肺炎疫情：英國發現與南非有關的新變種病毒

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康和科學事務記者

圖像來源，Getty Images

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock，夏國賢）說，英國已經發現了兩例新變種冠狀病毒確診者。

這兩名確診者分別在倫敦和英格蘭西北部被發現，兩名病患都與曾前往南非的人有接觸。

目前英國針對南非實行了旅行限制。任何在過去14天到過南非的人，以及他們的密切接觸者，都需立即自我隔離。

這種變種病毒在南非引起越來越多的關注。南非衛生部長木赫茲（Zweli Mkhize）警告說：「年輕人和之前身體健康的人都生病了。」

他說自己的國家「不能再經歷一次當年愛滋病大流行初期的體驗。」

南非科學家說，這種變種病毒傳播迅速，成為南非部分地區確診病例的主要原因。

該變體病毒仍在分析中，但數據顯示其傳播速度更快。

本周二（12月22日）在英國首次檢測到該變種病毒。

病毒爆發

新變種病毒與此前在英國發現的變種病毒具有一些相似之處，儘管它們是分開發展的。

兩者都有叫做「N501Y」的突變，它是病毒用來感染人體細胞的關鍵部分。

倫敦帝國理工學院教授弗格森（Neil Ferguson）說：「我認為目前最該關注的是南非的情況。」

「可以肯定的是南非已經傳出了變種病毒爆發，確診病例急遽增加。」

漢考克也在唐寧街的記者會上說，對南非新的變種病毒高度關注，任何被隔離的人都必須避免與任何其他人的一切接觸。

在同一次通報會上，他宣佈將更多地方升級到第四級防疫，以控制病毒，估計將影響數百萬人。

來自英國公共衛生部（PHE）的霍普金斯博士（Susan Hopkins）表示，兩種變種病毒看起來傳播力更強。他們仍在分析從南非來到英國的變種病毒。

她又說，她「非常有信心」能夠以隔離和旅行限制，控制新變種病毒的擴散。

南非反應

BBC記者 弗洛克.朱西亞（Farouk Chothia）

政府在假日期間加強限制，包括關閉西開普省著名的花園大道海灘。

它面臨主要反對黨民主聯盟（DA）和一些團體的抨擊，後者在法庭上質疑這一決定，認為關閉海灘將對小型企業造成破壞性影響。但是法官們仍維持了這些限制，稱政府有責任保護人民的健康。

西開普省總理艾倫·溫德說，該省的醫院處於「嚴重壓力」之下。 該省這次的Covid-19病例比第一波期間多。