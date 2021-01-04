瑞典環保少女成年 格蕾塔·桑伯格的傳奇與爭議

元旦剛過，瑞典環保少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）迎來了她的18歲生日。

這一天，英國廣播公司BBC推出了紀錄片《我是格蕾塔》（I am Greta)，英國《星期天泰晤士報》刊發與她的獨家專訪；世界各大通訊社以及許多國家的媒體都報道了她生日的消息。

18歲，在許多國家是法定成年的年齡；而這位在15歲時「特立獨行」開始為全球氣候變暖問題大聲疾呼的女孩，如今已成為這一問題的代表性人物。

她的「特立獨行」，也體現在她生日那天在社交媒體推特Twitter上的發言。

她感謝了人們對她18歲生日的祝福後調侃說：「今晚你會在我家附近酒吧裏找到我，而我會曝光所有氣候、學校罷課陰謀後面的黑暗秘密，還會揭露操控我的那幫邪惡人士，他們再也不能掌控我了。我終於自由了。」

有人在她的推貼後留言：生日快樂，你是個傳奇！

傳奇少女

在1月3日年滿18歲的格蕾塔·桑伯格出生成長在瑞典首都斯德哥爾摩。她的母親瑪蓮娜·埃爾曼（Malena Ernman）是著名的歌劇演員，曾代表瑞典參加過歐洲電視歌唱比賽；她的父親斯文特·桑伯格（Svante Thunberg）是一名演員，也是提出溫室效應模式並在1903年獲得諾貝爾化學獎的科學家斯文特·阿赫鈕斯（Svante Arrhenius）的後代。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 關心氣候變暖問題的格蕾塔·桑伯格2019年8月16日，搭船而不是飛機前往美國參加聯合國氣候峰會。

格蕾塔還有一個妹妹。她說自己在8歲時了解了氣候變暖問題，而她的父母都不是環境保護活動人士。

格雷塔被診斷患有阿斯伯格綜合症（Asperger's syndrome），不過在她看來，這種不同尋常的自閉症像是一種天賦，賦予她「超能力」。

她在《星期天泰晤士報》的採訪中說，診斷對自己幫助很大。「你能更好地了解自己，你明白為什麼自己跟其他人不一樣。」

一鳴驚人

2018年5月，15歲的格蕾塔在瑞典一家地方報紙的氣候變化徵文比賽中獲勝。

2018年8月，她開始在瑞典議會大廈前抗議，發誓要一直抗議到瑞典政府達到世界各國領導人2015年在巴黎達成的碳排放目標為止。

她舉著一個寫著 「為氣候罷課」的牌子，開始每逢周五的罷課行動，並呼籲全世界的學生加入她的行列。

她的抗議活動在社交媒體上傳播開來。隨著支持她的人越來越多，世界各地也開始了其他罷課活動，並以#FridaysForFuture（為未來周五罷課）為標籤廣泛傳播。

到2018年12月，全世界有超過2萬名學生加入了她的行列，他們來自澳大利亞、英國、比利時、美國和日本。她也積極參加在歐洲各國的氣候罷課示威活動，並選擇乘搭火車來盡可能減少對環境的影響。

風雲人物

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年9月23日，16歲的格蕾塔·桑伯格在美國紐約市聯合國總部舉行的氣候行動峰會上發言。

2019年她全年休學，繼續為全球氣候變暖問題爭取更多支持，除了參加重要的國際氣候會議，她還參加世界各地的學生抗議活動。

2019年9月，她前往紐約，在聯合國氣候會議上發言。因為飛機對環境的影響，她決定乘坐一艘賽艇橫渡大西洋前往紐約，為時共兩個星期。

圖像來源，Clarence House 圖像加註文字， 2020年1月的達沃斯世界經濟論壇會議期間，桑伯格與英國王儲查爾斯王子見面。

當她到達美國時，全世界數百萬人參加了氣候示威活動，顯示了她的感召力。在聯合國氣候大會上發言時，她抨擊政客們沒有作為，而將問題推給年輕一代去尋找氣候變化的答案。

她說：「你們怎麼敢這樣？你怎麼敢？我本不應該在這裏。我本應該在大洋對岸的學校裏上學，但你們卻來找我們年輕人尋求希望。你們怎麼敢？」

2019年，她被美國《時代周刊》評為年度風雲人物。

追求目標

格蕾塔說，全世界的大國政府和企業在減少碳排放方面行動不夠迅速，並批評世界領導人辜負了年輕人的期望。

最初，她抗議活動主要針對瑞典政府的氣候目標，她還呼籲全世界各國的學生向本國政府提出減排要求。

隨著她的名氣越來越大，她開始呼籲世界各國政府為減少全球排放做出更多努力。她曾在2019年聯合國在紐約舉行的氣候變化會議上發言，也曾參加2020年在達沃斯舉行的世界經濟論壇。

在論壇上，她呼籲銀行、企業和政府停止投資和補貼石油、煤炭和天然氣等化石燃料。她說，「他們應該將資本投資於現有的可持續技術、研究和恢復自然方面」。

爭議和支持

圖像來源，Time 圖像加註文字， 2019年，格蕾塔·桑伯格成為美國《時代》雜誌的年度風雲人物。

全世界數以百萬計的學生從她的罷課行動中受到啟發，開始關心氣候變暖問題。格蕾塔得到了環境氣候活動人士、科學家、世界領導人和教宗的支持。教宗告訴她說要 「繼續」她的工作。

BBC金牌主持人、自然學家大衛·艾登堡爵士（David Attenbourgh）告訴格蕾塔，她取得的成績是許多其他人沒有做到的事情 。「你讓全世界都關注氣候變暖，對此我非常感謝。」

但她努力宣傳的環保理念並沒有得到所有人的認可。

2019年9月她出席了聯合國氣候會議後，美國總統特朗普似乎語帶譏諷說她：「必須管好自己的怒氣問題」。

面對美國總統的冷嘲熱諷，格蕾塔表現出超乎自己年齡的冷靜、理性與幽默感。她把特朗普總統的話，寫在自己推特的自我介紹中。幾周後，當俄羅斯總統普京稱她是一個「善良但見識淺薄的少年」時，她又加進了自我介紹。

2020年1月，美國財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）告訴格蕾塔，在教訓投資者應該如何投資之前，還是先去學好經濟學吧。

在面對政界大人物的冷嘲熱諷之外，格蕾塔還要面對普通人對她暫停學業投身環保的不理解與批評。

年滿18歲的她，現在站在了學業與事業的關鍵節點。未來的她將會怎樣？

她將選擇文科還是理科？學自然科學還是人文科學？格蕾塔說：「我的一生非常奇怪，所有都在不斷變化，要有所計劃非常難。」