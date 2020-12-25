英國脫歐： BBC整理歐盟各國領導人回應

歐盟和英國之間已經達成了脫歐貿易協議，這促使人們對未來感到寬慰、悲傷和樂觀。歐盟各國領導人開始對這結果做出反應，以下是其中一些人的評論。

歐盟委員會主席馮德萊恩 （Ursula von der Leyen）

「這是一條漫長而曲折的道路。但我們仍有很多事要做；這是個公平也是平衡的協議，對雙方來說也是正確和負責任的協議。」

「離別是如此甜蜜的悲傷」（Parting is such sweet sorrow ）；對所有歐洲人來說，我想是時候讓「脫歐」過去了。我們的未來在歐洲實現。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩 （Ursula von der Leyen）

歐盟首席談判代表巴尼爾（Michel Barnier）

「時鐘不再滴答滴答。」

「今天是能放心的一天，但是當我們比較過去和未來將發生的事情時，是有點傷心。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德國總理默克爾：英國將繼續成為德國和歐盟之外歐盟的重要合作伙伴。

德國總理默克爾（Angela Merkel）

「德國聯邦政府將仔細檢查該協議的案文。但我們並非從零開始；在整個談判過程中，歐盟都將成員國緊密地包括在內。」

「因此，我們將能迅速判斷德國是否可以支持今天的協議。我非常樂觀，將取得良好的結果」；「通過這協議，我們為我們關係的新篇章奠定了基礎。英國將繼續成為德國和歐盟之外歐盟的重要合作伙伴。」

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）

「對於愛爾蘭來說，沒有「較好的脫歐」這種事情」 ；「不過我們一直在努力減少負面影響。」

「鑒於目前情況，我認為今天達成的協議，已經是脫歐盡可能最好的版本了。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 愛爾蘭總理邁克爾·馬丁（Micheál Martin）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）

「歐洲的團結和實力得到了回報。」

「與英國達成的協議對於保護我們的公民，我們的漁民，我們的生產者至關重要。我們未來也將確保協議能落實。」

意大利總理朱塞佩·孔特 （Giuseppe Conte）

「好消息：歐盟和英國之間達成了協議。」

「歐洲企業和公民的利益和權利得到保證。英國將成為歐盟和意大利的主要合作伙伴和盟友。」

西班牙總理佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）

「我們歡迎歐盟與英國之間達成的協議。祝賀巴尼爾與馮·德·萊恩及其團隊。」

「歐盟成員國和理事會將在接下來的幾天內審議其協議」；「西班牙和英國將繼續對話，在直布羅陀達成協議。」

奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茨（Sebastian Kurz）

「我歡迎談判者就歐盟與英國的未來關係達成協議。」

葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔（António Costa）

「我們衷心歡迎英國與與歐盟，將在明年1月1日達成的協議。」

「除了我們的鄰居和盟國之外，英國將繼續是重要的伙伴。」

荷蘭總理馬克·呂特（Mark Rutte）

「令人難忘的消息是，經過艱苦的談判，達成了關於建立新的歐盟-英國伙伴關係的協議。」

「這對我們所有人都至關重要。我們現在將仔細研究它。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 荷蘭總理呂特（左）

比利時總理亞歷山大·德克魯（Alexander De Croo）

「我歡迎米歇爾·巴尼耶和烏爾蘇拉·馮·德·萊恩與英國達成協議。這奠基了英國脫歐後，保持與英國的牢固關係…最後，對我來說只有一件事是重要的：確保為比利時的經濟利益提供最好的保護。」

「我們必須保護我們的比利時公司免受與英國不公平競爭」；「初步報告似乎表明，這項協議將為我們提供這一至關重要的保證。」

羅馬尼亞總統克勞斯·約翰尼斯（Klaus Iohannis）

「羅馬尼亞歡迎歐盟-英國商定的未來關係伙伴關係。」

「這項協議將保護羅馬尼亞公司和公民的利益，這也是羅馬尼亞在這些談判中的主要目標。」

斯洛伐克總理伊戈爾·馬托維奇（Igor Matovič）

「很少有人相信，但是聖誕節可以創造奇蹟。」

「來自海峽兩岸的好消息。非常感謝米歇爾·巴尼耶和烏爾蘇拉·馮·德·萊恩」

「他們確保了歐盟和英國之間的未來關係上達成的協議。我們現在將充滿信心地研究該協議，以便面對從明年一月開始生效的協議。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 西班牙總理桑切斯（左）與法國總統馬克龍

瑞典總理斯特凡·洛芬（Stefan Löfven）

「很高興談判最終有了結果。歐盟和英國之間的協議是我們未來關係的重要基礎。」

克羅地亞總理安德烈·普倫科維奇（Andrej Plenković）

「我們歡迎在過渡時期結束前一周，歐盟與英國的未來，在深入談判之後達成協議。我們希望繼續與英國建立牢固的伙伴關係。」

芬蘭歐洲部長特普萊恩（Tytti Tuppurainen）

「經過長時間的談判，歐盟和英國就未來的伙伴關係達成了協議。恭喜。這是在最後一刻發生的，因為過渡期於今年年底結束。」

「協議是互惠互利的，已經考慮到對歐盟至關重要的問題，例如公平競爭。但是，仍需要損害控制，因為新的關係缺乏給單一市場利益。」

「這是英國的意願。」

歐盟議會脫歐首席代表伏斯達（Guy Verhofstadt）

「終於，為了所有人的利益，我們達成了歷史性且前所未有的協議。」

他說：「我希望未來歐盟與英國政治人物能夠建立這種伙伴關係，以重新獲得歐盟和英國應有的緊密關係」；「這將是英國重返歐洲大家庭的第一步。」