美國佐治亞州參議院關鍵選舉的五大看點

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美國佐治亞州周二（1月5日）舉行參議院選舉，結果將決定總統當選人拜登所屬的民主黨是否能獲得參議院的控制權。

這場選舉從12月中就開始投票，投票結果對民主黨的拜登在下一屆總統任期期間能有何成就至關重要。

這可能會讓一些人看的一頭霧水，去年11月不是已經舉行過參議院選舉了嗎？怎麼佐治亞州又重來一次？

原來是根據佐治亞州規定，候選人必須贏得超過50%的選票才能當選，而11月的選舉中沒有任何人得票超過一半。

因此共和黨和民主黨的兩組候選人必須進行第二輪投票決定誰能當選。

兩黨候選人是誰？

佐治亞州兩名現任參議員都是共和黨籍，他們面臨民主黨參選人的挑戰。

70歲的參議員珀杜（David Perdue）和33歲的歐索夫（Jon Ossoff）

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 民主黨的新秀歐索夫

共和黨的珀杜自2015年起擔任佐治亞州參議員，他曾任體育用品銳步的首席執行官，也是特朗普的支持者。珀杜現在因為價值數百萬的股票交易而受人檢驗，但他否認有任何不法行為。

民主黨的新秀歐索夫曾經是民主黨議員約翰遜（Hank Johnson）的幕僚，後來主導一家紀錄片媒體公司。他在競選期間發揮媒體專業技能，拍攝競選影片在社交媒體分享。

50歲的洛夫勒（Kelly Loeffler）和51歲的華諾克（Raphael Warnock）

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 共和黨的洛夫勒（左）2019年才擔任佐治亞州參議員，她是最富有的參議員之一

共和黨的洛夫勒2019年才擔任佐治亞州參議員，她是最富有的參議員之一，是女子籃球隊亞特蘭大美夢（Atlanta Dream）的共同擁有者之一。

民主黨的華諾克是亞特蘭大一名教會牧師，美國著名民權運動領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr）也曾經是同一個教會牧師。

佐治亞州選舉有何重要？

美國參議院對法案的通過非常重要，而自2014年以來，參議院一直由共和黨控制。

除了對法案的通過有重要影響之外，參議院還能左右政府內閣重要職位的任命，包括最高法院法官的任命等。

目前民主黨在參議院一共有46個議席，加上和民主黨投票立場一致的兩個獨立參議員，一共有48個席次。

如果民主黨贏得佐治亞州的兩個參議院議席，那麼民主黨和共和黨在參議院內就平分秋色。

但在實際上來說，民主黨能夠獲得參議院的控制權，因為屬於民主黨的副總統哈里斯，作為議長能夠在50票對50票的難分勝負的情況下投下關鍵的一票。

BBC北美記者祖切爾（Anthony Zurcher）分析：

美國總統當選人拜登在競選期間承諾，上任後會大力推行許多關於環境、醫療和經濟的政策。

即使民主黨贏得佐治亞州的兩個參議院議席，形成民主黨共和黨50-50的局面，拜登承諾的政策也不見得能順利推行，因為相關政策還需要獲得中間派的支持。

但是民主黨在參議院增加的議席意味著拜登能更容易的推行他想要通過的法案，任命他想要的人選。

如果共和黨繼續拿下佐治亞州兩個參議院議席，那麼未來兩年參議院將繼續分歧的立法僵局。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 總統當選人拜登近期在亞特蘭大為候選人助選

競選戰況如何？

洛夫勒和華諾克的競選更受媒體矚目，因為兩人競爭更加激烈，互相攻擊對方也更激烈。

洛夫勒指控華諾克是「極端自由派」，奉行馬克思主義，意圖切段警察部門的支出預算。

華諾克的競選策略依循民主黨路線，主打防疫和醫療政策。他受到非裔美國人更多的支持。

2019年的人口普查顯示，佐治亞州非拉丁裔白人約佔55%，33%為黑人。

拜登-哈里斯搭檔在佐治亞州贏得勝利，這是30年來民主黨總統候選人首次贏得佐治亞州選票。

誰領先佐治亞州？

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過去數十年以來，佐治亞州參議院議席一直由共和黨人贏得，因此對民主黨人而言，佐治亞州參議院選舉是一場硬仗。

在11月的投票當中，兩位共和黨候選人也取得較多的選票。

但是拜登在總統選舉中成功鼓勵非裔美國人投票，並贏得佐治亞州總統選舉。

這次的第二輪投票從數周前就開始投票，初步顯示投票率非常高，可能是佐治亞州投票率最高的第二輪投票。