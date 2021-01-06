印度批准一款國產疫苗緊急使用 為何引發外界擔憂質疑

圖像來源，EPA

印度正式批准緊急使用兩款新冠疫苗，包括當地企業巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）製造的一款國產滅活疫苗，但這款疫苗尚在進行第三期試驗，其有效率未知，引發一些衛生專家的質疑。另一款獲批疫苗是阿斯利康與牛津大學研發的。

印度總理莫迪將批准疫苗稱為「一個決定性的轉折點」。印度計劃今年為大約3億人接種疫苗。

根據美國約翰·霍普金斯大學統計數據，目前印度有超過1000萬宗新冠病毒確診病例，死亡人數超過15萬。

印度中央藥品標凖控制局局長索馬尼（V.G. Somani）周日（1月3日）表示，兩家製造商都提交了數據，表明其疫苗可以安全使用。

牛津/阿斯利康疫苗由全球最大的疫苗生產商印度血清研究所在當地生產。該公司表示，每月生產5000萬劑疫苗。這種疫苗在印度被稱為Covishield，分兩次注射，間隔時間為4至8周。

印度本土的疫苗缺乏有效性的數據，卻還是獲得了批准。索馬尼表示，巴拉特生物公司的疫苗Covaxin有效並能產生強大的免疫反應。

索馬尼表示，這種疫苗獲批將以「臨牀試驗模式」接種，從而為疫苗接種提供更多選擇。

美國輝瑞的疫苗已經獲准在英國和美國等地使用，該公司也在尋求印度緊急批准使用。

圖像來源，Getty Images

疫苗的疑慮

巴拉特的Covaxin疫苗關鍵的第三階段臨牀試驗正在進行，但印度監管機構已經緊急批准了疫苗使用。監管機構保證疫苗是安全的，卻並未安撫大多數科學家和衛生專家。

非政府組織全印度藥品行動網絡（All India Drug Action Network）表示，批准一種尚未完成研究的疫苗，讓他們無法理解其科學邏輯。

巴拉特董事長埃拉（Krishna Ella）稱：「我們的疫苗是200%安全的。」

埃拉為批准使用進行了辯護說，首先印度臨牀試驗法允許第二階段試驗後「加速」批准藥物使用，以滿足該國的醫療需求。而且，他的疫苗採用滅活技術，是一個可靠且經過時間考驗的方法，這一點也有幫助。

埃拉稱，對猴子和倉鼠的研究表明，Covaxin可以提供足夠的保護，防止感染。他還說，在26000名志願者中，已經有近24000人參與了正在進行的第三階段試驗，公司預計將在2月獲得疫苗有效性數據。

但有科學家表示懷疑。「由於沒有第三階段試驗數據，我們不知道這種疫苗的效力。通過第二階段的有限試驗，我們知道它是安全的，但如果我們推出了一種有效率未知的疫苗，後來發現有效率只有50%，那會如何？這對接種的人來說公平嗎？」著名病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）表示。

目前尚不清楚監管機構所說的疫苗將以「臨牀試驗模式」進行接種將如何操作。在傳統的試驗中，志願者不會被告知他們被注射了疫苗還是安慰劑。埃拉說，他的公司會對接受注射的人進行檢測。

印度反對派政客、國會議員塔魯爾（Shashi Tharoor）認為，匆忙批准疫苗使用「讓人難以理解」。

塔魯爾對BBC表示：「拍胸脯的『疫苗民族主義』，加上總理的『印度自力更生』運動，凌駕於常識和既有的科學常規。」也有人認為，「科學傳播不足」和監管缺乏透明度也是匆忙批准疫苗的原因。

疫苗是否出口？

印度外交部一名官員對BBC表示，印度將在兩周內出口國產新冠病毒疫苗。

該名不願透露姓名的外交部官員稱：「在疫苗推出兩周內，我們會允許出口到一些南亞鄰國。其中一些將作為禮物贈送，其它會大致根據政府購買的價格提供。」

印度衛生部秘書布珊（Rajesh Bhushan）說，印度計劃在本月中推出新冠病毒疫苗。

印度血清研究所在印度生產牛津/阿斯利康疫苗，其首席執行官普納瓦拉（Adar Poonawalla）此前曾對媒體表示，印度在「數月內」不會允許出口疫苗。他對美聯社稱，他的公司被禁止出口疫苗，也被禁止在私人市場銷售疫苗。

他稱公司目前只向印度政府提供疫苗，第一批出售給印度政府的一億劑疫苗是特價，為200盧比（約2.74美元），之後價格會更高。

這引發了印度鄰國的關注，包括尼泊爾和孟加拉國。這些國家主要依靠該研究所為其民眾接種疫苗。

印度血清研究所和巴拉特生物技術公司總共擁有7000多萬劑新冠疫苗儲備，並將大幅擴大生產滿足需求。周二，這兩家疫苗製造商發佈了一份聯合聲明，稱兩家公司都將向全球提供疫苗。