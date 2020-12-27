新冠病毒變種全球傳播 日本加拿大歐洲多國發現病例

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本也發現了該變種病毒。

最先在英國發現、更具傳染性的2019冠狀病毒病（COVID-19）變種已經在加拿大、日本以及多個歐洲國家出現。

官方消息指，在加拿大安大略省的一對伴侶被發現確診，但是沒有已知的出行紀錄或者高危接觸史。

日本宣佈從周一（12月28日）起，暫停絶大多數非居民身份的外籍人士入境一個月。

日本此前報告有五名旅客確診感染，全部從英國到訪。之後日本再多兩宗確診病例，其中一例據稱屬本地感染。

上周，有關病毒新變種的消息令世界多地開始實施旅行限制。

與此同時，有幾個歐盟國家已經開始為民眾接種新冠疫苗，早於歐盟計劃推出疫苗的時間。

德國東北部的衛生官員表示，他們不准備多等一天，決定提前分發最新批准的輝瑞/BioNTech的疫苗。他們率先為哈爾伯施塔德一家護老院的長者接種。

匈牙利官方媒體稱，第一名疫苗接種者是德爾-佩斯中央醫院（Del-Pest Central Hospital）的一名醫生。斯洛伐克當局亦稱，他們已經開始接種疫苗。

歐盟委員會（European Commission）主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已在推特上發佈一段視頻，慶賀疫苗的推出，並稱這是一個「動人的團結時刻」。

科學家表示，2019冠狀病毒病的新變種最先在英國被發現，是因為該國的監控系統有足夠力度。

專家表示，病毒的新變種比起過去的病毒株傳染性高得多，但是對感染者的危險性並不一定更高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙稱本國感染變種病毒的人數最高達到了7人。

新變種傳播有多廣？

在加拿大感染新變種的是來自多倫多附近杜林區的一對伴侶，目前正在自我隔離當中。

在日本，據共同社報道，兩宗變種病毒新確診病例包括一名30多歲的飛行員，於12月16日從倫敦返回日本，以及一名20多歲的女性，是前者的一名家庭成員，但沒有到訪英國的出行紀錄。

在西班牙，四例新變種病例均在馬德里確診。全部四名感染者均從英國旅行到訪，當中沒有重症病者。

瑞士則確認了三宗病例，當中兩人據悉是目前身在瑞士的英國公民。瑞士是歐洲唯一在聖誕及新年假期開放滑雪場地予遊客的歐洲國家，在過去兩個星期有數以千計來自英國的遊客進入該國。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 數以千計的英國人在假期湧入瑞士滑雪。

在瑞典，衛生機構表示，當地一名旅客感染了新病毒株，但是自從他從英國回來之後就一直在自我隔離。

法國亦確診了其第一例病毒新變種感染——是中部城市圖爾（Tours）的一名居民，衛生部稱，他於12月19日從倫敦返回。

衛生部表示，該名男子此前為在英國居住，為無症狀感染者，目前在家自我隔離。

在英國確認出現病毒變種之後，法國短時間關閉了與英國的邊境，但是在上周三（12月23日）已解除對歐盟國家的入境禁令，前提是入境者在出行前病毒檢測呈陰性。

在英國肯特郡，數以千計等候穿過英吉利海峽的貨車司機，都在自己的車廂裏度過聖誕節。

丹麥、德國、意大利、荷蘭以及澳大利亞等國均在較早前報告有新變種的確診病例。

圖像來源，Getty Images

新的病毒變種是什麼？

新變種最先於9月在英格蘭南部被發現，被認為是倫敦、英格蘭東部及東南部最近幾星期確診數字急劇上升的原因。

英國國家統計局（Office for National Statistics）表示，這些地區的新確診病例當中大約有三分之二可能是感染了病毒的新變種——但是這只是估算。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有幾個歐盟國家已經開始為民眾接種新冠疫苗，早於歐盟計劃推出疫苗的時間。

三個現象的同時出現令新變種受到關注：

它正在迅速取代其他形式的病毒；

它產生的突變很可能影響了病毒當中相當重要的部分；

其中一些突變在實驗中已經顯示出能夠令病毒感染細胞的能力變強。

BBC衛生及科學事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）指出，所有這些因素均表明，病毒變種可能更容易傳播。