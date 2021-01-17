美國總統就職典禮2021：你需要了解的七個問題

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喬·拜登（Joe Biden）將在1月20日總統就職典禮後正式成為美國第46任總統。

這一天，拜登也會入住白宮，成為白宮的新主人。

總統就職典禮（inauguration）是美國政治日曆上一個重要日子。BBC中文梳理你需要了解的幾個問題。

什麼是就職典禮？

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就職典禮是當選總統任期開始的正式儀式。

在就職典禮上，新任總統拜登將向所有美國人承諾盡最大努力保護美國，並做一個稱職的好總統。這也被稱為「就職宣誓」。

每一位總統都會根據美國憲法中規定的總統誓詞宣誓：

「我謹莊嚴宣誓，我將忠實執行合眾國總統職責，竭盡全力恪守、維護和捍衛合眾國憲法。」（I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.）。

宣誓完畢，拜登正式成為美國第46任總統，就職「典禮」結束。但這並不是全部，接下來還會有各種慣例活動。

新總統會發表演說，宣佈自己治國的宏圖大略以及首要任務等。拜登也不例外。

哈里斯（賀錦麗）也將宣誓就任副總統，通常，這在總統宣誓就任之前。

就職典禮何時、何地舉行？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 就職典禮的「舞台」已經在搭建

美國總統就職典禮傳統上是在國會大廈（the Capitol）前舉行。國會大廈在首都華盛頓，它也是美國國會辦公的地方。

2021年拜登的就職典禮日是1月20日。典禮開場通常是在美東時間11：30，也就是格林尼治標凖時間下午4：30。拜登和哈里斯宣誓就職應該是在正午。

北京時間比華盛頓早13個小時；今年的1月20日是星期三。

當天晚些時候，拜登搬入白宮--他今後四年的官邸。

特朗普會出席拜登的就職典禮嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧巴馬參加特朗普的就職典禮

卸任總統親臨現場、目睹「接班人」宣誓就職已經成為慣例，但這有時也會導致尷尬場面。

特朗普已經明確表示自己不會出席拜登的就職典禮，拜登對此表示欣慰，並說這是倆人罕見的看法一致的一件事。

特朗普的部分支持者還計劃，在拜登就職典禮的同一天、同一個時間在網上為特朗普舉行一場虛擬的「第二屆就職典禮」，臉書上已有超過68000人明言將參加，表示對特朗普的支持。

四年前特朗普宣誓就任的時候，希拉里和丈夫、前總統克林頓也在場。那以前兩個月，克林頓夫人剛剛在競爭激烈的大選中輸給特朗普。

美國歷史上，只有三位總統沒有出席繼任的就職典禮，他們分別是亞當斯（John Adams）、昆西·亞當斯(John Quincy Adams)和約翰遜(Andrew Johnson)。上一個世紀，還沒有出現過這種局面。

如何保證就職典禮的保安工作？

美國總統就職典禮的保安工作通常都有詳細的部署，今年更是格外謹慎。特別是1月6日特朗普的支持者強闖國會大廈造成5人死亡後。

特朗普的支持者還揚言再舉行武裝抗議。為安全起見，保安人員已經把一些政府辦公大樓的門窗密封起來。

今年的總統就職典禮將部署1萬多名國民警衛隊人員，如有需要還會另有5千人隨時待命。

4年前，特朗普就任時啟動了8千國民警衛隊成員。

拜登宣誓就職時華盛頓仍將處於緊急狀態，這是特區市長鑒於1月6日所發生的騷亂所實行的緊急狀態令。

拜登對記者們表示，他對就職典禮、保安以及自身安全並不擔心。但拜登就職組委會成員，參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）表示，希望能就保安部署做一些重大調整。

新冠疫情如何影響今年的就職典禮？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當年奧巴馬的就職典禮吸引了眾多人參加。

受新冠病毒疫情影響，今年的總統就職典禮會與以往有所不同。

正常情況下，成千上萬的美國人會湧入華盛頓，見證歷史時刻。2009年奧巴馬首屆就職典禮，據估計大約兩百萬人來華盛頓。

但是拜登團隊表示，今年慶祝活動的規模會「極端有限」，同時，他們還呼籲美國人盡量呆在家中，而不是像以往那樣自行前往華盛頓觀禮。

就職典禮組委會也說，拜登宣誓就職後，不舉辦傳統的慶祝遊行，而是改為「虛擬」遊行；通過電視展現美國各地的活動。

拜登夫婦仍會按慣例從國會大廈前往白宮，但賓夕法尼亞大道兩旁不會有「人山人海」的場面。

拜登競選團隊還已經表示，總統和副總統的宣誓儀式將嚴格遵守防疫規則。

過去，就職典禮儀式會發放20萬張觀禮「入場券」，但今年只有大約1000張。

哪些明星會為就職典禮助興？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧巴馬就職典禮上碧昂斯獻唱

拜登團隊還沒有公布誰會在就職典禮上為他「站台」。依據慣例，估計應該也會是名字如雷貫耳的大明星。

最近一些年，新任總統通常都會邀請在美國人氣最旺的明星來參加典禮日的活動。

2009年，「靈魂歌后」阿瑞莎·富蘭克林（Aretha Franklin）在奧巴馬就職典禮上演唱My Country 'Tis of Thee；碧昂斯也在當晚的舞會上高歌一曲《At Last》助興。

2013年奧巴馬第二任期的就職典禮，歌星凱莉·克萊森（Kelly Clarkson）和詹妮弗·哈德森（Jennifer Hudson）都來捧場，碧昂斯再次登台，演唱美國國歌。

曾有報道說，當年特朗普在請明星參加自己的就職典禮時遇到過麻煩，英國老牌歌星埃爾頓·約翰（Elton John）、加拿大歌星席琳·迪翁（Celine Dion）都回絶了特朗普的請柬。

為什麼就職典禮在1月舉行？

美國總統的就職典禮並不總是在一月舉行。憲法最初規定，3月4日新總統宣誓就任。

當時，選擇11月大選四個月之後的一天為就職典禮日更加合理，因為當時全國各地的選舉結果匯總到首都需要相當長的時間。但是這也製造出所謂的「跛腳鴨總統」窘境，即卸任總統繼續執政相當長的一段時間。