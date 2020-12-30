新冠疫情：美國第二輪紓困個人援助金可望增至2000美元

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒大流行損害了美國經濟，導致失業率飆升。

本周一，美國眾議院投票贊成，在新冠疫情紓困方案下，把提供給個人的援助從600美元增加到2000美元。

由民主黨領導的眾議院在40多名共和黨議員支持下通過了這項法案。特朗普總統也支持增加支付額。

不過，提升援助額的計劃可能會在共和黨領導的參議院遇到困難。

同一天，眾議院還投票推翻了特朗普對本月早些時候國會通過的一項7400億美元國防法案的否決。該法案也將提交參議院。

雖然民主黨在眾議院佔據微弱多數，但對兩份議案的投票都需要三分之二的贊成票才能通過。

提高個人資助額引發爭議

對於提高個人資助金額這一問題，眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）說，共和黨人有一個選擇：投票支持這項立法，或者投票拒絶給美國人民提供他們需要的更高金額的支票。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南希•佩洛西強調，特朗普支持提高個人援助金額。

但許多共和黨人擔心增加支付帶來的財政負擔。資深共和黨眾議員凱文•布雷迪（Kevin Brady）表示：「我擔心4630億美元的巨額資金起不到必要作用，包括刺激經濟或讓失業者重返工作崗位。」

眾議院最終以275票贊成、134票反對的結果通過了提高支付額的議案。

周日晚些時候，特朗普總統簽署了新一輪的新冠疫情紓困法案。此舉避免了部分政府關門。

但就在簽署這項法案的同時，他呼籲將刺激額增加到2000美元，稱希望「大大減少浪費性支出，讓更多的錢流向美國人民」。

美國大量人口陷入貧困

9000億美元救助計劃是2.3萬億美元法案的一部分，其中包括1.4萬億美元的正常聯邦政府資金。

共和黨和民主黨議員一直希望特朗普在預算截止日期，即星期一午夜前簽署這項協議。否則約1400萬美國人的失業救濟金將泡湯。

根據美國勞工部的數據，3月至4月美國非農就業人數減少了約2200萬人，之後非農就業人數累計恢復了1200萬人，但目前仍有近一半崗位尚未得到恢復。

長期失業讓大量低收入家庭的儲蓄縮水，也因而陷入貧困。