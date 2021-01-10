韓國長者憑記憶彈鋼琴 希望成為全球最年長的鋼琴家

高齡96歲的韓國長者娓娓道來他的生命故事，以及鋼琴如何成為他生命中無法缺失的一部分。

儘管由於視力退化而無法讀樂譜，但這位高齡長者還能憑著記憶彈鋼琴。他並希望彈奏到100歲，成為全球最年長的鋼琴家。