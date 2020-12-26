世界資源爭奪戰：摩洛哥西撒主權爭執背後的磷礦和大國元素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 摩洛哥和西撒哈拉佔世界磷礦資源高達約75%以上。中國專家稱，磷礦的戰略意義不弱於稀土。

普通中國人平時對遙遠的非洲西撒哈拉的興趣和認知許多或來自台灣作家三毛的文學。然而在全球化和全球資源競爭激烈化的今天，西撒哈拉即使對中國來說也已經有了重要的經濟意義。

隨著世界人口猛增，各國對糧食的需求量，以至於擴大糧食生產所必須依賴的主要化肥原料之一磷礦資源的需求也不斷盤升。正因為如此，非洲西北角的地緣政治重要性開始與日俱增。

2020年底，即將卸任的美國總統特朗普突然拋棄國際共識，表示支持非洲西北的摩洛哥對西撒哈拉擁有主權，讓西撒哈拉這塊非洲最古老的爭議之一成為世人關注要點。有專家指出，這其間最重要的經濟原因之一可能就是那裏豐富的磷礦資源。

西撒哈拉的寶藏

在當年三毛的小說中，西撒哈拉是一派沙漠和異域風情。在現實世界中，這裏不單有涉及不同文化，宗教，種族的地緣政治爭議，還有關係到珍貴的磷礦資源的分配問題。

2019年，在全球各類大宗商品市場中，高品位磷礦石價格上漲接近50%，位列漲價幅度之首。2020年，隨著世界糧食可能出現價格大幅上漲的消息，磷礦及相關化工產品價格繼續上揚。

世界人口與糧食生產壓力

據聯合國統計，世界人口已經達到77億，而在今後30年中還將高速增長，到2050年將達到97億，並可能在2100年達到110億的峰值。

世界人口急劇增長20至30億，而且主要增長在發展中國家，對糧食生產與供給提出更大要求。有專家指出，在多數國家開始出現自然土地資源有限，土地過度開發，土地貧瘠等現象的同時，人們對化肥的需求將不斷增加。

磷肥是最重要的農業三大肥料之一，對絶大多數作物都有明顯的增產效果。目前全球磷礦開採後約80%都用於製造磷肥。

英國《衛報》2019年的一篇報道曾援引科學家預測，全世界磷礦資源在未來數十年中可能就會耗盡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人口急劇增長主要在發展中國家，對糧食生產提出更大需求。印度是磷肥全球進口第一大國。但印度主要依靠進口沙特和中國的磷肥。

西撒哈拉與中國

在世界已經探明磷礦儲量中，非洲磷礦資源佔據80%，而摩洛哥和西撒哈拉磷礦資源最多，佔世界磷礦資源的約75%以上。

因此，這個地區的任何地緣政治的變動自然會引起人們對全球磷礦資源可持續開發的關注。

據美國地質調查局2017年的研究顯示，全球可用於商業生產的磷礦總儲量為大約671億噸，其中摩洛哥和西撒哈拉有500億噸，位列全球儲量第一，品質也高；中國第二，但僅有近40億噸，並且大多品質較低。

在農業大國中，中國是全球最大的磷肥生產國，同時也是全球最大的磷肥出口國。印度是磷肥全球進口第一大國。但印度主要依靠進口沙特和中國的磷肥。

除農業用途外，磷礦石在中國的農業、醫藥、火柴、染料、制糖、食品、紡織、玻璃、陶瓷、國防工業中均有廣泛、重要的用途，並可能在新材料方面具有潛力。因此中國自產磷礦也首先需要滿足本國增長的消費需求。

早在十年前，來自中國科學院網站的數據顯示，中國化肥生產每年消耗的高品位磷礦石超過1億噸，磷礦石已經列入中國國土資源部2010年後緊缺資源之列。

中國有專家稱，磷礦的戰略意義不弱於稀土。因有礦業人士十年前即做出預測，中國如果放任過去缺乏監管的開採，本國的磷礦資源20年內即將耗盡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 因為摩洛哥與西撒人陣的交戰，大批西撒人成為難民，逃入阿爾及利亞建立大型難民營。

