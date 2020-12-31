新冠疫情下的隔離餐，2020年我們都不曾預料到的菜色

弗洛拉·德魯裏（Flora Drury）

BBC記者

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年的"流行菜"——有些好吃，有些則不好吃。

現在回想去年我們列出的2020年裏1會讓我們興奮的美食清單，幾乎可以笑出聲來。

不過，我敢保證他們中沒人預測過我認為是2020年最主要的食品潮流：隔離餐。那些「有幸」被困在酒店房間住兩個星期的人能夠吃的，就只有這些每日三次由不曾謀面人留在我們緊閉房門外的食物。

世界各地都有旅客住進這些隔離設施當中，享用這些有各種奇妙組合的大眾餐飲——有些是好的，有些還算能吃得下，有些還是快點兒忘掉吧。

「這就是對飛機餐的一種正面改良，」亨利·帕哈姆（Henry Parham）這樣評價留在他房間門外的藍莓鬆餅、雞蛋和乳蛋餅。他今年較早前從美國飛回澳大利亞，在墨爾本隔離。

至於我自己在新加坡體驗到的隔離餐，我會形容為像那種尚有餘溫的學校飯堂餐。

不過，我們都認同的一點是，這些每天送到門前的食物，至少能打破一下15天困在同一個房間裏的那種單調。

「對我來說，這是一天最令人興奮的三個時刻。我永遠不知道會得到什麼，」亨利回憶說。

我也從來不太知道會送來什麼，而我的這些隨機選擇有時候還能帶來一些有趣而出人意料的組合，比如一包藜麥卷配土豆泥，冷雞蛋配濕豆，還有一次特別難忘的，是魷魚須配麵條，那個味道濃烈得我馬上就把它放到房間門外。

圖像來源，Laura Bicker/BBC 圖像加註文字， 韓國的隔離餐：有人形容這些食物是"對飛機餐的正面改良"。

從世界各地的朋友那裏打聽到的還有其他更可怕的東西。一個斯里蘭卡人就被一頓豌豆面搭配搞得特別崩潰（為什麼這麼說？幾個月之後她說起來還想哭）；還有一個接受隔離的新加坡人就形容收到的麵條「看起來像蟲子」。後來一個同事看了這種面的照片之後說，當地人是把這種東西叫做老鼠粉。

不過，在新加坡每頓飯都可以從三種料理當中做選擇，至少我們不用抱怨要重覆吃一樣的東西。

不過，喬茜·福舍·基邦（Josy Fouché Guibon）的經歷就沒那麼幸運了。她在挪威卑爾根開始隔離了一個星期之後接受了BBC的訪問。

「太多意麵餐了，」她說起來都來氣，「昨天，我們吃意麵——又是一樣。我說不行，我把它留在門外。」

「當我得到一點蔬菜或者沙拉的時候，就已經感覺是天堂了。」

「這些食物是政府付的錢，」她指出，「當然我理解，他們是在用低成本來做這件事。」

確實，為世界各地到來的數以千計不同口味和偏好的隔離人士提供食物，並不是一件容易的事情。

圖像加註文字， 新加坡的一款隔離餐。

不過，特別令人洩氣的是你出不去，但知道外面就有那麼多好吃的東西：比如在以美食出名的新加坡，我出去之後就一下子吃了好多。

從家鄉法國比亞裏茨去挪威探望家人的喬茜就承認，她本來期望有「很多三文魚」——不過直到現在，這個願望都沒有實現。

她的總結就是，「太沉悶了」。

圖像來源，Josy Fouche Guibon 圖像加註文字， 挪威的一位接受隔離人士指，並不是每一份餐單都那麼豐富多彩的。

不過，有人覺得並不一定是這樣：看看新西蘭的獲獎咖啡師薩姆·劉（Sam Low）就知道。他花時間將每日的隔離餐變成了一些蔚為壯觀的樣式。

「它有點奇怪地被傳開了，」他說。幾個星期前，新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）轉發了他在Instagram將隔離餐改造的照片。

圖像來源，Instagram/Sam Low 圖像加註文字， 薩姆·劉自己再創作的隔離餐。

薩姆從澳大利亞回新西蘭的時候早有凖備，他看過朋友記錄他們的隔離體驗之後，帶著剪刀和烹飪餐具進入隔離酒店。

於是，他開始將自己的膳食變成一件件小藝術品——這種消磨時間的方法比亨利可要高明多了，後者基本上就是把他所有食物的包裝說明讀了一遍又一遍。

「我從來沒有想象過我會對包裝有好奇，」亨利驚奇地說，「它確實讓我反思了一個事實——這當中是有一整條供應鏈，然後我10秒中就把它呑掉了。」

薩姆則不是用10秒鐘把食物吃光。他的那些作品要花點時間才能完成，但是它們很快就被注意到了。

「我有和廚師們交流的機會——在Instagram上和他們聊天挺不錯的，但是我收到的食物還是和所有人一樣的。」

不過，這當中有個秘密：在鏡頭裏看起來那麼好看的食物，往往其實不是那麼好吃。他一說起來的時候，想到的形容詞是如同嚼蠟。

「我想他們是故意做成這樣的，好讓每一個人都能適應，」薩姆說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 肺炎疫情：混沌中探索前行的新加坡「無目的地」郵輪

還有點是我們所有人都可以向薩姆學的。他不僅是帶著烹調餐具來，他還帶著兩種特別配料：丘比沙拉醬和老乾媽辣椒油。

「我帶著兩種世界上最好賣的調味料，」他驕傲地說，然後他還總結了他認為自己的照片為什麼會那麼受歡迎。

「我想它是一種積極訊息——你在任何境遇和情況下都要創造出最好的。」