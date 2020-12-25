美國記者Daniel Pearl案： 巴基斯坦法院下令釋放被指斬首珀爾的武裝份子

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 謝赫的罪名早前獲改為較輕的綁架罪，巴基斯坦檢察部門正在就這個決定上訴。

巴基斯坦法庭下令，當局必須釋放一名被指在巴基斯坦殺害美國記者珀爾（Daniel Pearl ）的武裝份子，因為他早前已經獲判沒有殺害這名記者。

這名武裝份子謝赫（Omar Sheikh）今年稍早時獲巴基斯坦法庭裁定謀殺珀爾罪名不成立，改判綁架罪罪成，但檢察部門提出上訴，謝赫需要繼續扣押。

巴基斯坦南部卡拉奇法院周四（12月24日）裁定當局繼續扣押謝赫屬於違法，下令將他釋放。他的律師預計當局在24小時內就會釋放他。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 謝赫的律師預計當局在24小時內就會釋放他。

珀爾是美國《華爾街日報》記者，2002年在巴基斯坦被綁架，之後被斬首。事件當時引起很大關注，當局在珀爾被綁架數天內就拘捕了謝赫，之後他被裁定謀殺罪成，被判死刑。

巴基斯坦法院今年將謝赫的罪名降成綁架，他的三名同黨就獲判無罪。法院的判決引起珀爾的家人不滿，巴基斯坦當局也正在向法院上訴，至今未有結果。

巴基斯坦法院裁定謝赫可以獲釋的消息傳出後，美國國務院在社交網站發文，對法院的決定表示「深切關注」，將會密切跟進事件，又會與珀爾的家人站在一起，度過這個非常難過的時刻。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 珀爾是美國《華爾街日報》記者，2002年在巴基斯坦被綁架，之後被斬首。

珀爾是《華爾街日報》南亞辦公室主管，他在2002年1月失蹤。他當時正在調查2001年嘗試炸毀一架從巴黎飛到美國邁阿密客機的英藉武裝份子里德（Richard Reid）與卡拉奇伊斯蘭武裝份子之間的關係。

巴基斯坦檢察部門指出，謝赫當時誘導珀爾與一名當地伊斯蘭宗教領袖會面。珀爾失蹤後，多家巴基斯坦和美國的新聞新構，都收到一封由一個稱為全國恢復巴基斯坦主權運動（National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty）的組織發出電郵，提出一系列要求，包括美國要善待在當地被囚的巴基斯坦藉囚犯。

大約一個月後，美國駐卡拉奇的領事館就收到一條片段，內容是珀爾被斬首的過程。

謝赫是誰？

謝赫1973年在英國出生，曾經在倫敦經濟學院就讀，完成第一年課程後曾經開車送救援物資到波斯尼亞，之後就沒有回到學院繼續課程。

他1994年在印度被捕，被指綁架四名遊客，其中包括三名英國人和一名美國人。之後1999年有武裝份子騎劫客機，其中一個要求就是印度當局釋放謝赫。