2020年全球最令人印象深刻的新聞照片

2020年發生許多大事件，以下是各地通訊社攝影記者拍到最令人印象深刻的照片。
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澳洲從2019年7月到2020年3月發生大規模山火，超過2400萬公頃土地受災，估計超過30億隻動物死亡，上圖是志願者照願一隻被燒傷的負鼠。
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捲入多宗性醜聞案件的好萊塢製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）1月時到紐約法庭應訊，他被指涉及多宗強暴和性侵犯案件，之後被判囚23年。
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意大利救援人員二月的時候在當地一個結冰的瀑布展開救援。
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中國武漢市醫護人員在當地一個重症病房照顧患上新冠肺炎的病人，外界普遍認為這個病毒最初從當地一個有出售野味的海鮮市場傳給人類，但中國官方指這個說法不一定正確。
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新冠肺炎疫情擴散全球，一名比利時的護士在休息。
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美國霍普金斯大學最新的數字顯示，因感染新冠病毒死亡的人數到12月底已經超過180萬。上圖是印尼工人在首都雅加達一個墳場埋葬死者。
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全球各國先後都宣佈不同程度的社交封鎖措施，試圖減少新冠肺炎病毒傳播。上圖為一對美國的母親和女兒隔著膠布相擁。
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除了新冠肺炎疫情，東非2020年的雨量比正常多，造成適合蝗蟲繁殖的條件，令當地受到蝗蟲侵襲。
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美國黑人弗洛伊德被指因警察濫用武力致死的事件，在當地多個城市引發示威，要求關注警察使用武力的指引。
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美國的示威浪潮部份演變成警民衝突和搶掠。
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一名波斯尼亞－黑塞哥維那跳水比賽的參賽者從當地著名的莫斯塔爾古橋跳下。
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黎巴嫩一個儲存大量硝酸銨的倉庫今年八月發生大爆炸，造成最少300人死亡，圖中當地一名士兵走過被爆炸摧毀的谷倉。事故再次激發當地群眾的反政府情緒，爆發示威，公眾認為政府貪污腐敗、官員玩忽職守都是導致這場爆炸的原因。
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白羅斯群眾因為總統被指在大選中舞弊，走上街頭，圖中當地一名女子擁抱一名被派往街頭的保安部隊成員。
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美國加州今年九月發生山火，染紅了天空，最少八人在大火中喪生。
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美國總統特朗普被指應對新冠肺炎疫情不力，他最終在大選中落敗。他自己在今年的總統大選前夕也確診。
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一些巴基斯坦學生上課前先接受體溫檢測。
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希臘一個難民營今年九月時發生大火，令數以千計的難民失去容身之所。
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韓國兩名女子在當地粉紅色的草叢中拍照。
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拜登在今年美國總統選舉，成功挑戰尋求連任的特朗普，他將在1月宣誓就任，但特朗普至今仍然未正式承認落敗。
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荷蘭一架地鐵衝出路軌末端，剛好停在一件鯨魚狀的藝術品之上，地鐵司機在事故中沒有受傷。
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菲律賓今年受到超過20個颱風吹襲，數十人死亡。圖中一名菲律賓男子在清理颱風造成的損壞時，稍作休息。
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墨西哥群眾11月發生示威，抗議當地多次發生針對女性的暴力事件，圖中一名示威者把防暴警察的頭盔護目鏡塗污。
埃塞俄比亞政府與當地武裝組織提格雷人民解放陣線自11月起爆發新一輪衝突，外界估計至今已經有約5萬名埃塞俄比亞難民逃往鄰國蘇丹。
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日本宇宙航空研究開發機構的探測器隼鳥2號採集了小行星龍宮的泥土樣本後，12年在澳洲南部著陸。
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