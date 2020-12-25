新冠疫情：紐約市下令國際旅客抵達後必須隔離14天

Air travellers check in for their flights in John F. Kennedy International Airport in New York City. File photo

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違反紐約市隔離規定的國際旅客將面臨高額罰款。

在英國等地出現新型冠狀病毒新變種的緊急情況之後，紐約市對到訪國際旅客實施新的隔離令。

市長白思豪（Bill de Blasio）表示，所有到訪旅客將會被要求在他們入境時提供的地址逗留14天。

他說，警方代表將會探視所有從英國抵達的旅客，以確保他們遵守規定。

白思豪警告說，違規者將會被罰款每日1000美元（737英鎊）。

據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，全美國目前已錄得共1840萬新型冠狀病毒確診病例，超過32.6萬死亡。

紐約市是美國今年較早前新冠疫情爆發的中心，如今亦再次成為該國受疫情影響最嚴重的州份之一。

白思豪在聲明中表示，所有入境的國際旅客必須提供聯絡信息。

「我們非常認真對待的事實是，如果你違反了隔離規定，你就是在給每一個人製造了危險，」白思豪說。

「我們這里正在進行最後的戰役，我們要做的就是度過這些假期，」他說。

隨著各國政府要在聖誕假期期間遏止新型冠狀病毒傳播，數十個國家——包括將近全部27個歐盟國家——已經對英國實施了旅遊禁令。

COVID-19的新變種是什麼？

本周，英國首相約翰遜（Boris Johnson）透露，英國近日新增病例的飆升，源於新型冠狀病毒的一種變異的新病毒株。

然後在周三（12月23日），衛生大臣漢考克（Matt Hancock，夏國賢）指，另一種來源於南非的新變種已經在英國出現。

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英國表示，新病毒株比原來的病毒更具傳染性。

有關方面仍然在對這兩種新變種進行分析，但是英國政府表示，基本可以斷定它們比其它病毒株更具傳染性。

不過，英國政府亦表示，更嚴厲的新封鎖措施將會有助於控制病毒傳播。

美國的最新狀況

據約翰·霍普金斯大學的統計數字，美國仍然是全世界最多病例以及死亡人數的國家。

自疫情全球大流行爆發以來，美國總人口約5%曾感染過新冠病毒。

自11月以來，日增病例一直處在創紀錄的狀態，很多州的醫院亦人滿為患。

美國監管機構最近批准了兩款疫苗。一款來自莫德納（Moderna），另一款則是由輝瑞（Pfizer）和德國生物技術公司BioNTech。美國疾病控制及預防中心（CDC）指，已經有超過940萬劑疫苗被運送至全美各地。

美國政府已與輝瑞達成協議，將購入另外1億劑疫苗。

上周有消息傳出，很多州份獲得的疫苗將會少於預期，美國一名負責分發疫苗的將軍已經對此道歉。

美國疾控中心表示，至周三，已經有超過100萬美國人注射了第一劑疫苗。今年較早前，美國政府曾聲稱要在2020年底前為2000萬人完成接種。