特朗普否決年度國防授權法案 「送給中俄的禮物」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這部《國防授權法案》包括建議向現役軍人加薪3%的條款。

美國總統特朗普運用否決權，要求國會重新審議明年的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）。他批評法案欠缺一些「保障國家安全的重要措施」，形容它等如一份「送給中國和俄羅斯的禮物」。

特朗普周三（12月23日）通知眾議院，他將使用否決權。他解釋說，自己不滿法案中限制撤回美國駐外軍人的數量、將一些以美國內戰期間南軍將領命名的軍事設施改名等條款。他形容這些條款沒有讓美國軍隊的歷史獲得應有尊重，也不合乎他的政府在國家安全和外界政策中讓美國優先的政策。

他又批評，限制撤回美國駐外軍人數量的政策違反憲法，也是一個「差的政策」。

根據美國法律，任何法案在國會通過後需要總統簽署才能成為法律，總統可以運用一次否決權要求國會重新審視法案內容。但之後如果超過三分之二參眾兩院的議員再次投票支持法案，就可以繞過總統的否決權，把法案確認為法律。

這部《國防授權法案》早前獲得大多參眾兩院的議員通過，因此外界預期即使特朗普動用否決權，國會都會有足夠的支持繞過他的否決權。民主黨的眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）形容，特朗普否決法案是「一個令人驚訝地魯莽」的行為，危害美國的安全，也漠視民主共和兩黨議員一致的看法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 佩洛西形容，特朗普否決法案"令人驚訝地魯莽"。

這部法案共約4500頁長，國會至今已經花近一年時間審議，內容主要規範美國在武器、裝備和人員等方面的國防開支。今年度的法案包括建議向現役軍人加薪3%。如果國會無法繞過特朗普的否決權，將會是60年來首次有《國防授權法案》無法獲得通過。

國會有很大機會得到足夠的支持繞過特朗普的否決，令這部法案成為法律，因此他的一些幕僚據報建議他不應行使否決權。特朗普任內已經八次利用否決權拒絶簽署法案，這些法案重回國會後在共和黨議員的配合下都無法再次獲得通過。

但這次共和黨內部看法並不一致，即使是過去多次支持特朗普政策的共和黨人都聲言會繼續投票支持這部法案，抵抗特朗普的否決權。

這包括共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），他已經與民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）達成同識，將會在下星期表決是否繞過特朗普的否決權。

另一名共和黨參議員林賽·格雷漢姆（Lindsey Graham）揚言會支持特朗普的否決權，除非國會按總統的要求，更改法案內有關免卻社交網站平台法律責任的條款。