沙特等和卡塔爾恢復外交 美國促和背後有何考量

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼親自在機場迎接卡塔爾國家元首埃米爾塔米姆。

沙特等阿拉伯國家結束對卡塔爾禁運，海灣國家誓言團結，美國前總統特朗普即將下台之際，中東政治又出現了新格局。

海灣阿拉伯國家領導人在一次旨在結束周圍鄰國對卡塔爾的禁運的海灣合作委員會首腦會議上簽署了一項「團結和穩定」協議。

2017年6月，沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和埃及指責卡塔爾支持恐怖主義，切斷了與卡塔爾的外交、貿易和交通聯繫。

但擁有豐富的天然氣和石油資源的小國卡塔爾否認了這一指控，並拒絶了原先上述阿拉伯國家提出的結束部分封鎖的條件，有關條件包括關閉總部設在多哈的半島電視台廣播網。

近幾個月來，科威特和美國的調解人士加大了努力，以結束上述海灣阿拉伯國家之間的對立。

沙特阿拉伯和卡塔爾相互開放了海陸空邊境。在沙特帶頭下，海灣國家開始恢復中斷了三年多的交往。

BBC記者怎麼看？

BBC安全事務記者加德納分析說，主要是通過科威特長期以來的耐心、艱苦的外交努力，對卡塔爾的禁運封鎖解除，這也是隨著美國特朗普總統任期接近尾聲，白宮的敦促也越來越迫切。

他指出，長達三年半的封鎖讓卡塔爾的經濟和海灣一致的概念都付出巨大代價。卡塔爾人不會原諒或健忘：他們認為海灣阿拉伯鄰國在其背後捅了一刀。

他表示，雖然實現了和解，但除了高調的外交辭令之外，尤其是阿聯酋仍對卡塔爾是否真的會改轅易轍表示嚴重懷疑。

雖然卡塔爾否認支持恐怖主義，但它仍支持加沙、利比亞和其他地方的政治伊斯蘭運動，尤其是跨國的穆斯林兄弟會。阿聯酋認為這些穆斯林兄弟會對其君主制的生存構成了威脅。

但加德納指出，原來的禁運封鎖使卡塔爾更接近沙特阿拉伯的意識形態敵人：土耳其和伊朗。

中東阿拉伯國家與伊朗

長期以來，卡塔爾奉行與其他海灣國家的優先順序不同的雄心勃勃的外交政策。但在過去十年中，有兩個關鍵問題激怒了其鄰國。

其中一個是卡塔爾對伊斯蘭激進教徒的支持。卡塔爾承認提供援助給一些被其鄰國認為是恐怖組織的伊斯蘭激進組織，特別是穆斯林兄弟會。

但卡塔爾否認資助了基地組織或伊斯蘭國（IS）等聖戰組織。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡塔爾首都多哈約有260萬人口，但其中只有30萬左右是卡塔爾國民

另一個關鍵問題是卡塔爾與伊朗的關係。它與伊朗共享世界上最大的天然氣田。

以什葉派穆斯林為主的伊朗是遜尼派穆斯林領袖國家沙特阿拉伯在中東的主要地區競爭對手。

過去三年多的斷交

2017年6月，沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和埃及斷絶了所有外交、貿易和交通關係。

卡塔爾唯一的陸地邊界被關閉；懸掛卡塔爾國旗或卡塔爾的船隻被禁止停靠在上述國家的許多港口，該地區大部分領空也對卡塔爾飛機關閉。

上述國家向卡塔爾提出了13個要求，作為結束禁運制裁的條件。這些措施包括關閉總部設在多哈的半島電視台衛星廣播網絡，降級與伊朗的外交關係，關閉土耳其在卡塔爾的軍事基地，以及結束對其他國家內政的「干涉」。

卡塔爾拒絶上述要求，表示不會同意「放棄」其主權，指責其鄰國的封鎖違反了國際法。

卡塔爾迅速與伊朗和土耳其建立了新的貿易路線，以確保滿足其270萬人口的基本需求，並利用其石油和天然氣財富來支撐其經濟。

在海灣合作委員會的六個成員國中，科威特和阿曼這兩個國家沒有切斷與卡塔爾的關係。科威特也成為這場爭端的調解人。

特朗普和美國因素

美國總統特朗普在這場爭端開始時，出人意料地站在沙特阿拉伯及其盟國一邊，譴責卡塔爾是「恐怖的資助者」，儘管卡塔爾有著美國在中東最大的軍事設施烏代德空軍基地。

但特朗普的助手們最終說服他採取更加中立的立場。2018年，他在白宮的一次會議上讚揚了卡塔爾酋長謝赫·塔米姆在打擊資助恐怖主義方面的工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普的女婿和高級顧問庫什納2020年12月訪問了沙特阿拉伯和卡塔爾，促成了和解。

直到去年年底，科威特的調解努力似乎進展不大。當時特朗普政府加大了對各方的壓力，要求各方結束對抗，因為特朗普政府認為這阻礙了他們組建遜尼派領導的國家聯盟以對抗伊朗及其代理勢力的努力。

特朗普的女婿和高級顧問庫什納2020年12月訪問了沙特阿拉伯和卡塔爾。有報道稱，他也出席海灣合作委員會的上述峰會。