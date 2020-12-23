新冠疫情：英法交通中斷後恢復，英國最大超市限購

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果持有新冠病毒陰性檢測證明，法國公民、居住在法國的英國公民和運輸人員現在可以往來。

英國新冠變種病毒引發全球關注，多個國家和地區陸續宣佈對英國進行旅行管制措施。但最新消息稱，英國和法國最新達成協議，鐵路、航空和海運服務已經恢復。

儘管英法達成協議，但包括意大利、印度和巴基斯坦在內的50多個國家和地區仍禁止來自英國的旅客入境。

英國政府周末在英格蘭南部和東部大部分地區實施了嚴格的第四級措施，以應對變種新冠病毒傳播，隨後外國政府紛紛推出旅行禁令。

英法交通重啟

英國和法國之間的鐵路、航空和海運周三（12月23日）早上恢復往來，法國政府同意放鬆與英國之間的旅行禁令。

如果持有72小時內的新冠病毒陰性檢測證明，法國公民、有法國居留權的英國公民和運輸人員現在可以進入法國。

自上周日（12月20日）英法邊境關閉，近3000輛卡車被困在英格蘭南部。

荷蘭宣佈，只要最近檢測結果為陰性，將再次允許來自英國的旅客入境。

但是，對於一些居住在英國的法國人和荷蘭人來說，決定可能太晚了，因為他們很難進行病毒測試，然後再回家過聖誕節。

英國最大超市限購

英國大型連鎖超市樂購（Tesco）表示，將對衛生紙、雞蛋、大米和洗手液等一些生活必需品進行臨時限購。樂購在對顧客的電子郵件中稱，這一限制是為了確保每個人都能買到商品。

周一（12月21日），樂購和Sainsbury's警告，如果無法讓貨運恢復正常，一些新鮮食品可能會出現短缺。樂購預計，生菜和柑橘類水果等產品可能受到衝擊。

圖像來源，Getty Images

英國冬季的新鮮蔬菜大多來自歐洲大陸，包括西紅柿和捲心菜。

Sainsbury's對BBC表示，他們目前沒有產品限購，並表示「供應良好」。

英國零售協會食品與可持續發展主管奧佩（Andrew Opie）指出，聖誕節前零售商儲備了很多貨品，應該能防止馬上出現問題。但他認為，如果重新開放邊境需要進行病毒測試，「我們需要確保速度快，避免給供應鏈增加摩擦」。

「我們已向政府強調，除了重新開放海峽港口沒有其他選擇，因為這是每年此時最重要的新鮮農產品供應通道。」

英吉利海峽是一條重要的貿易通道。聖誕節期間，英國多佛和法國加來之間每天有約一萬輛貨車往返，通常會帶來最新鮮的農產品。

歐盟呼籲放開限制措施

歐盟執行機構歐洲委員會呼籲成員國放開針對英國的旅行禁令。但是這項建議不具約束力，歐盟國家可以自由設定邊境管制規定，他們可能會繼續執行自己的政策。

歐盟27個成員國都一度禁止來自英國的旅客入境。

圖像來源，Getty Images

歐洲委員會在一份聲明中建議，歐盟成員國允許人們前往居住國，只要人們接受檢測或自我隔離。但是這份聲明稱，應該阻止非必要的旅行。

聲明還稱，歐盟的運輸人員，如卡車司機等，應該豁免旅行限制和強制檢測。

英國疫情如何？

英國政府最新數據顯示，截至目前該國已經有超過200萬宗新冠病毒確診病例，超過6.8萬人死亡。

新增病例目前再次快速上升，這是由一種變異病毒帶來的，這種病毒被認為更容易傳播。

圖像來源，Getty Images

周二，英國政府公布了超過3.6萬宗新增確診病例，這是夏天開始大規模檢測來的最高紀錄。