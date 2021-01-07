美國國會：各國領袖回應華盛頓的「可怕」場面

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統特朗普的支持者衝擊美國國會大樓。

衝擊行為一度中斷美國國會的聯席會議，該會議正在進行確認拜登當選為新一任美國總統的程序。

多國領導人發聲呼應和平有序地移交權力，形容周三的事件「令人驚嚇」，是一次「對民主制度的攻擊」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）遣責這是「可恥的場面」。「美國代表著全世界的民主，而現在一場和平而有序的權力移交至關重要，」約翰遜在推特（Twitter）上說。

其他一些英國政客亦加入首相的行列，遣責暴力：反對黨領袖凱爾·史塔默爵士（Sir Keir Starmer，施紀賢）稱這是「對民主的直接攻擊」。

蘇格蘭首席部長妮古拉·斯特金（Nicola Sturgeon，施雅晴）發推文形容美國國會的場面「非常可怕」。

西班牙首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）表示：「我信任美國民主的力量。新一屆總統喬·拜登將會克服這個緊張的階段，團結美國人民。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2021年1月6日，支持特朗普的抗議者衝進美國華盛頓特區的美國國會大廈。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）遣責這是「對民主的嚴酷攻擊」；德國外長馬斯（Heiko Maas）則表示特朗普和他的支持者「最終必須接受美國選民的決定並停止踐踏民主」。

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）表示，他信任美國「會確保和平移交權力」給拜登，而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示，她期待與民主黨候任總統合作。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦表示，選舉的結果「必須被尊重」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，加拿大人「為民主受到攻擊感到深深不安和傷心」。「暴力永遠不會成功壓倒人民的意志。美國的民主必須得到堅持——它一定會，」特魯多在推特上說。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）則發推文稱：「民主——人民履行投票、發聲被聆聽以然後和平遵守決定的權利——永遠不應該被一群暴民推翻。」

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）遣責這些「令人痛心的場面」，並表示他期望看到和平移交權力。

圖像來源，EPA

印度總理莫迪（Narendra Modi）說，他對於華盛頓「發生騷亂和暴力的消息感到痛心」，並敦促「和平移交權力必須繼續進行」。

土耳其外交部長則促請多方顯示出「克制和常識」。

委內瑞拉政府表示，「在這些令人遺憾的場面中，美國所承受著的，和它通過其政策和攻擊性在其他國家所造成的局面一樣。」

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）和智利總統皮內拉（Sebastián Piñera）亦對在華盛頓發生的事件表示遣責。

皮內拉表示，智利「信任美國民主保障法治的能力」。

在印度，過去曾被看作與特朗普關係良好的莫迪表示，他對於「騷亂和暴力的消息感到痛心」。

「有序及和平的權力移交必須繼續。民主程序不能被允許通過非法的抗議顛覆，」他在推特上說。

在日本，內閣官房長官加藤勝信表示，日本希望美國能完成「和平的權力移交」。

曾在2006年領導過政變的斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）亦對美國的事件表示憤怒。