美國交易所要求三家「與軍方有聯繫」中國國企退市

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美國紐約交易所宣佈將會啟動程序，按總統特朗普11月簽署的行政命令，將在當地上市的三家中國國營電訊公司除牌，這三家公司都被指與中國軍方有聯繫。

紐約交易所周四（12月31日）發出的聲明指出，中國電訊、中國移動和中國聯通香港將會在1月11日被勒令停止交易，除非公司提出覆核。

特朗普簽署的行政命令規定，美國投資公司、養老基金及其他類型投資方將不能購買31家中國公司的股票。這31家公司在今年早些時候被美國國防部指定為中國軍方支持的企業。

受中美關係變差和多家在美國上市的中國公司去年被揭發誇大營運數據的消息影響，美國政府近月多次針對在當地上市的中國公司採取連番行動。外界認為，隨著美國當局針對這些公司不斷封殺，更多中國公司會離開美國，改到香港等地上市。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞幸咖啡在美國資本市場傳出造假醜聞。美國大選前，中概股曾在美國遭遇強力阻擊，一度被視為中美金融脫鉤的前奏。

除了紐約交易所，中國電訊、中國移動和中國聯通香港分別都有在香港交易所上市。紐約交易所的聲明並沒有具體說明這三家公司與中國軍方有什麼關係。

特朗普當時的行政命令指出，中國「正在越來越多地利用美國資本去資助其軍方、情報機構及其他安全機構，以及促進這些部門的發展及現代化」。

白宮官員稱，他們已經對這項新的行政令進行了幾個月的考量。受到影響的31家公司在今年早前被美國指定為中國軍方支持的企業，涉及行業從科技類企業到大型國有建築公司不等。

美國政府近月多次針對在當地上市的中國公司採取行動，但當中不乏商業考慮。

多家中國公司去年被揭發誇大自己的營運數據，包括連鎖咖啡店瑞幸咖啡。公司之後承認它的其財務主管劉劍及其下屬，懷疑在2019年第二季至第四季度期間，偽造虛報，初步估計涉及銷售造假金額達22億元人民幣。

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美國國會之後通過《外國公司問責法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），該法案要求在美國交易所掛牌上市的外國公司，必須遵守美國的審計標凖，如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會的審計，將禁止這些外企在美國的任何交易所上市。