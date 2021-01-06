美國佐治亞州參議院決選：媒體推算沃諾克為民主黨贏得關鍵一席

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 如果得到證實，沃諾克將成為佐治亞州的第一位黑人參議員。

在美國佐治州的兩場參議院關鍵決選中，民主黨候選人拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）被推算勝出其中一個席位，擊敗現任議員、共和黨人凱利·洛弗勒（Kelly Loeffler）。

在目前已點算的98%選票中，美國多家電視台以及美聯社（AP）推算沃諾克勝出。

這場二輪投票的結果將決定候任總統喬·拜登（Joe Biden）首兩年任期內的參議院控制權歸屬。

這場複選是由於在11月的美國大選當中，沒有候選人贏得所需的50%票數，根據佐治亞州選舉法，將進行第二輪決選。

這一結果將對即將離任的總統特朗普及他的共和黨帶來沉重打擊。

一經確認，沃諾克將成為佐治亞州——這個美國內戰時期的奴隸制州份——歷史上的第一位黑人參議員，是美國歷史上的第11個。

沃諾克已經宣佈自己勝選，並將自己曾經是農場勞工的母親致意。

」就在前天——正因為這是美國——這個82歲的人用一雙曾經幫別人採摘棉花的手去投票，並選擇她最小的兒子當美國的參議員，「沃諾克說。

周二（1月5日）進行的投票中，由於各候選人形勢非常接近，至周三仍未有最終結果。

決選在共和黨人凱利·洛弗勒（Kelly Loeffler）和大衛·珀杜（David Perdue）與民主黨人拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）和喬·奧索夫（Jon Ossoff）之間進行，票數不相上下。

候任美國總統喬·拜登（Joe Biden）的民主黨同僚需要贏得全部兩個席位，才能完全取得國會控制權；而現任總統特朗普的共和黨則只需要贏得其中一席，就能保住參議院的控制權。

圖像來源，Reuters

形勢不相上下

佐治亞州159個郡的選舉已經有98%完成點算，但是四個候選人仍勝負難分。

沃諾克以微弱優勢領先洛弗勒，而珀杜則與奧索夫暫時打成平手。

在亞特蘭大的一些地區仍有數千選票有待點算，這些選票預計會大大傾向於支持民主黨人。BBC的美國合作伙伴哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）仍然視兩場決選為勢均力敵。

佐治亞州選舉執行經理加布裏埃爾·斯特林（Gabriel Sterling）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，最終結果預計將在當地時間周三午間確定。

超過300萬張選票——約佔該州註冊選民的40%——在周二（1月5日）之前投下。在11月的美國大選當中，預先投出的票數是拜登勝選的一個關鍵。

與此同時，特朗普此前在沒有證據的情況下聲稱自己是選舉舞弊的受害者，已經令共和黨的策略師擔憂參議院選舉會受影響，而現在特朗普仍然繼續對佐治亞州選舉的公正提出質疑。

上周六，特朗普要求佐治亞州州務卿、共和黨人拉芬斯帕格（Brad Raffensperger）去」找到「足夠的選票來推翻拜登在這個州取得的大選勝利。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統大選：決定誰當選總統最關鍵的一群人

「舞弊」指控影響選民信心

根據出口民調機構愛迪生研究（Edison Research）的調查，特朗普未經證實的選舉舞弊指控可能削弱了選民對選舉系統的信心。

該機構的出口民調發現，70%的受訪者表示非常或者比較有信心他們的選票會被凖確計算，與11月總統選舉時相比有近15%的下跌。

出口民調顯示，佐治亞州民眾對於希望誰控制國會有著明顯的分歧：49%的人支持共和黨，48%則表示支持民主黨。

這個比例分佈大致上與11月美國大選時一致。黑人選民佔總投票人數的29%，而這個群體的選民以9比1的比例支持民主黨候選人；而共和黨人則得到大多數白人選民的支持。

這些調查顯示，大多數選民都會重覆他們在11月時的選擇。支持特朗普的佐治亞州選民多數仍然將票投給珀杜和洛弗勒，拜登的支持者則支持沃諾克和奧索夫。

這場選舉將決定什麼？

這場選舉將決定參議院的控制權歸屬。

如果兩名民主黨人均勝出，參議院議席將會是兩黨平分，這樣即將上任的民主黨副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）就可以打破這個平局。

