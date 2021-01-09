新冠疫情：封城令下為何還有一堆網紅「出國度假」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國政府正在考慮新的旅遊限制措施

如果你經常瀏覽社交媒體，關注名人動態，很可能你會發現，剛過去的聖誕和新年假期裏，有許多人分享他們異國奢華度假的照片。

怎麼會這樣？現在新冠病毒這麼嚴重，怎麼還能出國？英國和許多國家都重新開始封城措施，政府要求人們居家防疫，連學校都關門了，那些充滿異國情調的奢華假期又是怎麼來的呢？

看一看英國的報章雜誌你就會發現，無論是戀愛島真人秀明星到加勒比海巴巴多斯的海灘上，或是蘇格蘭的凱爾特人足球隊到中東迪拜訓練，都引來公眾質疑他們違反新冠病毒的防疫措施。

防疫規定如何解釋？

以英國為例，政府在新年過後已經實施全英格蘭的封城措施，要求所有人都要留在家裏，除非必要情況，不要出門。

但那些在社交媒體上分享的度假照片可能是在聖誕節前，防疫措施還沒有這麼嚴格的時候出國的。

而且上述可以允許出門的所謂必要情況，就包括了購買食物、看醫生、每天一次的出門運動鍛煉，或是無法在家工作的人可以允許出門工作，例如建築工人等行業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 包括戀愛島等一些真人秀明星都前往迪拜

為什麼能出國？

一些知名人物和網紅在分享異國度假照片時都加注某些品牌或媒體的標籤，顯示他們分享的內容屬於工作或贊助活動，這也是防疫措施允許出國的範圍之內。

英國一家旅遊公司「Trending Travel」（潮旅遊）專門委託知名人物代言旅遊產品，吸引消費者體驗與名人一樣的旅遊度假。

該公司首席執行官赫爾曼（Keith Herman）表示，12月至3月期間是旅遊業銷售夏季假期的關鍵時刻，因此會邀請許多名人出國度假並在網絡上分享旅遊照片。

他說，他的公司邀請許多知名人物，包括在社交媒體上擁有上百萬關注粉絲的戀愛島真人秀明星，前往充滿異國情調的馬爾代夫和迪拜旅遊。

為什麼去這些地方？

但這些旅遊地點又是如何選擇的呢？TikTok和其他社交媒體上可以看到許多「酸民」嘲諷那些到阿拉伯聯合酋長國迪拜旅遊的名人。

一些網紅和名人的關注粉絲對他們出國旅遊的美照表示不以為然，指責他們與現實脫節，或是鑽防疫措施規定的漏洞。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 迪拜是許多人慶祝新年的旅遊熱點

只要航空公司維持航班，就繼續會有乘客搭乘飛機出國，BBC聯繫到的一位英國旅客就表示，他只要提出新冠病毒檢測證明就能夠飛往迪拜，根本沒人詢問他是旅遊還是工作。

那為什麼是迪拜或是馬爾代夫呢？這兩個地方目前都是英國安全旅遊地點，意味著從這兩個地方返回英國的人入境英國之後不需要隔離。

迪拜所在的阿拉伯聯合酋長國去年11月被列入安全旅遊地點，因此聖誕新年假期在社交媒體上可以看到許多在迪拜度假的照片。

英國12月出現變異過的新冠病毒新毒株，許多國家紛紛停止與英國的交通，但一些豪華旅遊勝地並沒有和英國斷航。

有些國家要求從英國來的人強制隔離一段時間，這樣一來從英國去的人就自然少很多了，但是迪拜自夏天之後就一直對英國遊客開放。

BBC在迪拜的商務記者哈許米（Sameer Hashmi）就表示，旅遊業佔迪拜GDP的11%，是迪拜重要的經濟支柱，當地的安全措施和旅遊便利是促使遊客前往的重要原因。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 入境迪拜需要提供新冠病毒陰性檢測證明

還有哪些批評？

一些網紅和真人秀明星在迪拜的度假照片也引來許多人對迪拜這個地方的批評。

英國選秀節目X-Factor的參賽者，Jedward兄弟兩人就指責網紅和名人分享迪拜度假照片，為這個人權紀錄不佳的海灣國家做宣傳。

雖然最近幾年逐漸成為熱門的旅遊地點，阿拉伯聯合酋長國一直因為人權紀錄而面臨批評。

迪拜快速的發展吸引許多豪華酒店投資，但龐大的建設背後卻是移民工人的血汗換來的，人權團體指責這些移民工人的簽證與工作綁定，導致他們成為弱勢群體被剝削的對象。

人權觀察組織表示，未獲允許離職的工人面臨「棄職潛逃」的罪名，被抓到後面臨罰款監禁或遣返的懲罰，許多人因此而成為強迫勞工現代奴隸。

現在怎麼辦？

社交媒體上盛傳，最新的封城防疫措施可能會導致航班取消，那些網紅名人可能會被迫滯留國外無法回國，但從他們分享的照片和消息來看，網紅名人並不急著趕在斷航之前回國。

根據英國最新的封城防疫規定，政府表示目前在海外的英國居民不需要立即回國，但建議他們和旅遊和航空公司保持聯繫，了解最新狀況。

英國航空向BBC表示，正在根據最新的防疫措施檢討目前的航班表，英航呼籲旅客查詢網站上最新的飛航信息。