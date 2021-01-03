美國副總統彭斯「歡迎」美國參議員挑戰拜登勝選結果

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國即將離任的副總統彭斯支持少數參議員拒絶認證2020美國大選結果。特朗普翻盤可能嗎？

美國候任總統拜登1月20日即將宣誓就職前，美國現任副總統彭斯"歡迎"美國一些參議員挑戰拜登勝選結果。美國大選結果是否會逆轉？

目前，以克魯茲（Ted Cruz）為首的共和黨11位參議員已經表示凖備拒絶在1月6日舉行的國會投票中認證美國2020大選結果，提議選舉委員會對「有爭議州」的選舉結果進行10天緊急審核。

美國副總統彭斯對上述參議員呼籲表示歡迎。

但這一努力注定不會成功，因為大多數參議員預計會投票認可拜登當選的結果。

目的何在？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克魯茲有未來競選總統的野心。

這11名參議員希望推遲10天對大選結果認證，以審計莫須有的大選舞弊的指稱，但目前看來並無什麼證據。

特朗普總統此前一直拒絶承認選舉失敗，一再指稱選舉結果有舞弊現象，但又拿不出什麼證據來。

雖然彭斯本人沒有公開贊同特朗普有關選舉舞弊的指控，但彭斯的辦公廳主任馬克·肖特周六（1月2日）說，彭斯與「數百萬美國人一樣擔憂剛剛過去的美國大選中的舞弊和違規行為」。

肖特表示，副總統歡迎眾議院和參議院議員利用他們的法定權利提出反對和證據的努力。

作為參議院議長的彭斯，將負責監督1月6日的會議，並宣佈拜登為勝選者。

到目前為止，美國所有50個州都已經認證了大選結果。同時，美國法院也駁回了60起挑戰拜登勝選的案子。

那特朗普同盟到底希望能從中得到什麼呢？

這11名參議員在一份聲明中表示，11月的大選存在前所未有的選民舞弊、違反選舉法和執法不力以及其他違規行為的指稱。

但美國聯邦司法部的調查發現，沒有證據支持欺詐指控。

上述參議員還敦促國會指派一個委員會在有爭議州進行10天緊急審核。

但實際上，他們知道自己的努力很可能失敗。

與此同時，一些共和黨人也計劃在眾議院挑戰選舉結果。

為未來政治野心鋪路？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普拒絶認輸也讓美國兩黨分裂加劇。

BBC北美記者澤克爾分析說，儘管有關參議員們知道自己的努力最終是徒勞的，並不可能為特朗普翻盤2020大選結果，但這些政客的目的是希望能討好特朗普忠實粉絲的支持。

也就是說他們在為自己未來的成功鋪路和押寶，尤其是自己要想未來競選總統，或者是在共和黨總統初選中避免親特朗普共和黨人的反對。

同時，澤克爾表示，它也意味著美國兩黨之間的爭鬥短時間不會消失，特別是特朗普死守總統寶座不願認輸更是加劇了黨派之間的鬥爭。

1月6日會發生什麼？

屆時，議員們將對反對意見進行2個小時的辯論，之後再進行投票表決。如果反對承認大選結果者要想取得成功，必須要在兩院中獲得多數贊成票。

共和黨目前在參議院中佔多數，但一些共和黨人已經表示他們不會對大選結果進行挑戰。而民主黨在眾議院中則佔有多數議席。

一些高層共和黨人已經表示參議院認證選舉結果主要是象徵性的儀式而已，不應成為冗長辯論結果的機會。