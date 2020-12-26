新冠肺炎：英國試驗抗體療法 有望立即提供病毒保護
- 瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer）
- BBC健康事務記者
一般新冠肺炎疫苗通常需要數周時間，才可以為一個人提供完全保護，英國有醫院正在研究為一些需要緊急受保護的人注射新冠病毒抗體，試驗這樣做能否讓人體更快培養針對這個病毒的免疫力。
研究員至今已經為10個試驗對象注射抗體，他們在注射抗體前八天內曾經與確診新冠肺炎的人有密切接觸。
如果試驗成功，研究員希望這可以為一些未接種或不能接種疫苗的人提供快速保護。
即時保護
這項試驗在倫敦大學學院國民保健署信託基金醫院（University College London Hospitals NHS Trust）進行，研究注射兩種不同抗體能否防止接觸過病毒的人生病，或者至少減輕他們的病情。
研究員估計，這種由阿斯利康（AstraZeneca）製藥公司開發的單克隆抗體療法能立即中和病毒，也能提供長達一年的持續保護。 如果醫護人員、醫院病人和療養院居民接觸過已知新冠病例，他們可以利用這個方法，減少自己發病的機會。
這種療法可以由全科醫生提供給有健康缺陷的人，並且可以防止一、兩個病例在學生宿舍等環境演變成大規模爆發。
倫敦大學學院國民保健署信託基金醫院病毒學家凱瑟琳·霍利亨（Catherine Houlihan）博士領導的研究小組希望招募1000名志願者。他們希望在可能已經出現病毒的社區，包括醫院和學生宿舍中招募對象。
想參加的人必須證明他們有密切接觸者已被檢測為陽性。
霍利亨博士說，注射疫苗通過「捐獻」抗體起作用，「它跳過了你身體產生抗體的階段」。
「我們知道，這種抗體組合可以中和病毒，因此我們希望發現，通過注射，這種治療方法可以立即對接觸過新冠病毒的人產生保護作用。」
她解釋，類似技術曾用於治療或預防狂犬病，或保障孕婦避免她們患上水痘。
接觸病毒前注射
倫敦大學學院國民保健署信託基金醫院還在進行另一項試驗，看能否在一個人接觸新冠病毒之前使用這種抗體治療，以防止感染。 這對有免疫缺陷或正接受免疫抑制治療（如化療）的人尤其有用。
傳染病顧問尼基·朗利（Nicky Longley）博士正在對癌症和艾滋病患者進行這種試驗，他說，這些病「可能影響他們的免疫系統對疫苗的反應能力」。
「我們想讓那些疫苗保護不到的人放心，抗體治療法同樣可以為他們起到保護作用。」
霍利亨博士證實，在接種疫苗之前，這種方式也可以用來保護弱勢人群，以作為權宜之計。 但她說並不建議將其作為疫苗的替代品，而且抗體療法的成本也可能要高得多，一劑成本要幾百英鎊。
除了倫敦大學學院醫院，這種抗體療法還將在美國、韋克菲爾德、曼徹斯特、南安普頓和赫爾等多個地點進行試驗。但只有倫敦開始招募人群。 在接觸新冠病毒前後使用抗體的試驗預計將在春季公布第一批研究結果。