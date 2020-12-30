皮爾·卡丹去世：改變時尚產業的設計大師

圖像來源，FRANCOIS GUILLOT

時尚設計師皮爾·卡丹（Pierre Cardin）是一個極致的革新者——70年來，他擊碎了陳規慣例，捕捉住了時代精神。他對於創新和出其不意的渴望從未停止。

他將會因為他那些未來主義設計而被記住——一些是受到了太空探索時代的啟發，一些甚至根本就不可能穿著。

他是自己開闢了一條走進時尚產業的路。巴黎的高級訂製業一直都很排外——那些大人物認為它應該是高端的、逐一量裁的，並且要昂貴到令人落淚。

卡丹打破了這一模式。他開發了「立即可穿」的成衣系列，將高端時裝帶到了中產階層。他的設計師同行震怒了，將他踢出圈子。

在1950年代，男性穿的傳統西裝讓年輕人看起來像他們的父輩。卡丹拋棄了這種箱型外套和硬梆梆的白襯衫，為進步的新世代創造了一種革命性的外觀。

硬領、翻領、下擺和袖口等笨重的細節一去不返。褲子變成了錐形，寬鬆地掛於腰部以下。

圖像來源，V&A Images 圖像加註文字， 披頭士樂隊（The Beatles）身著皮爾·卡丹的西裝。這種沒有翻領且鈕扣一直頂到最高的前衛設計，在當時幫助了新一代定義自己的身份。

一瞬間，年輕男子有了他們自己的身份認同；俐落、平整，而且與他們的父輩完全不一樣。包括披頭士樂隊（The Beatles）在內的很多人，很快就認定卡丹是超越了時代。

他進一步拓展到高訂女裝、餐飲、香水和家具等領域。他確立了全球許可協議，讓他的名字出現在了從圓珠筆到花式腕錶等各種產品上。這一舉動將時尚從金字塔尖帶進大眾當中。

到2018年，這個曾經的巴黎最年輕設計師已經變成了最年長的一位，但即使在90多歲高齡，皮爾·卡丹仍然在將模特送上天橋，仍在尋找新的方式去捕捉尚未實現的未來。

圖像來源，Reg Lancaster 圖像加註文字， 工作中的皮爾·卡丹。他在高級訂製服裝業成名，並將自己的品牌延伸到成衣業，在多個全球註冊商標基礎上建立了自己的王國。

「我偏好的服飾是那些我為尚未現實的人生所創造的——那個明日的世界，」他說。

命運

皮爾特羅·卡丹（Pietro Cardin）在1922年7月2日出生於意大利特雷維索附近，父母是法國葡萄酒商。他是11個孩子當中最小的一個。

他的父母在看到墨索里尼之後就逃回了法國。他們本想讓年輕的皮爾成為一名建築師，但是，即使在很小的時候，他的興趣也明顯是在時裝和設計上。

他們到了法國城市維希，當時已在納粹的鐵蹄下。卡丹成為一名學藝的裁縫，與紅十字會一起工作。

有一天，一個占卜師讀了他的卡片之後告訴他，他將會獲得非凡的成功；他將聲名遠揚至澳大利亞。他當時認為占卜師是個瘋子，但還是問她，她在巴黎認不認識人，他想要在那裏找一份時裝店的工作。

她給了他一個名字。孑然一身的他直接出發，在大街上截住了一個男子問路，卻發現這正是占卜師所提到的人。這聽起來或許很瘋狂，但是卻開始感覺到，這很像是命運的安排。

圖像來源，Three Lions 圖像加註文字， 伊麗莎白·泰勒在電影《美女與野獸》當中戴著皮爾·卡丹設計的帽子。

他出現在帕昆（Paquin）時裝店，那是法國頂尖時裝店，在那裏認識了傳奇電影導演尚·考克多（Jean Cocteau），然後開始了為《美女與野獸》（Beauty and the Beast）設計戲服。為此留下深刻印象的考克多將他介紹給了克里斯蒂安·迪奧（Christian Dior）。

創意

不到五年內，卡丹就已經出了名，並且能夠自立門戶。迪奧幫助他在聖奧諾雷市郊路（Faubourg Saint-Honoré）開了一家時裝店，名為「Eve」。他設計了一款泡泡裝，腰部修身，在大腿的位置鼓起，到折邊的地方又再收窄，一夜之間轟動全球。他的客戶名單當中包括了麗塔·海沃斯（Rita Hayworth）和貝隆夫人（Eva Peron）。

