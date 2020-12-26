新冠肺炎：英國試驗抗體療法 有望立即提供病毒保護

瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer）

BBC健康事務記者

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 全球多種新冠肺炎疫苗已經先後獲得各地政府批准使用。

一般新冠肺炎疫苗通常需要數周時間，才可以為一個人提供完全保護，英國有醫院正在研究為一些需要緊急受保護的人注射新冠病毒抗體，試驗這樣做能否讓人體更快培養針對這個病毒的免疫力。

研究員至今已經為10個試驗對象注射抗體，他們在注射抗體前八天內曾經與確診新冠肺炎的人有密切接觸。

如果試驗成功，研究員希望這可以為一些未接種或不能接種疫苗的人提供快速保護。

即時保護

這項試驗在倫敦大學學院國民保健署信託基金醫院（University College London Hospitals NHS Trust）進行，研究注射兩種不同抗體能否防止接觸過病毒的人生病，或者至少減輕他們的病情。

研究員估計，這種由阿斯利康（AstraZeneca）製藥公司開發的單克隆抗體療法能立即中和病毒，也能提供長達一年的持續保護。 如果醫護人員、醫院病人和療養院居民接觸過已知新冠病例，他們可以利用這個方法，減少自己發病的機會。

這種療法可以由全科醫生提供給有健康缺陷的人，並且可以防止一、兩個病例在學生宿舍等環境演變成大規模爆發。

倫敦大學學院國民保健署信託基金醫院病毒學家凱瑟琳·霍利亨（Catherine Houlihan）博士領導的研究小組希望招募1000名志願者。他們希望在可能已經出現病毒的社區，包括醫院和學生宿舍中招募對象。

想參加的人必須證明他們有密切接觸者已被檢測為陽性。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國史上最大型的疫苗接種計劃展開，接種者表示「這真的很好」

霍利亨博士說，注射疫苗通過「捐獻」抗體起作用，「它跳過了你身體產生抗體的階段」。

「我們知道，這種抗體組合可以中和病毒，因此我們希望發現，通過注射，這種治療方法可以立即對接觸過新冠病毒的人產生保護作用。」

她解釋，類似技術曾用於治療或預防狂犬病，或保障孕婦避免她們患上水痘。

接觸病毒前注射

倫敦大學學院國民保健署信託基金醫院還在進行另一項試驗，看能否在一個人接觸新冠病毒之前使用這種抗體治療，以防止感染。 這對有免疫缺陷或正接受免疫抑制治療（如化療）的人尤其有用。

傳染病顧問尼基·朗利（Nicky Longley）博士正在對癌症和艾滋病患者進行這種試驗，他說，這些病「可能影響他們的免疫系統對疫苗的反應能力」。

「我們想讓那些疫苗保護不到的人放心，抗體治療法同樣可以為他們起到保護作用。」

霍利亨博士證實，在接種疫苗之前，這種方式也可以用來保護弱勢人群，以作為權宜之計。 但她說並不建議將其作為疫苗的替代品，而且抗體療法的成本也可能要高得多，一劑成本要幾百英鎊。