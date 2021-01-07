新冠病毒溯源小組無法入境中國，世衛組織罕見公開向北京表達不滿

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 公眾最初認為，新冠肺炎起源於武漢的一個市場。

在經歷了與中國數月談判之後，世界衛生組織（WHO）到中國武漢調查新冠病毒源頭之旅再陷泥潭。 該組織的專家小組近日無法入境中國。

世衛組織表示，兩名成員已在途中，但由於缺少簽證而不能進入中國。中國則稱，此次訪問的日期等細節仍在安排之中。

世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)非常罕見地公開對北京表達不滿。 「鑒於兩名代表團成員已經開始行程，而其他人在最後一刻未能啟程」，他對中國尚為批准代表團的入境許可感到「非常失望，「他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)

中國： 「沒有必要過度解讀」

譚德塞周二在日內瓦對記者說：「我得到的保證是，中國正在加快內部程序，盡可能提早部署。」他稱已經與中國高級官員聯繫，並向他們強調「本次任務是世衛組織和國際團隊的優先考慮」。

中國外交部發言人華春瑩在6日的例行記者會上告訴BBC，「可能存在一些誤解」，「沒有必要過度解讀」。

她說：「中方有關部門也一直同世衛組織方面保持著密切合作。但是你也知道，近期中國本土疫情呈現出零星散發和局部聚集性疫情交織疊加的態勢，多地都進入了「戰時」狀態，中方防疫部門和專家都在全身心投入到緊張的抗疫工作當中。」

「儘管如此，我們從支持國際抗疫的角度出發，仍然在克服困難，加緊推進內部籌備工作。根據我了解的情況，雙方目前仍然在就國際專家組來華的具體日期和具體安排等細節保持著密切溝通，」華春瑩。

世衛組織與中國的複雜關係

2019年底，疫情最初在中國武漢爆發，與當地一個市場有關。世衛組織被批沒能有效利用疫情爆發的前期時間探究到人傳人的信息，以避免疫情全球大流行。但譚德塞表示，該組織在1月30日宣佈病毒構成國際關注的突發公共衛生事件時，已經「給了世界各地足夠的反應時間」。

當中國率先控制疫情傳播後，譚德塞還稱，「中國的努力應該得到認可」。

鑒於中國在世衛組織的影響力正在加大，美國總統特朗普指責世衛組織偏向中國。美國曾是該組織的最大資助國，目前已經停止提供資金。

從新冠疫情在中國爆發，到目前全球超過8700萬人確診、逾180萬人死亡，時間已經過去一年，但對於病毒的起源依然沒有獨立、透明的調查。有關源頭的爭論一度引發中國與多個國家關係緊張，尤其是美中之間。

中國被批阻撓調查，但世衛組織表示，將不顧政治因素，致力全面展開調查。幾個月來，世衛組織一直試圖向中國派遣由10人組成的國際專家小組，旨在調查病毒大流行的動物起源，以及這種病毒最初是如何傳染給人類的。

在與世衛組織進行了數月談判後，北京才同意這項期待已久的調查。世衛組織上月決定專家團隊進入武漢， 將於2021年1月進入中國開始調查。

病毒源頭之爭與政治緊張

最初，有觀點認為病毒起源於武漢一個出售珍奇動物肉類的市場。但是說法仍然存在很大爭議。有些專家認為，市場可能不是病毒的源頭，只是被放大了焦點。

一些研究表明，能夠感染人類的冠狀病毒可能已經在蝙蝠中傳播了數十年，期間並未被發現。但目前還不清楚是什麼中間動物宿主在蝙蝠和人類之間傳播了病毒。

如果有關病毒起源這一謎團被破解，將有助於防止以後類似的大流行，並幫助科學家研製疫苗並尋找治療方法。

今年5月，在100多個國家簽署了一項要求進行獨立調查的決議後，世衛組織同意展開調查。

但就在世衛組織的團隊出發前夕，中國官員和官方媒體再次質疑病毒的來源。1月2日，中國國務委員兼外交部部長王毅在接受官方媒體新華社和央視訪問時說，「越來越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多點爆發」。

世衛組織表示，已經啟程前往中國的國際團隊兩名成員已於周二（5日）早些時候出發。據路透社報道，世衛組織緊急事務負責人邁克·瑞安(Mike Ryan)稱，其中一人已經返回，另一人目前在另一個國家。