特朗普簽行政命令 禁止通過支付寶、微信支付等八款應用程序在美進行交易

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 微信支付是騰訊旗下的應用

美國總統特朗普周二（1月5日）簽署行政命令，禁止通過8款中國手機應用程序進行交易活動，其中包括螞蟻集團旗下的支付寶，以及中國科技巨頭騰訊旗下的微信支付。

特朗普在該行政命令中表示：「美國必須對那些開發或控制中國聯網軟件應用程序的人採取積極行動，以保護我們的國家安全。」

特朗普還說，「通過智能手機、平板和電腦等個人電子設備，中國聯網軟件應用程序可以訪問並獲取用戶的大量信息，包括敏感的個人身份和私人信息。」

該行政命令將在特朗普卸任後45天內生效。

行政命令針對哪些應用程序

除了支付寶和微信支付平台，特朗普的行政命令還針對掃描全能王(Camscanner)、QQ錢包、茄子快傳(SHAREit)、騰訊QQ、VMate和WPS Office的開發或控制者及其子公司。

支付寶是一款擁有超過10億用戶的支付和生活應用，由馬雲控股的中國金融科技巨頭螞蟻金服所有。微信支付、QQWallet和騰訊QQ均是騰訊旗下的應用。

掃描全能王是一款工具類應用程序，隸屬上海臨冠數據科技有限公司。該公司成立於2017年，其網站主頁稱其專注於人工智能、商業大數據、識別圖像處理等領域的業務。

一名美國高級政府官員在新聞發佈會上表示，新行政命令旨在防止中國政府使用美國用戶的數據，為該官員所稱的「帶來全球壓迫的大眾工具」添加動力。

截至發稿，上述應用及公司均未對總統命令做出回應。

根據《華爾街日報》，一名美國聯邦法官發佈了初步禁令，阻止執行該命令，政府已提起上訴。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普去年11月12日簽署行政令，禁止美國向中國軍方持有及控制的中國公司投資

應用程序的影響範圍有多大

微信和支付寶在中國人群中幾乎隨處可見，但在美國並不那麼受歡迎。本次行政命令針對的8個應用程序沒有一家取得過如TikTok一樣在美國應用市場中前五名的成績。

支付寶在2016年開始擴展美國市場，主要針對中國出境遊旅客。根據支付寶母公司阿里巴巴招股書披露，包括支付寶美國在內的整個海外業務僅佔其收入的5%。

美國研究公司Sensor Tower Inc.的數據顯示，去年支付寶在美國的應用商店和谷歌Play應用商店的下載量為20.7萬次。該公司稱，包括微信支付功能在內的微信在去年擁有160萬次下載量。

根據Sensor Tower，掃描全能王去年在美國的下載量為440萬次。該應用程序多次在蘋果應用商店中列入年度最佳商務應用。

美國的蘋果、福特汽車、沃爾瑪和華特迪士尼等與中國有業務往來的公司此前共同反對特朗普針對騰訊微信的行政命令，稱該應用程序對企業在中國開展業務至關重要。

新的行政命令可能會在美國企業中引發類似擔憂，包括可能會限制企業在中國的某些交易。

分析指出，這一行政命令凸顯出一些美國科技公司在國家安全、隱私以及無法進入中國等方面的問題日益加劇，這些問題也將增加拜登政府的執政風險。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 一家咖啡店收銀台前擺放著支持支付寶支付的牌子

行政命令或面臨法律挑戰

在新禁令出台之前，特朗普已經簽署了一系列針對中國企業的行政命令，稱這些企業可能會與中國政府共享數據。

上個月，美國商務部將數十家中國企業列入貿易黑名單，其中包括中國頂級芯片製造商中芯國際和無人機製造商大疆科技。

特朗普政府還限制了一些被指與美國有軍事關係的中國和俄羅斯企業購買美國敏感商品和技術。

中國一直否認這些公司與中國政府共享數據，並以實施限制軍事技術出口的法律予以回應。

今年8月，特朗普政府還發佈兩項行政命令，以國家安全為由對中國社交媒體應用程序TikTok和微信施加限制。目前這兩項法令都面臨法律挑戰。

美國要求TikTok的所有者字節跳動關閉或出售其在美國的資產。儘管錯過了完成銷售的最後期限，但美國尚未關閉這款應用，有關談判仍在繼續。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普打擊抖音TikTok，維護國家安全有效性受質疑

《華爾街時報》引述一名高級政府官員表示，白宮依然相信其早些時候有關微信和TikTok的命令是有效的。這名官員還說，新的行政命令可能不會受到《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)的打擊。但在此之前，幾項命令都因這部法律而出現問題。

特朗普政府還試圖通過行政命令限制華為等中國電信公司。在下一代5G技術開始提供服務之際，這些舉動削弱了中國公司在全球的競爭力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紐約證券交易所門前的女孩銅像

中國企業退市危機

在最新禁令出台之際，白宮正悄悄敦促紐約證券交易所轉變對三家中國電信巨頭退市的決定。

紐約證券交易所上周宣佈，根據一項行政命令，將對中國移動、中國電信和中國聯通實施退市。

但本周一，紐交所推翻了這一決定，宣佈在與美國監管機構進一步磋商後，決定不將這三家公司退市。

紐交所之所以做出這一決定，是因為該命令對這些證券是否真的涵蓋其所提及的問題含糊其辭。

然而，紐交所的這一決定受到壓力。據路透社報道，美國財政部長史蒂文·姆努欽(Steven Mnuchin)打電話給紐交所總裁斯泰西·坎寧安(Stacey Cunningham)，告訴對方不同意這一決定。