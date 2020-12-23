海洋攝影獎：兩隻各自喪偶的企鵝溫馨一刻

圖像來源，Tobias Baumgaertner 圖像加註文字， 這張照片由德國攝影師托拜亞斯·鮑姆蓋特納（Tobias Baumgaertner）拍攝。

2020年產生很多淒美動人而富有力量的照片。

但有一張記錄澳大利亞兩隻各自喪偶的企鵝互相安慰的圖片，被《海洋學》雜誌（Oceanographic）授予海洋攝影獎。

照片由托拜亞斯·鮑姆蓋特納（Tobias Baumgaertner）在墨爾本拍攝。

他當時聽說，兩隻企鵝近期失去了各自的配偶，而牠們經常會做好似乎是在互相安慰的行為。

這名德國攝影師贏得了這本雜誌評選的社區選擇獎（Community Choice Award）。

澳洲墨爾本的聖科達碼頭是大約1400隻神仙企鵝（fairy penguin）的生活地。這是最小的一種企鵝，平均身高大約只有33厘米（13英寸）。這片領地由志願者監測。

「在那之後，牠們就經常見面，互相安慰，然後站在一起很多個小時，一起看附近城市跳動的燈光。」

這名攝影師說，他在這個企鵝領地度過了三個夜晚，才最終拍下了這張照片。

「在不能或者不允許使用閃光燈，這些小企鵝又在一直不停地動，用牠們的鰭肢在彼此的背上一直揉，幫對方清潔，真的很難拍到一張，」他說。