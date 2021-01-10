飽受戰亂的阿富汗 一位西方旅客卻大膽獨自旅行

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飽受戰亂的阿富汗 一位西方旅客卻大膽獨自旅行

一位西方旅客前往阿富汗自助旅行兩星期，他希望告訴世人阿富汗的美麗的風景及文化。

雖然飽受戰亂，但他認為阿富汗的情況在改善當中。