為了從國外尋找靈感，卡丹到訪了日本，並在當地的時裝學校教授裁縫技藝。

1959年，他的女裝成衣系列在著名的巴黎春天（Printemps）百貨公司使得同業設計師啞口無言。因為他的顛覆性路線，他們將卡丹逐出行業協會，但在看到他的成功之後又重新邀請他加入。

他與那個黃金時代裏的其他時尚大神，比如伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等，關係從來不融洽。「你知道吧，他們看不起我，」他說，「我會邀請他們一起出去，但他們從來不會回請我。」

他又開了一家男裝店，名為「Adam」，裏面滿是無領外套，約翰·列儂（John Lennon，約翰·連儂）和保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）不久後就穿著它們登台了。他召集了全巴黎的三胞胎，來發佈一個童裝系列，繼續為電影和電影設計戲服，並且愛上了太空。

圖像來源，Reg Lancaster 圖像加註文字， 卡丹受到太空競賽時代的啟發，設計太空頭盔款式的帽子，並試驗新的物料。

他覺得阿波羅太空計劃非常有啟發性。他開始使用新的物料：乙稀基、銀線纖維以及大號拉鏈等。他用塑料製作帽子，以呼應太空人的頭盔；他的服裝還長出了圍繞手臂繞圈的衣袖，以圓形圖案點綴，作為對月亮的致敬。

他在1964年的系列因為另一個原因而成為里程碑式的宣言。它讓男女都穿上了寬身上衣和緊身褲襪，預示了之後走向中性的服裝潮流。他開始將自己的商標放在他所有的設計上，這在今天是行業慣例，在當時卻是革命性的。

1970年代，他發佈了一系列的香水，並且涉足進工業設計。他做汽車內部和飛機外觀的設計，做家具的雕塑設計，還有陶器。

商業主義

作為市場界和設計界的遊俠，卡丹在之後的20年裏更進一步走進註冊商標的領域。他將自己的品牌建設成一個王國，當年那個占卜師的預言成真了。

「我一切都做到了，」他接受《紐約時報》訪問時說，「我甚至有我自己的水！我會做香水，做沙丁魯。為什麼不呢？如果有人請我做衛生紙，我也會做的。」

他旗下有數以百計的註冊商標，僱傭了數以千計的人，賺了很多錢。他很著意說他是很謹慎地選擇使用他名字的產品；但事實上，這的確稀釋了他的品牌濃度。

這個過去的高級訂製時裝之王，現在甚至將名字用在了沃爾瑪（Wal-Mart）有售的大褲衩上。有時候，他會用手寫體的簡寫「P.C.」，並且盡可能小地印在產品上。

圖像來源，Express Newspapers 圖像加註文字， 一款皮爾·卡丹設計的帽子，是眾多受太空時代啟發的作品之一。

「皮爾·卡丹簽的名幾乎和美國財政部長一樣多，」《經濟學人》雜誌（The Economist）曾在1989年發出這樣的嘆息，「而且就像有他簽名的美元鈔票一樣越來越不值錢。」

2011年，卡丹試圖出售自己的企業。他想要價10億歐元，儘管它已經很可能遠不值這個價。有一個問題是，他自己和其他人一樣，都不太清楚他到底賺多少錢——它完全依賴於註冊商標的許可。於是，他始終沒有賣出去。

年老的時候，他買下了薩德侯爵（Marquis de Sade）的城堡，創辦了一個歌詞藝術節。他在聖旺（Saint-Ouen）市場開辦博物館，成為聯合國親善大使，並在俄羅斯和中國展示了令人矚目的新系列。

當然，曾經突破性的1960年代太空時代設計，如今已經是博物館的陳列品。從定義上來說，未來主義的設計就不可能持久。但是，皮爾·卡丹在終生探尋著明日的面貌，將前衛的設計帶給了人民，並且永遠改變了時尚產業。

圖像來源，Keystone 圖像加註文字， 卡丹為護士設計的新制服——只不過大概是時尚感強於實用性。

他知道自己有批評者，指他追逐金錢，到了傷害自身品牌的地步，但是他會反過來指出其他一些著名設計師的命運，他們創造了偉大的作品，但是臨終時卻一無所有。

「我不想死的時候身無分文——然後在我死去20年後，又有其他人用我的名字來大賺一筆，」他曾在一次採訪中這樣說道。

「看看現在的我，我是大主顧，大藝匠，大業主，」他在接近100歲的時候仍滿帶著一個富有的全球偶像所擁有的不可阻擋的自信。