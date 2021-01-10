BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
韓國長者憑記憶彈鋼琴 希望成為全球最年長的鋼琴家
你的器材不支持播放多媒體材料
韓國長者憑記憶彈鋼琴 希望成為全球最年長的鋼琴家
50 分钟前
高齡96歲的韓國長者娓娓道來他的生命故事，以及鋼琴如何成為他生命中無法缺失的一部分。
儘管由於視力退化而無法讀樂譜，但這位高齡長者還能憑著記憶彈鋼琴。他並希望彈奏到100歲，成為全球最年長的鋼琴家。
熱播
2:51
視頻,
馬斯克成為全球首富之路
, 節目全長 2,51
2021年1月9日
1:32
視頻,
澳大利亞遭極端天氣襲擊，海灘變成「泡沫海」
, 節目全長 1,32
2020年12月17日
1:21
視頻,
新冠疫情：中國河北進入疫情「戰時狀態」 石家莊「封城」
, 節目全長 1,21
2021年1月8日
1:50
視頻,
美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 譴責特朗普
, 節目全長 1,50
2021年1月8日
2:36
視頻,
2021年科學界將會有什麼大事發生？
, 節目全長 2,36
2020年12月30日
2:56
視頻,
「匿名者Q」：一個擁護特朗普的陰謀論宗派
, 節目全長 2,56
2020年7月25日
7:41
視頻,
朝鮮「脫北者」現身說法 解釋為何金正恩掌權後更難逃離
, 節目全長 7,41
2021年1月7日
3:31
視頻,
飽受戰亂的阿富汗 一位西方旅客卻大膽獨自旅行
, 節目全長 3,31
54 分钟前
3:23
視頻,
肺炎疫情：北京反覆封城與解封的啟示
, 節目全長 3,23
2020年9月14日
3:51
視頻,
香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕
, 節目全長 3,51
2021年1月6日