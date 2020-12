美國記者Daniel Pearl案: 巴基斯坦法院下令釋放被指斬首珀爾的武裝份子

巴基斯坦檢察部門指出,謝赫當時誘導珀爾與一名當地伊斯蘭宗教領袖會面。珀爾失蹤後,多家巴基斯坦和美國的新聞新構,都收到一封由一個稱為全國恢復巴基斯坦主權運動(National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty)的組織發出電郵,提出一系列要求,包括美國要善待在當地被囚的巴基斯坦藉囚犯。