新冠疫情：英國、南非和尼日利亞發現變種病毒

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2020年接近尾聲，儘管英美等國已經開始新冠病毒疫苗注射，但新出現的變種病毒引發多個國家採取嚴格限制措施，並引發民眾擔心疫苗是否依然有效。

英國早前發現的新冠變種病毒，傳播力增加7成。南非和尼日利亞近日也出現新冠病毒變種。

英國和南非變種病毒

早前英國發現一種新冠變種病毒，這種病毒最早在今年9月被發現。到11月，倫敦發現的病例中有四分之一是這種變種病毒。到12月中旬，此項比例接近三分之一。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾表示，該變種病毒的傳播力增加70％。但目前沒有證據證明，這種病毒更加致命。

南非發現了另一種變種病毒，並且已經傳入英國。南非的科學家稱，這種變異病毒已經迅速傳播，該國確診的大部分病例都是這種病毒。

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英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock，夏國賢）周三（12月23日）稱，英國已經鎖定了兩例新變種冠狀病毒確診者。兩名確診者分別在倫敦和英格蘭西北部被發現，兩名病患都與曾前往南非的人有接觸。

出於對變種病毒的擔憂，英國已禁止南非遊客前往英國。在過去10天內進入或過境南非的人員，不能再進入英國。新規定不適用於英國和愛爾蘭公民，但他們必須自我隔離。

目前美國疾病控制與預防中心還沒有發現任何有關變種病毒的案例，但表示，最近在英國發現的變種病毒可能已經流入美國。

美國疾病控制與預防中心在網站上寫道：「考慮到美國只對小部分的感染病例進行了測序，變種病毒可能已經在美國存在，但未被發現。」

尼日利亞也發現新變種

非洲疾病控制中心負責人周四（24日）表示，尼日利亞似乎出現了另一種新冠病毒，並警告需要進行更多調查。

路透社報道，非洲疾病控制與預防中心主任約翰·肯格松（John Nkengasong）在線上新聞發佈會上表示，這種病毒與英國和南非的變種病毒譜系不同。

肯格松稱，尼日利亞和南非發現的新變種病毒促使非洲疾病控制中心本周召開了緊急會議。

消息傳出之際，尼日利亞和南非的病例都在迅速增加。肯格松稱，過去一周尼日利亞病例增加了52%，南非增加了40%。

肯格松指出，沒有證據表明新變種病毒導致尼日利亞傳播增加，但他說，尼日利亞的病毒基因組監控比英國少，尼日利亞疾控中心和非洲傳染病基因組學卓越中心將研究更多樣本。

尼日利亞是非洲人口最多的國家，人口超過兩億，其新冠病毒病例少於非洲大陸的其他許多國家。周三，該國總病例超過八萬例。非洲疾病控制與預防中心的數據顯示，非洲報告的新冠病毒病例超過250萬例，佔全球病例的3.3%。

疫苗還有用嗎？

莫德納（Moderna）公司周三（23日）表示，預計其新冠疫苗產生的免疫作用對英國發現的新冠病毒變種有效。

路透社報道指，該公司稱將在未來幾周對這種疫苗進行進一步的測試，以證實預期有效性。

英國阿斯利康製藥公司周二（22日）對路透社表示，其新冠疫苗應對變種病毒應當是有效的，並稱正進行研究，以全面調查這種變異的影響。

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英國阿斯利康製藥公司和牛津大學研發的新冠病毒疾病疫苗保護率達70%。但研究人員表示，如果更改疫苗劑量的話保護力可以提高到90%。

《金融時報》周二報道，德國醫藥公司BioNTech首席執行官撒辛（Ugur Sahin）表示，他認為公司與輝瑞合作開發的新冠疫苗仍對病毒新變種有效。

他稱，如果並不有效，還可以直接模仿新的變異設計一種新疫苗，製作的時間在六周內。