美國國會：拜登確認勝選 特朗普承諾有序過渡

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 身兼參議院議長的彭斯宣佈拜登和哈里斯勝選時說，票數顯示拜登勝選，指出這"足以證明兩人當選美國總統和副總統"。

美國國會確認，民主黨候選人拜登和卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）在去年舉行的總統選舉獲勝，將會在1月20日宣誓就任。一名特朗普的幕僚之後在社交網站發表特朗普的聲明，指他雖然完全不同意選舉的結果，拜登宣誓就任當天仍然會有一個「有序的權力過渡」。

這名幕僚斯卡維諾（Dan Scavino）發出的聲明又說，這標誌著美國歷史中「最偉大總統任期的終結，但只是我們令美國再次偉大的抗爭的開端」。

總統特朗普的支持者周三（1月6日）在首都華盛頓與警察發生衝突，更一度闖進國會大樓。警方平亂後國會在當天晚上重新召開會議，經過連夜審議各州的選舉結果後，副總統彭斯在當地時間周四（1月7日）凌晨確認選舉人團在12月的投票結果。

結果顯示拜登和哈里斯取得306張選舉人票，特朗普和彭斯就取得232張人票。

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身兼參議院議長的彭斯宣佈拜登和哈里斯勝選時說，國會審議的結果「足以證明兩人當選美國總統和副總統」。

特朗普多次質疑選舉結果，又向不同官員和共和黨黨人施壓，要求他們投票拒絶確認結果，但要成功這樣做的話，需要參議院和眾議院分別投票表決拒絶確認結果。

眾議院由民主黨人控制，因此外界普遍認為國會會議的結果不會有什麼變數。