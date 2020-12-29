拜登批五角大樓阻撓交接 令敵人「有機可乘」

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美國候任總統拜登再次批評現任總統特朗普的政府在交接事宜上不合作，國防部沒有提供足夠的資料讓他的團隊接手事務，但國務防部否認。

拜登與副手開會後發表講話，形容他們團隊在與國防部和行政管理和預算局（Office of Management and Budget）的交接時遇到「障礙」，沒有辦法「在有關國家安全的關鍵領域上得到所有需要的資料」。

他認為這是「不負責任」的行為，因為他的團隊需要清楚知道美國軍隊在世界各地的軍事部署，而交接混亂的情況可讓美國的敵人有機可乘。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普在11月的大選後辭退國防部長埃斯珀。

拜登又說美國情報部門在特朗普的領導下「傷痕累累」，許多部門的人手不足、士氣低落。

拜登的話引來署理國防部部長米勒（Christopher Miller）反擊，指官員已經以「十分專業的態度處理交接的事情」，又提供超過5000頁的文件，「遠超拜登團隊的要求」。

特朗普在11月的大選後辭退國防部長埃斯珀（Mark Esper），外界認為這是因為特朗普今年稍早時，主張派出軍隊處理黑人佛洛伊德被指警察濫用武力致死而爆發的示威，但埃斯珀認為不需要這樣做。