亞洲多地發現新冠變種病毒，印韓日等收緊入境措施

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度確診數排名全球第二。

全球20多個國家和地區發現新冠病毒變異毒株，給即將跨越新年的時刻蒙上一層陰影。

台灣12月30日宣佈發現首個變異毒株確診病例，患者12月23日從倫敦飛回台灣。從2021年1月1日起，台灣將禁止外國人入境。

該變種病毒最初在英國發現。專家說，新的變種比以前的變種更具傳染性，但不一定更危險。

重症護理專家弗拉福德（A Fathahudeen）曾治療過數百名新冠肺炎患者，他早些時候告訴BBC，新的變種病毒會「造成嚴重破壞」，並「使醫療體系失控」。

亞洲各地傳播情況

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在亞洲，除了台灣之外，印度、韓國、日本、香港等地都報告發現了該變種病毒的病例。

印度12月29日證實發現6例從英國輸入的變種病毒病例。12月30日再增14名該變種病毒患者，累計已經達到20例。

一份官方聲明稱，來自英國的乘客將在印度全國所有機場接受檢測。檢測出陽性的樣本將由政府實驗室進行基因組測序，以檢測是否存在新的變異。

在過去的一個月裏，約有3.3萬名乘客從英國抵達印度。官方聲明稱，其中114例冠狀病毒檢測呈陽性，他們的樣本已送往10個實驗室進行基因組測序。

印度已決定延長禁止英國航班入境至2021年1月7日。

韓國12月28日首次證實出現變種病毒感染者。截止12月30日，韓國境內確診感染變種病毒的人數增至5人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國首爾，健身器材綁上了禁止使用的標誌。

根據韓聯社報導，最新增添的2位變種病毒感染者中，其中一位80多歲男性在心臟停止跳動後送醫不治，另一位患者是20多歲的女性，正在接受隔離。兩名患者都從英國返回韓國。

韓國政府目前下令暫停來自英國的班機入境，直到2021年1月7日。

在日本，官方確認發現2名變種病毒的病例。從本周一開始，日本禁止大多數非居民身份的外國公民進入該國，直到2021年1月底。

根據日本共同社報道，日本的兩名新病例中，一名30多歲的飛行員，於12月16日從倫敦返回日本，以及一名20多歲的女性，是前者的家庭成員，沒有到訪日本的歷史。

新加坡衛生部23日宣佈發現首位變種病毒患者，是近期從英國返回的17歲新加坡公民。30日再次通報2例境外移入案例初步驗出變種病毒。

香港在一周前報告兩個案所涉病毒似與新變種病毒吻合，患者為兩名從英國回港學生。官方稱，鑒於新變種病毒傳播力強，已安排兩名學生到檢疫中心再接受檢疫七天。此後並未報告發現新的變種病毒病例。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港在一周前報告兩個案所涉病毒似與新變種病毒吻合，患者為兩名從英國回港學生。

新變種病毒是什麼

新變種病毒的第一例病例可以追溯到9月底英格蘭南部。該病毒在不被發現的情況下有足夠時間在英國和其他國家傳播。

目前警報已經發出，世界各地的科學家都在積極尋找並追蹤這種被認為更容易在人與人之間傳播的變種病毒。

最近幾天，50多個國家對英國實施了旅行限制，以助防止更多傳播。

但世衛總幹事譚德塞警告說，不要懲罰透明分享此類信息的國家，他說：「只有當國家有效地觀察和測試，才能發現變種（病毒）並調整應對策略。」

全球擴散情況及各地旅行限制

上周，這種變種病毒傳播的消息引發了世界各地的旅行限制。加拿大、日本、西班牙、瑞典和法國等幾個國家都已證實存在這種新毒株。

在英國，衛生官員警告稱，該國的新冠病毒感染水平「非常高」，「日益令人擔憂」。周一，英國報告了41385例新冠肺炎病例，創下新紀錄，357例死亡。

法國衛生部表示，該國確認的首例變種病毒病例，是12月19日從倫敦抵達圖爾鎮的一名法國公民。該男子一直生活在英國，目前在家自我隔離。法國目前已經關閉了與英國之間的邊境。

在加拿大被感染的是一對來自多倫多附近達勒姆的夫婦，目前處於自我隔離狀態。

在西班牙，馬德里確診了4例這種新型病毒。所有的病人都是從英國來，沒有嚴重病史。