隱型戰機與巡航導彈：日本內閣放行創紀錄的軍費預算

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報道說，日本首相菅義偉繼承了其前任的加強軍備政策。

周一（12月21日），日本政府批准提升軍費開支，以因對「越來越棘手的」安全環境。這是新政府連續第九次提升軍費預算。

報道說，日本首相菅義偉繼承了其前任的加強軍備政策。日本認為中國在東海和南海越來越咄咄逼人，對日本的安全威脅有增無減。

周二（12月22日），中國和俄羅斯的遠程戰略轟炸機再次飛躍日本海和東海，進行了第二次聯合戰略巡航。日本防衛省說，日本起飛戰機對中俄兩國的轟-6K和圖-95轟炸機進行了跟蹤。

隱型戰機，巡航導彈

周一，日本內閣批准了始於2021年4月的下一財年的預算。1.03萬億美元的預算包括刺激受疫情影響嚴重的經濟，以及大幅度提升國防開支。

路透社報道說，這是日本政府連續第九次增加軍費預算。預算中517億美元將用於新型戰機，導彈和航空母艦。

一部分資金將用於發展遠程巡航導彈和軍艦。三菱重工在洛克希德馬丁公司協助下研發一款先進的隱形噴氣戰鬥機。另外，日本還要購買六架洛克希德馬丁製造的隱形戰機。

日本內閣官房長官加藤勝信在通報中說，「我們要加強國防必需的能力... 以應對越來越棘手的安全環境。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2017日本的「出雲級直升機護衛艦」將通過南中國海巡航，日本指中國在有爭議海域強化立場，試圖改變現狀

「中國要改變東海和南海現狀」

預算案交由日本國會後，一般認為首相菅義偉領導的自民黨佔多數的國會將批准該預算。

路透社報道說，菅義偉繼續其前任安倍開始的軍備擴張政策。7月14日安倍內閣批准了日本的年度國防報告，其中提到中國在有爭議海域強化立場，利用新冠疫情擴大影響，對日本和地區構成了更大的威脅。

在日本通過國防報告前一天，美國特朗普政府在南海問題上表達了對中國更強硬的立場，幾乎對中國在南海的所有要求都作出反對。當時美國國務卿彭佩奧說，「世界反對中國把南海當作其海上帝國。」

8月底，日本防衛大臣河野太郎和美國國防部長埃斯珀會面後對記者表示，中國近期頻繁在東海和南海進行軍演旨在將來要利用軍事手段來改變東海和南海地區的現狀。

圖像來源，PLA Airforce Online 圖像加註文字， 12月22日中國和俄羅斯的遠程戰略轟炸機再次飛躍日本海和東海進行了第二次聯合戰略巡航。圖為2019年7月中俄轟炸機進行第一次聯合戰略巡航

和平憲法，美日安保條約

戰後日本制定的和平憲法規定日本放棄宣戰和放棄戰爭手段的權利，並且禁止日本保留軍隊。憲法第9條規定日本「永不保留陸、海、空軍以及其他戰爭潛力」。

但是日本在戰後實際上維持了被稱作自衛隊的武裝力量。

1951年日本同美國簽定了《美日安保條約》，這個雙邊防務條約其後又經過更新。該條約的第5條規定了面對軍事攻擊美日共同承擔軍事義務。這一條規定也引發是否突破和平憲法規定的討論。