維基解密創始人阿桑奇案：英國法官駁回美國引渡請求

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年1月13日，阿桑奇離開英國倫敦威斯敏斯特法院的資料照片。

維基解密（Wikileaks）創始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）10年前發佈機密文件後受到通緝，命運從此一波三折，該案近日再次出現轉機。

倫敦一家法院周一（1月4日）裁定，阿桑奇不能被引渡到美國，理由是擔心他到美國後精神狀況惡化，面臨自殺風險。

地區法官瓦妮莎·巴萊瑟（Vanessa Baraitser）裁定，儘管美國檢方滿足了引渡阿桑奇的條件，但美國無法阻止他可能自殺的想法。巴萊瑟對此呈出證據，並說：「總體印象是，一個沮喪且有時絶望的男人對未來感到恐懼。」

阿桑奇案件爭議

阿桑奇在2010年和2011年發佈數十萬份具有政治敏感性的機密文件，包括超過25萬份美國外交電報，內容涉及阿富汗和伊拉克戰爭。阿桑奇認為，這些信息暴露了美國軍方濫用職權的行為。

阿桑奇的爆料引發巨大轟動。支持者認為，他的行為屬於新聞記者的職責，如果沒有他的解密，公眾不可能了解在阿富汗和伊拉克發生的所謂美國戰爭罪行；批評者則說，阿桑奇公布的秘密文件把美國線人置於危險當中。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 阿桑奇周一在倫敦俗稱「老貝利」（Old Bailey）的中央刑事法庭出庭。

美國政府對阿桑奇提出了18項指控，指控他密謀侵入美國軍方數據庫，以獲取與阿富汗和伊拉克戰爭有關的敏感機密信息。

美國檢察官表示，阿桑奇案件涉及洩露機密材料和危及生命安全，因此希望將阿桑奇從英國引渡回美國進行審判。

阿桑奇的律師表示，如果阿桑奇在美國被判有罪，他可能面臨最高175年的監禁。但美國政府表示，刑期更有可能在4至6年之間。

決定的背後

地區法官巴萊瑟明確得出結論，認為阿桑奇應該對有關協助和教唆黑客、盜竊並披露為美國安全機構工作的線人身份等指控做出回應。

根據英國法律，這些足以讓阿桑奇在英國被指控犯罪，但英國的引渡法也要求法官考慮阿桑奇的健康狀況。

法官巴萊瑟說：「面對幾乎完全隔絶的條件，以及貝爾馬什監獄沒有限制風險的保護性因素，美國所描述的程序無法阻止阿桑奇尋求自殺。正因為此，我決定，引渡會對他產生壓迫，帶來精神傷害。」

BBC內政事務記者多米尼克·卡西安尼（Dominic Casciani）分析稱，阿桑奇所關押的監獄可能「超級戒備」，並且幾乎單獨監禁，這對他產生了決定性影響。法官的結論是，美國無法阻止一名患有精神疾病的男子在這種情況下自殺。

「對阿桑奇人道對待的司法要求，戰勝了法官所認定的（阿桑奇）應該回應此案帶來的嚴重後果」，卡西安尼說。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 阿桑奇的搭檔、律師斯特拉•莫里斯（Stella Moris）表示：「今天的勝利是邁向正義的第一步。」

法官宣讀裁決時，身著藍色西裝、面戴綠色口罩的阿桑奇閉上了眼睛。他與未婚妻斯特拉·莫里斯（Stella Moris）育有兩個年幼的兒子，莫里斯在法庭上流下眼淚。維基解密的主編克里斯汀·赫拉夫森（Kristinn Hrafnsson）坐在她身邊安慰她。

裁決過後，莫里斯在法庭外發表講話，呼籲美國總統「立刻結束這一切」。她說，「總統先生，請拆掉這些監獄的牆。讓我們的小孩擁有父親。釋放朱利安，讓媒體自由，釋放我們所有人。」

美國司法部或上訴

美國司法部對這一裁決表示失望，稱其法律論據佔有優勢。該部門認定，洩密文件違反法律，危及生命安全。

美國司法部說，「雖然我們對法院的最終決定非常失望，但美國在提出的每一個法律觀點上都佔優勢，這讓我們感到欣慰。」

當局有14天時間提出上訴，預計會採取上訴行動。

阿桑奇將被送回貝爾馬什監獄，他將於周三提交保釋申請。律師埃德·菲茨傑拉德（Ed Fitzgerald QC）告訴法庭，有證據表明阿桑奇不會潛逃。

各方如何回應

一些政客和組織對判決結果表示歡迎，也有一些人對基於健康理由作出的裁決表示失望。

墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，他已指示外交部長向阿桑奇提供政治庇護，稱他「是一名記者，應該得到一次機會」。

英國保守黨議員大衛·戴維斯（David Davis）在推特上說：「好消息是，引渡朱利安·阿桑奇的計劃被阻止了。」「引渡條約不應用於政治起訴。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿桑奇的支持者周一聚集在倫敦中央刑事法庭外。

英國前工黨領袖傑里米·科爾賓（Jeremy Corbyn）稱這是「好消息」，但表示「法官接受了美國政府威脅言論和出版自由的說法令人擔憂」。

國際特赦組織對這一裁決表示歡迎，但批評英國「在美國的要求下參與這個帶有政治動機的行動，將媒體和言論自由帶入審判」。

全國記者工會主席米歇爾·斯坦尼斯特裏特（Michelle Stanistreet）說，這樣的結果是「正確的」，但判決包含了「很多令人不安的地方」。

阿桑奇命運一波三折

瑞典檢方在2010年指控阿桑奇曾在瑞典涉嫌強姦，向英國提出引渡。阿桑奇隨後在英國被捕，英國最高法院裁定把他引渡到瑞典。阿桑奇否認瑞典的指控，認為背後有政治動機。

由於擔心從英國引渡到瑞典後被交給美國，從2012年起，阿桑奇就在申請政治庇護後一直藏在厄瓜多爾駐倫敦大使館，一直生活了將近7年，直到2019年4月被捕。一個月後，阿桑奇因違反保釋條件而被判入獄50個星期。