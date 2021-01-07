金正恩稱朝鮮經歷了「史無前例」困難 承認經濟計劃失敗

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩是在少見的勞動黨代表大會致開幕辭時發表這番講話的。

朝鮮領導人金正恩承認，「幾乎所有部門」都未完成該國經濟發展五年戰略的目標。

金正恩是在少見的勞動黨代表大會致開幕辭時發表這番講話的，這是朝鮮勞動黨歷史上的第八次代表大會。

2020年1月，朝鮮在中國新冠疫情爆發後的短時間內便封鎖了邊境，以防止病毒入境。這個與外界隔絶的國家至今仍沒有報告確診病例。

但這也使得它與鄰國和盟友中國的聯繫被切斷。

朝中之間的貿易已經大幅減少約80%。除了疫情，去年的颱風和洪水也摧毀了朝鮮不少地區的房屋和農作物，該國還因核計劃等問題一直受到國際社會的嚴厲制裁。

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）報道，金正日承認錯誤並不少見。事實上，這正迅速成為他的新標誌之一。

去年10月，朝鮮在舉辦慶祝勞動黨建黨75週年閲兵式時，金正恩在演講期間多次致謝、道歉甚至激動落淚。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 金正恩在勞動黨75週年黨慶閲兵式上狀似哽咽。

電視畫面顯示，隨著此次大會召開，數千名黨代表聚集在首都平壤的一個大型禮堂裏，他們沒有一人戴口罩。當金正恩到達時，他們起立鼓掌。

金正恩在講話中表示，「幾乎所有部門在很大程度上」都沒有完成他在2016年宣佈的目標，必須「大膽承認」錯誤。

金正恩稱，過去五年是朝鮮「史無前例、最為惡劣的困難疊加」的時期。

朝中社援引金正恩的話報道稱，「阻撓和妨礙我們前進的種種挑戰，不僅在外部，而且在內部依然存在。最徹底、最快地突破現有重重困難的妙策就是，千方百計地增強我們自身的力量即主體力量。」

他還讚揚了黨員們努力抗擊新冠病毒威脅的努力。朝鮮已向世界衛生組織（WHO）報告了數千例疑似感染病例，但未承認有任何確診病例。

BBC記者說，目前尚不清楚他將如何帶領這個國家度過幾十年來最艱難的歲月。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 韓國電影裏從"萬惡"走到"正邪對立"的朝鮮

朝鮮上一次舉行黨代會是在2016年5月。這是金日成時代的勞動黨於1980年召開第六次黨代會後，時隔36年再一次召開全國黨代會。

2016年第七次黨代會的最後一天，金正恩被選舉為新設定的朝鮮勞動黨委員長的職位，鞏固了他的最高領導人地位。在此之前，他的官方頭銜是朝鮮勞動黨第一書記。

據韓聯社報道稱，與2016年的第七次黨代會相比，與會領導層成員總人數雖未發生變化，但多達74%的高官被更換。從參會代表上來看，軍人代表人數較第七次大會減半，取而代之的是行政經濟部門代表和一線黨員。

預計金正恩將利用黨代會宣佈新的五年經濟計劃。

兩周後，美國當選總統喬·拜登（Joe Biden）將接替特朗普（Donald Trump）。儘管圍繞朝鮮核計劃的談判沒有取得什麼實質性進展，但金正恩與特朗普之間的關係相對很融洽。未來朝美關係走向仍有待觀察。