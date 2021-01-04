美國大選：特朗普被指向佐治亞州務卿施壓重新計票

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 根據華郵披露的錄音內容，特朗普時而恭維又時而施壓負責該州選務的拉芬斯帕格

最新被披露的電話錄音顯示，美國總統特朗普（Donald Trump；川普）要求佐治亞州（Geogia State; 又譯喬治亞州）的共和黨籍州務卿拉芬斯帕格（Brad Raffensperger）重新審查該州選舉結果。

自從2020年11月3日美國大選過後，美國總統不斷指控此次選舉有大規模的舞弊，但尚未提供任何實質證據。

全美50州都對選舉結果進行認證。其中一些州經過重新計票和法律上訴行動。但到目前為止，美國法院已經駁回了60件對拜登勝選的法律挑戰案例。

美國國會將於1月6日正式批准選舉結果，這意味著民主黨人拜登（Joe Biden）將於1月20日宣誓就任美國總統。

但是《華盛頓郵報》在周日（1月3日）刊出了引起輿論嘩然的報導。該報公開了據稱是特朗普上周六（1月2日）與佐治亞州的共和黨籍州務卿拉芬斯帕格的電話錄音。在這一小時的錄音中，特朗普堅持自己在該州勝出，並向拉芬斯帕格施壓，要求他開啟重新審查該州選舉結果。

「我只是需要找到11780張選票」 ， 特朗普在電話上對拉芬斯帕格說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， "我只是需要找到11780 張選票" ， 特朗普在電話上對拉芬斯帕格說。

根據華郵披露的錄音內容，特朗普時而恭維又時而施壓負責該州選務的拉芬斯帕格，要求後者找出11780張原本投給特朗普的選票，逆轉選舉結果。但是，拉芬斯帕格則回應特朗普說，選舉的結果正確， 特朗普又在通話中揚言拉芬斯帕格可能面對法律後果。

報導刊出後，特朗普在推特發帖稱拉芬斯帕格並沒交代有關總統「大選舞弊」 之細節。拉芬斯帕格則發文回應稱：「尊敬的總統先生，您的說法並非事實，真相將會出來。」

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 佐治亞州的選民將於周二（1月5日）投票選舉該州的兩名參議員，結果能決定參議院的兩黨權力平衡與否

佐治亞州的選民將於周二（1月5日）投票選舉該州的兩名參議員，結果能決定參議院的兩黨權力平衡與否。因為，若兩個民主黨候選人在該州勝出，那麼共和黨和民主黨在參議員的席次將打平，而且民主黨當選副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris 賀錦麗 ）將擁有決定性的一票。而現在，民主黨人已經控制了眾議院。

特朗普的電話中說了什麼

在《華盛頓郵報》發佈的錄音摘錄中，能聽到特朗普「軟硬兼施」地與拉芬斯帕格談判。特朗普反覆堅稱自己贏得了該州選舉，並告訴拉芬斯帕格「你若說要重新計票，這一點錯都沒有的！」

拉芬斯帕格則說：「總統先生，現在您面臨的挑戰是您現有數據是不正確的。」

在電話中，特朗普稍後又說，有傳言表明當時許多選票被銷毀，投票機器從該州富爾頓縣（Fulton County）被移除。但是，拉芬斯帕格的律師說這些都不是事實。

之後，特朗普以可能的法律後果威脅拉芬斯帕格。

特朗普說：「你知道他們（指特朗普指控的舞弊人員）的所作所為卻沒有舉報，這是刑事犯罪。你不能讓這情況發生。這對你和你的律師瑞恩來說都是極大的風險。」

然後，他要求獲得額外的11,780票，這將使他在該州總共獲得2,473,634票，僅以一張票的差距，超過拜登在該州拿到的2,473,633張票。

他又告訴拉芬斯帕格應該在該州重新驗票。

他說：「你可以開啟重新驗票，但是可以與想要找到答案的人, 而非那些 不想找到答案的人，一起重新檢查選票。」

拉芬斯珀格回答說：「總統先生，您有提供信息的人，而我們也有提供我們資料的人。然後，這些資料都要在之前提交給法院，法院需做出決定」; 「但我們必須捍衛我們的拿到的選票數字，我們認為這些數字是正確的。」

