中國新冠疫苗上市、公民記者被囚、英歐協議及更多本周精彩故事

2020年最後一周，中國當局批准一家當地公司研發的新冠肺炎疫苗上市，連同歐美多種已經獲許可的疫苗，讓世界結束新冠肺炎疫情邁進一步，但中國當局在同一星期把一名在武漢封城期間紀錄當地社區和醫院狀況的記者判囚，罪名是「尋釁滋事」。

國際方面，英國和歐盟達成英國脫歐後的貿易協議，雙方正式分手；歐盟在另一邊又與中國達成商業投資協議，給美國候任總統拜登上台後的歐美同盟關係增加陰影。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國首度正式批准新冠疫苗上市，意味著大規模接種可能迅速展開。

中國國家藥監局已批准國藥集團（Sinopharm）旗下的一款新冠病毒滅活疫苗上市。這是中國首個正式獲批上市的新冠疫苗，意味著大規模接種可能迅速展開。此前，阿聯酋和巴林也給予了這款中國國企開發的兩劑型疫苗綠燈。

在獲批前一天，國藥集團中國生物北京公司12月30日剛剛公布了該疫苗的三期臨牀試驗的階段性分析數據，稱保護效力為79.34%。

公開資料顯示，目前中國有五款疫苗進入三期臨牀試驗。除了已獲批上市的國藥集團的這款疫苗，還有軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、中科院微生物所與安徽智飛的重組蛋白疫苗，以及國藥集團的另一款疫苗， 由其武漢生物所研發。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 武漢疫情記錄者張展：「我無法後退，因為這個國家不能後退」

在武漢首次報告新冠疫情即將一週年之際，上海浦東新區的一家法院12月28日開庭審理中國公民記者張展「炒作疫情」案，並判其入獄4年。這名37歲的前律師曾在去年年初武漢封城期間進入該城市，在社交媒體上發佈多段視頻，包括記錄醫院和社區等地場景的片段。去年5月，她突然停止更新視頻。

隨後，當局承認已對其拘捕並指控她涉嫌「尋釁滋事」。張展是武漢疫情期間湧現的公民記者中首個受到公開審判的。從去年2月至今，至少有三名公民記者在武漢失蹤。

同一星期，去年八月嘗試偷渡到台灣的12名港人被中國大陸當局截獲的事件有新進展，12人中10人被判囚由七個月到三年不等。其餘兩人因為犯案時尚未成年，當局決定不起訴他們。他們的家人和香港民主派人士批評，中國法院拒絶讓被告人家屬指派的律師為他們辯護，又拒絶公開審訊，形容這是一場「不公平」的審訊。

另外在香港，被控違反港區國安法以及一項「欺詐罪」的壹傳媒集團創辦人黎智英，早前申請等候審訊期間保釋獲得高院批准，特區政府不服決定並提出上訴，香港終審法院受理上訴申請，黎智英暫時需要再度還押，預計2月初再訊。

圖像來源，Getty Images

歐盟和中國2020年歲末達成談判已久的商業投資協議，給美國候任總統拜登上台後的歐美同盟關係增加陰影。

中歐有關投資協議的談判長達7年，因一系列問題而僵持多年未定，其中包括歐美相對一致的勞工人權保護等問題。但正如歐盟官員們表示的那樣，中美之間日益緊張的貿易關係可能改變了中國在一些問題上的立場。

評論人士認為，中歐簽署商業投資協議，從戰略上提升了雙方經濟合作發展的水平，並具有國際政治意義。

圖像來源，PA Media

英國脫歐長跑結束。英、歐在2020年聖誕夜（平安夜）前最後一刻，也是在脫歐過渡期結束前大約一星期的時候，終於達成包括脫歐後雙邊貿易協定在內的一攬子協議，避免了硬脫歐。

這標誌著英國與歐盟的關係展開全新的一頁。從全民公投到過渡期截止，前後四年半，長跑的接力棒先後在三任英國首相、兩任歐盟理事會主席手中傳遞。

英國和歐盟自二戰結束以來70年關係剪不斷理還亂，現在進入新的階段。

圖像來源，Evgeny Chuvilin

在天荒地老的北極圈一個半島上，永凍土原上出現了好些巨大的瘡疤，瘡疤深處爆發出來的不測之物，讓科學家憂心不已。

這是一場突如其來的爆炸，隨後在冰凍的原野上留下了一個內壁粗糙不規則的環形深坑大洞。