這對於推動拜登的政治方程是決定性的，包括像醫保和環境法規等關鍵議題——這些政策領域一直受到共和黨的強烈抵抗。

參議院亦有權力通過或者否決拜登對內閣和司法人員的任命。

如果奧索夫和沃諾克兩人均勝出，就意味著白宮、參議院和眾議院都將在民主黨的控制下，這將是自奧巴馬在2008年當選之後的第一次。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 參議員凱利·洛弗勒和大衛·珀杜是共和黨的參選人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬·奧索夫和拉斐爾·沃諾克是民主黨參選人。

為什麼會有佐治亞州的決選？

11月的大選中沒有候選人成功取得所需的50%票數，無法直接勝出，根據佐治亞州的選舉法，將要進行周二的兩輪決選。

珀杜在第一輪當中幾乎擊敗曾從事電影製作的奧索夫，但最終以49.7%的得票率而未能直接勝選。

其他議席則有更多的候選人，民主黨人沃諾克贏得32.9%的選票，洛弗勒則有25.9%。

民主黨人已經有20年沒有贏得過佐治亞州的參議院選舉，但是拜登於總統選舉時在這個州擊敗特朗普，令民主黨士氣大振。拜登當時的勝利優勢大約是500萬選舉當中以1.2萬票勝出。

假如當選，沃諾克將會成為佐治亞州歷史上的第一位黑人參議員，而33歲的奧索夫則會成為參議院最年輕的成員。

沃諾克在亞特蘭大教學擔任牧師，民權領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr）就是在這個地方長大並且傳道的。

分析：喬·拜登的第一個大考驗

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

距離拜登就任尚有兩個多星期，但是他總統任期的第一個大考驗在周二就已經到來。

如果民主黨贏得這兩個席位，在上議院形成50-50的形勢，拜登仍然遠未能保證能夠在他競選時所提出的環境、醫療和經濟等領域實施壓倒性的立法。不相上下的形勢將肯定使得任何法律都要得到他黨內中間派的支持，比如西弗吉尼亞的喬·曼欽（Joe Manchin）和亞利桑那的兩個參議員。

不過，它會給新任總統一個機會取得立法上的成就——並使他在任命他選定的政府官員和聯邦法官時容易得多。

如果共和黨保住了控制權，民主黨就只能寄希望於多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）和幾個共和黨溫和派的偶爾垂青了。

下一步

周三，華盛頓特區將會有另一幕政治大戲：議員將會齊聚參與一個特別的聯合會議，正式認可11月總統選舉的結果。

這個將正式確定拜登當選的例行程序現在卻變得不尋常，因為有十幾個共和黨參議員聲稱要挑戰選舉結果。

由泰德·克魯茲（Ted Cruz）領導，包括洛弗勒在內的這群人，希望有10天的延期，來評估沒有證據的選舉舞弊指控。這一舉動幾乎肯定會失敗，因為預計大多數參議員都會認可由美國各州確定的選舉結果。

副總統彭斯（Mike Pence）將會作為參議院主席主持會議。

圖像來源，Reuters

據《紐約時報》報道，彭斯在本周受到了特朗普施壓，要他拒絶認可選舉結果，但是副總統在周二的午餐會中向特朗普表示，他沒有權力在國會阻攔拜登勝選。特朗普則稱該報道是"假新聞"。

特朗普的支持者在首都示威，抗議選舉結果。特朗普預計將會在周三在華盛頓特區向示威者演講。該市市長已經請求派出國民警衛隊，以防出現騷亂。

民主黨人拜登將在1月20日宣誓就任總統。

拜登以306張選舉人票對特朗普的232票贏得總統選舉，但是特朗普總統拒絶承認拜登當選。