白宮目前尚未對這段錄音發表評論。

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民主黨眾議員亞當·希夫（Adam Schiff）說：「特朗普對民主的蔑視，再次在這段錄音中顯露無遺。」

共和黨溫和派眾議員亞當·金辛格 (Adam Kinzinger)在推特上說：「這事情絶對是令人震驚的。對那些考慮反對選舉結果的每個國會議員來說，鑒於此事，你們不能昧著良心去反對選舉結果。」

分析

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）BBC駐北美記者

在總統任期的最後幾周，特朗普正在努力尋求繼續掌權的方法。

他的最新動作是譴責，乞求和要脅佐治亞州的州務卿「找到」可以移交給他，讓他在該州獲勝所需的選票。

對特朗普來說，沒有任何實質性欺詐的可靠證據，沒關係; 佐治亞州已重新計票過，之後又再計票一次，沒有發現重大票數差異，也沒關係。最後，在共和黨控制的州已經證明了其選舉結果，即使佐治亞州結果翻盤，也不足以讓他當選總統，這些對特朗普來說全都無所謂。

特朗普的這通電話，暗示著他不僅是想繼續維繫自己在大選後的權力，或努力提高自己未來籌款能力。他似乎仍堅信自己是美國大選的勝利者，並願意使用任何方法，包括一些令人懷疑其合法性的動作，要求各州官員將選舉改成對他有利的結果。

這也讓人想起過去，他與烏克蘭總統澤林斯基（Volodymyr Zelinsky）「我希望你能幫我一個忙」的那通電話。彼時他也軟硬兼施的要求一位外國領袖的政治幫助。

那次談話並導致了特朗普面對國會的彈劾。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普會被彈劾嗎？

特朗普周六打的這通厚顏無恥的電話，可能使他更難以為自己爭取到政治支持來達到目的。

美國總統在這樣絶望的時刻，做了更絶望的事。

彭斯態度

候任總統拜登1月20日即將宣誓就職前，現任副總統彭斯「歡迎」美國一些參議員挑戰拜登勝選結果。

目前，以克魯茲（Ted Cruz）為首的共和黨11位參議員已經表示凖備拒絶在1月6日舉行的國會投票中認證美國2020大選結果，提議選舉委員會對「有爭議州」的選舉結果進行10天緊急審核。

美國副總統彭斯對上述參議員呼籲表示歡迎。

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但這一努力注定不會成功，因為大多數參議員預計會投票認可拜登當選的結果。

雖然彭斯本人沒有公開贊同特朗普有關選舉舞弊的指控，但彭斯的辦公廳主任馬克·肖特上周六（1月2日）說，彭斯與「數百萬美國人一樣擔憂剛剛過去的美國大選中的舞弊和違規行為」。肖特表示，副總統歡迎眾議院和參議院議員利用他們的法定權利提出反對和證據的努力。

作為參議院議長的彭斯，將負責監督1月6日的會議，並宣佈拜登為勝選者。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克魯茲有未來競選總統的野心。

1月6日會發生什麼？

屆時，參議員們將就反對意見進行2個小時的辯論，之後再進行投票表決。如果反對承認大選結果者要想取得成功，必須要在兩院中獲得多數贊成票。

共和黨目前在參議院中佔多數，但一些共和黨人已經表示他們不會對大選結果進行挑戰。而民主黨在眾議院中則佔有多數議席。

一些高層共和黨人已經表示參議院認證選舉結果主要是象徵性的儀式而已，不應成為冗長辯論結果的機會。參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)已經承認拜登勝選，並要求其他共和黨人不要反對接受大選結果。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）

佩洛西險勝連任眾議院議長

周日，美國議會新任期首次舉行了會議，參眾議員宣誓就職。民主黨籍的眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）以微弱優勢票數擊敗對手，再次當選眾議院議長。

眾議院以216-209的投票數，令80歲的佩洛西連任議長。