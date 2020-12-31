武裝無人機：德國的部署爭論和歐洲未來空戰系統

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 克蘭普-卡倫鮑爾（右）被認為德國總理安格拉•默克爾（左）的「接班人」

德國國防部長安娜格蕾特•克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示部署戰鬥無人機對於戰場上保護軍人具有重要意義，但默克爾聯合政府的伙伴社會民主黨則堅持部署攻型無人機需要進行更廣泛的討論。

同時還擔任基督教民主聯盟黨主席克蘭普-卡倫鮑爾被認為德國總理安格拉•默克爾的「接班人」。她對媒體說：「我們希望利用戰鬥無人機保護我們士兵的生命。」她還說，社民黨要進一步討論的要求很荒唐。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 據估計在2035-40年，法國的陣風戰鬥機，德國的颱風，和西班牙的F-18大黃蜂戰鬥機將由新一代飛機替代（圖為德國的颱風戰機）

蒼鷺TP武裝無人機

在2018年以色列航天工業公司(IAI)，空中客車和德國國防部在2018年簽署了一項價值6億美元的合同，其中規定德軍租賃5架蒼鷺（Heron）TP無人機，為期9年。

目前德國租用以色列的蒼鷺1型偵查無人機，蒼鷺TP無人機是性能得到大幅改進的新機型。這是一款起飛重量達4650公斤，續航時間達20個小時的以色列軍方最大的無人機。

有報道說，以色列在2009年用這種無人機進行過空襲行動，但以色列國防部對此沒有發表評論。《每日電訊報》報道說，蒼鷺TP無人機能夠在機翼下掛導彈執行攻擊任務。

但是在簽約兩年後，默克爾聯合政府的社民黨領袖不久前對部署這種攻擊性無人機表示懷疑。該黨領袖諾貝特•瓦爾特-博爾揚斯（Norbert Walter-Borjans）說，保護生命和遙控殺人有所不同。

社會民主黨議會集團主席羅爾夫•穆策尼克（Rolf Mutzenich）對記者說，對於德國公眾來說，部署戰鬥無人機是個有爭議的問題，「半數德國人」反對這麼做。

隨後北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也加入了德國關於部署攻擊性無人機的辯論。他對德國媒體表示支持部署武裝無人機保護士兵的生命。他說北約會按照國際法規定使用武裝無人機，對部隊提供支持。

圖像來源，DARPA 圖像加註文字， 歐洲的 「未來戰鬥空中系統」（FCAS）項目包括無人機蜂群和動能武器戰術（美國DARPA無人機蜂群構想圖）

「未來空戰系統」

美國《防務新聞》報道說，目前德國的討論會影響到德國和法國計劃進行的「歐洲無人機」（Eurodrone）項目另外一個重要的歐洲項目「未來戰鬥空中系統」（FCAS）。

「歐洲無人機」有攜帶武器能力，其主要功能是偵查，收集情報。而「未來戰鬥空中系統」是由法國，德國和西班牙聯合計劃的使用無人機進行未來空戰的項目，其中包括使用動能武器的內容。

「未來戰鬥空中系統」項目中包括研發下一代武器系統以及其他未來空戰中的載具。未來空戰系統將包括無人機蜂群以及新一代噴氣戰鬥機。

根據《防務新聞》報道，德國的空中客車，西班牙的英德拉系統（Indra）和法國的達索公司聯合進行新一代噴氣戰鬥機，即第六代戰機的技術研發。有分析預計，在2035-40年，法國的陣風戰鬥機，德國的颱風，和西班牙的F-18大黃蜂戰鬥機將由新一代飛機取代。

空中客車防務與航天公司是參與了是德國租賃以色列蒼鷺TP無人機的簽約方，也是「歐洲無人機」和「未來戰鬥空中系統」項目的承包公司。該公司的首席執行官德克•霍克（Dirk Hoke）12月初對記者說，德國公眾意見會發生轉變，他們最終將支持部署武裝無人機。