新冠疫苗大規模接種在即，疫情後的春天還遠嗎？

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2021年新年伊始，在新冠疫情中煎熬了一年的各地民眾都盼望疫情早日結束，恢復正常生活。

美國、英國等一些受疫情影響最大的國家和地區已經率先為民眾注射。當疫苗越來越普及，大家不禁要問疫情何時能結束，讓我們先聽聽權威專家是怎麼說呢？

中國張文宏：下半年疫情得到控制

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，如果全球疫苗接種推進順利，最好情況是疫情在今年下半年就會得到控制。

根據中國媒體報道，作為新冠疫情上海醫療救治專家組組長，張文宏在去年12月29日參加一次教育論壇上表示，全球有很多不能生產疫苗的國家，還需要中國、美國、歐洲提供幫助，「如果不能得到很好的接種，達到一定的比例，這個疫情會沒完沒了。」

去年12月31日，他在微博上發文稱，歐美的疫苗接種以mRNA疫苗為主，緊急接種的首要接種對象是65以上老年人和高危接觸人群。這對於新冠肺炎流行地區，老年人和免疫低下人群的接種當屬第一要務，可以有效降低疾病病死率。但只有提高疫苗的接種率才有結束疫情的希望。

「如果一切順利，2021年下半年疫情將好轉。」他說。

中國國務院聯防聯控機制去年12月31日公布，國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗已獲國家藥監局批准附條件上市。在獲批前一天，國藥集團中國生物北京公司上周三（12月30日）公布了該疫苗的三期臨牀試驗的階段性分析數據，稱保護效力為79.34%。

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從數據來看，國藥集團疫苗的有效性低於已經投入使用的莫德納（Moderna）和輝瑞/BioNTech疫苗95%的保護率，但高於世界衛生組織對新冠疫苗有效性50%的門檻。

張文宏還指出，中國是非流行區，目前應率先對高危接觸人群（涉外人與物接觸者，醫務人員等）接種阻擋輸入性病例；此後全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危人群接種，以及其他人群的普遍接種是合理的接種策略。

香港許樹昌：2022年恢復正常生活

香港第四波疫情仍未結束，特首林鄭月娥新年在臉書上通過視頻對談表示，政府在外防輸入方面已經做到「滴水不漏」，希望慢慢把確診病例「清零」，恢復人員往來。

香港周一（1月4日）仍有53宗新確診，其中本地感染有43宗。香港政府宣佈，延長晚市禁堂食等限制措施至1月20日。

香港政府已經購入了包括中國科興、德國BioNTech/復星、英國阿斯利康/牛津三種疫苗。公務員事務局局長聶德權上周六（1月2日）在臉書上表示，按疫苗到港的時間初步推算，估計可以在2月開始為市民接種。他指出：「要走出疫境，疫苗接種是重要的措施之一。」

香港中文大學呼吸系統科講座教授，同時也是香港政府抗疫督導委員會專家顧問的許樹昌在1月2日出席節目時表示，不能單靠打疫苗來實現「清零」，社交距離措施和個人衛生一樣重要，疫苗只能有群體保護效應，若社區有70%的人接種才有群體保護作用，越多人接種越好。

許樹昌在12月初曾指出，預料直到2022年香港全民接種疫苗，香港人的生活才可以恢復正常，預計市民要戴口罩到2022年。

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美國福奇：2021年秋大致恢復正常

路透社報道，美國抗疫專家福奇（ Anthony Fauci）上周三（12月30日）表示，儘管疫苗早期推出過程有一些挫折，但他預計美國將通過接種疫苗獲得足夠的群體免疫力，到2021年秋可以大致恢復正常。

美國當選總統拜登上周二（12月29日）警告，鑒於疫苗分發率比特朗普政府承諾的落後，要讓大多數美國人接種疫苗可能需要數年時間。他呼籲國會批准更多資金。

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同為美國國家過敏和傳染病研究所所長的福奇上周三稱，他相信能克服疫苗分發早期的障礙，預計到4月疫苗將廣泛普及，滿足公眾的需求。

福奇稱，假設疫苗在5月、6月和7月如期廣泛接種，到初秋，美國就有足夠的群體免疫，能夠讓學校、戲院、體育活動和餐館恢復接近正常的狀態。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）

世衛譚德塞："病毒隧道盡頭的光芒"

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）上周表示，新冠肺炎疫苗研發進展使人們開始看到「病毒隧道盡頭的光芒」，但要遏制新冠大流行仍有很長的路要走，即使疫苗已推出，人們也需堅持遵守防控措施。

由世衛組織等機構牽頭成立的「新冠肺炎疫苗實施計劃」(COVAX)，旨在為各國尋找有效疫苗，目前已有近190個國家和經濟體加入這一機制。上月中旬，世衛組織透露，COVAX已獲得近20億劑疫苗供應協議，如疫苗獲得批准，參與計劃的低收入經濟體或能從明年上半年開始接種疫苗。但有擔心，僅依靠國際組織籌集到的有限資金以及少數的直接訂單，全球疫苗供應及分配的不平等問題依然難以解決。