淒美動人而富有力量的照片。
但有一張記錄澳大利亞兩隻各自喪偶的企鵝互相安慰的圖片，被《海洋學》雜誌（Oceanographic）授予海洋攝影獎。
照片由托拜亞斯·鮑姆蓋特納（Tobias Baumgaertner）在墨爾本拍攝。
他當時聽說，兩隻企鵝近期失去了各自的配偶，而牠們經常會做好似乎是在互相安慰的行為。
這名德國攝影師贏得了這本雜誌評選的社區選擇獎（Community Choice Award）。
澳洲墨爾本的聖科達碼頭是大約1400隻神仙企鵝（fairy penguin）的生活地。這是最小的一種企鵝，平均身高大約只有33厘米（13英寸）。這片領地由志願者監測。
「一名志願者聯繫我，告訴我說，白色的是一隻老年母企鵝，失去了配偶，而左邊年輕一點的那只雄企鵝似乎也是，」鮑姆蓋特納在Instagram上寫道。
「在那之後，牠們就經常見面，互相安慰，然後站在一起很多個小時，一起看附近城市跳動的燈光。」
這名攝影師說，他在這個企鵝領地度過了三個夜晚，才最終拍下了這張照片。
「在不能或者不允許使用閃光燈，這些小企鵝又在一直不停地動，用牠們的鰭肢在彼此的背上一直揉，幫對方清潔，真的很難拍到一張，」他說。
「不過，我很幸運地捕捉到這一美妙的時刻。」