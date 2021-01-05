紐交所新年停止摘牌中國三大電信商 業界人士解讀原因

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紐約證券交易所門前的女孩銅像

美國紐約證券交易所（紐交所）新年伊始出人意料地宣佈，停止不到一星期前所做出的摘牌三家中國電信運營商的程序。急轉彎決定引發股市震蕩，以及多方分析人士的點評與分析。

紐交所稱，作出上述決定之前經過與「有關監管部門進一步諮詢」。紐交所合規部門將繼續評估相關美國總統行政令對這三家企業及其掛牌交易資格的適用性。

消息傳出之後，三家中國公司的港股分別大幅反彈7%到8.5%。此前，在紐交所發佈摘牌公告後，中國三大運營商的股價曾一度出現下挫。

紐交所最新聲明也在5日短時間內推助本已一路漲勢的人民幣，創下了30個月以來的新高。

「與軍方有聯繫」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普11月12日簽署行政令，禁止美國向中國軍方持有及控制的中國公司投資

紐交所2020年12月31日曾公告稱，將依據美國總統特朗普（川普）11月簽署的行政令，啟動對中國電信、中國移動和中國聯通三家電信業務運營商的摘牌程序。

特朗普總統行政令禁止美國人投資於「由中國軍方擁有或控制的企業」。

特朗普當時的行政命令指出，中國"正在越來越多地利用美國資本去資助其軍方、情報機構及其他安全機構，以及促進這些部門的發展及現代化"。

紐約交易所此前宣佈「摘牌」的聲明中並沒有具體說明這三家公司與中國軍方有什麼關係。

除了紐約交易所之外，中國電訊、中國移動和中國聯通香港分別都有在香港交易所上市。

證券業各類解讀

圖像來源，Getty Images

有一些業內人士認為紐交所「改口」、停止推進中國公司三大摘牌的決定「不可思議」，但同時也有人認為，其實決定在意料之中。

美國Oanda交易公司資深市場分析人黑利（Jeffrey Halley）在接受BBC訪問時說：「我懷疑紐交所從最初就不願意摘牌這三家公司。他們之前僅僅是依照行政令辦事」。

他補充分析說：「（針對行政令的）詮釋改變了，紐交所也迅速改弦更張」。

目前共有200多家中國公司在美國上市，市值總額高達約2.2萬億美元。很多中國公司選擇了在紐約和香港同時上市。

有分析人士指出，特朗普總統儘管曾一度以國家安全理由大火力瞄凖諸如華為、騰訊、TikTok等中國公司，但是自大選以來似乎沒有堅持推進把中國公司從美國證券市場摘牌的運作。

也有很多分析人士認為，華爾街大體不願看到美國與中國在金融投資領域「脫鉤」，他們例舉過去一段時間中國部分對外開放資本市場，取消外資機構投資額度等限制，立即引發美國金融企業投資中國的熱潮。

隨著特朗普政府任期幾盡，雖然新一屆拜登政府的中國政策尚未完全明朗，但是美國商界人士普遍私下估計，對抗性貿易戰方面可能會出現某種程度的緩和。

Oanda交易公司的黑利說：「這些都是已近尾聲政府的最後動作，中國估計會耐心觀望，等待拜登新一屆政府在美中關係走向方面給出更清晰的交代」。

香港GMF資產管理的董事總經理丹尼森（Tariq Dennison）也提及美國政府即將換屆。他告訴路透社說，「（摘牌風波）顯示，到目前為止，那套監管指南幾乎沒有意義，尤其是在美國政府即將換屆之際。」

不過他認為，拜登不會「魔術般」地立刻讓緊張降溫，拜登繼承的是中美緊張的立場，他可能不會希望上任前100天就給人留下一個讓步的印象。