據悉，中國已經在國內實施磷礦限採，並開始把目光轉向海外。有專家介紹稱，中國也希望通過一帶一路項目，能更多利用北非的磷礦資源。

美國與沙特

美國一直是摩洛哥和西撒哈拉磷礦的最大進口國。

做為世界儲量第三的美國也於2013年年底開始對磷礦石出口採取了一系列限制政策，導致全球磷礦和磷肥價格上漲。

在中東，沙特憑借充足的資金和豐富的石化基礎，也崛起成為磷肥工業大國。

沙特和摩洛哥有著歷史文化的源遠流長的密切關係。早在公元7世紀阿拉伯帝國興起時期，阿拉伯人就進入了西撒哈拉地區，成為這裏主要的種族之一，阿拉伯語也成為當地最主要語言之一。

這些都給沙特利用北非磷礦提供了良好便利基礎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 摩洛哥1975年開始大舉移民進入西撒哈拉，投資開採那裏的磷礦，獲得巨大利潤。

近年來，沙特大力推行經濟多元化政策，依靠北非的磷礦資源，建成了全球規模最大的磷肥工業項目，分別向亞洲和歐洲出口。沙特的磷肥工業也成為除了石油以外的重要工業。

摩洛哥、西撒與磷礦控制權

摩洛哥1956實現獨立後，就聲稱對西撒哈拉擁有主權。摩洛哥還大舉移民進入西撒哈拉，投資開採那裏的磷礦，獲得巨大利潤。

摩洛哥是世界磷酸鹽（即磷礦）出口量第一的國家，磷礦是該國經濟的最大支柱之一。摩洛哥磷酸鹽公司（OCP）已成為世界最大的磷酸鹽出口商和生產商，這個國有公司壟斷了其國內磷化產業鏈各環節，同時也是世界磷礦價格重要的決定者。

2020年年初，摩洛哥率先提價，拉動全球磷肥價格新一輪上揚。

但對西撒哈拉歸屬的爭議早已已經持續百年。1973年，當地土著撒哈拉獨立運動西撒哈拉人民解放陣線（簡稱西撒人陣，波利薩里奧陣線，Polisario Front）成立後，一直在與摩洛哥發生武裝衝突，並且西撒人陣得到摩洛哥的鄰國阿爾及利亞及非洲聯盟的支持。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西撒人陣宣佈成立了撒哈拉阿拉伯民主共和國（SADR），在阿爾及利亞設有流亡政府，並且加入了非洲聯盟。

為了抗議非洲聯盟宣佈承認西撒哈拉獨立，摩洛哥1984年宣佈退出非洲聯盟。2016年才重新加入。

1991年，聯合國斡旋的停火結束了西撒哈拉的戰爭，交戰雙方達成停火協議。聯合國安理會同年通過決議，設立西撒特派團監督停火，並在可能的情況下在西撒哈拉組織全民公決。中國也積極參與了西撒特派團，中國軍人近年來還擔任過西撒特派團維和部隊司令。

磷礦資源的歸屬是雙方爭奪的重要原因。摩洛哥佔領的西撒哈拉的2/3的領土是磷礦主要地區。而西撒人陣控制的1/3地區主要是沙漠。因此，西撒人陣及其支持國家將摩洛哥告上聯合國國際法院，起訴摩洛哥在有爭議地區非法濫採磷礦資源。

2002年，當時的聯合國法律事務秘書長法律顧問漢斯·科雷爾表示，如果勘探和開採活動在不尊重有主權爭議的西撒哈拉當地人民的利益和願望的情況下進行，有關商業合同是違反國際法的。

摩洛哥聲稱，其磷礦開採符合國際法，而且摩洛哥實際控制的地區投入了數百萬美元用於當地發展項目，磷礦收入直接使當地居民受益。但西撒人陣及在阿爾及利亞的西撒哈拉難民堅決反對其說法。