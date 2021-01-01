新冠疫情的籠罩下，世界各地如何迎新年

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 警方在巴黎市中心執行宵禁。

由於許多國家都在努力遏制新冠病例激增，對各自新年慶祝活動實施了限制。

從悉尼到紐約，煙花表演等公眾集會被取消。

在歐洲，人們的慶祝活動顯得格外低調，因為擔心一種新的更具傳染性的變種病毒會進一步傳播。

法國已動員10萬名警察打擊新年前夜的派對，並實施宵禁。

肺炎疫情自一年前爆發以來，全球已有180多萬人死於這種病毒。報告的病例超過8100萬例。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴黎市中心執行宵禁的安保人員。

歐洲正在發生什麼?

在法國，政府命令從當地時間周四晚上八點，開始在城市地區部署可觀的安全部隊。在巴黎，地鐵運營減半。

法國已經進行了兩次封鎖，酒吧、餐館和文化景點將一直關閉到新年。

法國總統埃馬克龍(Emmanuel Macron)發表新年致辭，試圖回應外界對法國疫苗接種速度緩慢的批評，承諾要避免「不合理的拖延」。

在英國，變種冠狀病毒正在迅速傳播，在受影響最嚴重的地區，有2000萬人被迫呆在家裏。英國首相約翰遜(Boris Johnson)敦促人們遵守規則。

「這意味著不要在室內與朋友或家人見面，除非他們同屬一個家庭或家庭群組，也要避免任何形式的大型聚會，」約翰遜在周三說。

倫敦警察廳對倫敦的狂歡者發出警告，要求他們「在自己舒適的家裏慶祝新年」。

周四，愛爾蘭的限制達到最高級別，禁止所有家庭拜訪活動，關閉所有非必要零售商店，並將旅行限制在5公里(3英里)以內。

德國目前處於封鎖狀態，直到1月10日。政府已經禁止銷售煙花，並嚴格限制在公共場所聚集的人數。

德國總理默克爾(Angela Merkel)計劃在九個月後卸任，預計這將是她作為總理的最後一次新年前夜講話，她將矛頭對凖了陰謀論者。

默克爾罕見地流露出感情，她說自己只能靠想象來體會陰謀論者的謊言對於那些因病毒而失去親人的人有多麼殘忍和令人憤世嫉俗。

意大利實施了晚八點宵禁，酒吧、餐館和大多數商店都關門了。與此同時，教宗方濟各(Pope Francis)因慢性髖關節疼痛復發，沒有在羅馬主持新年前夜和元旦祈禱活動。

荷蘭也處於封鎖狀態，將持續到1月19日。按照慣例，新年倒計時在阿姆斯特丹的一個足球場閉門舉行。

土耳其開始了為期四天的封鎖。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在紐約，只有一小部分人可以進入時代廣場觀看慶典。

美國如何度過新年？

美國官員已經在許多州和城市限制了慶祝活動。

在紐約，只有少數人獲准進入時代廣場觀看著名的午夜水晶球降落儀式，主要是一線工作人員、醫療急救人員和他們的家人。

明星們在電視轉播的活動中照常進行。

舊金山和拉斯維加斯等城市取消了煙花表演。

美國總統特朗普(Donald Trump)在Twitter上發表新年致辭，稱讚疫苗的快速研發是一個「醫學奇蹟」，並對致力於生產和運輸疫苗的美國項目「曲速行動」(Operation Warp Speed)的工作表示敬意。

但他沒有提及近35萬美國人死於這種病毒。

亞太國家受到了哪些影響?

澳大利亞是最早迎接新年的國家之一。悉尼的煙花表演照常進行，但人們不能聚集在海港欣賞煙花。

新南威爾士州州長格拉迪斯·貝爾吉格利安(Gladys Berejiklian)說：「我們不想在新年前夕製造任何（病毒）超級傳播事件。」

許多悉尼居民只是待在家裏，看電視上的煙火表演，最多五個人可以聚在一起。

在中國首都北京，一年一度的新年燈光秀取消了。全國各大城市的慶祝活動都有所減少。但在疫情最初爆發之地武漢，成千上萬的人聚集在市中心，慶祝新年，觀看氣球飛上天空。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 人們聚集在武漢街頭，這裏疫情最初爆發的地方。

日本取消了德仁(Naruhito)天皇和其他皇室成員迎接民眾的傳統新年活動。

在印度，德里和其他幾個城市實施了宵禁和其他限制措施，以防止大型新年集會。