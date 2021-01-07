特朗普與推特的愛恨情仇 從推特暫停特朗普賬戶說起

圖像加註文字， 特朗普偏愛用推特發佈消息和個人看法

在美國國會大廈遭到特朗普支持者闖入並引起暴力衝突之後，推特和臉書都暫停了特朗普的賬戶。

特朗普此前在社交媒體對抗議者表示「我愛你們」，要求他們回家，但是並未遣責暴力，且仍然聲稱自己是選舉舞弊的受害者。

推特表示，希望特朗普能刪除「嚴重違反使用條款」的三條貼文，如果不刪除或是繼續違反推特規定的話，將永久關閉其賬號。

臉書、Instagram也暫停特朗普的賬戶24小時，YouTube也刪除了特朗普對示威者的講話視頻。

圖像加註文字， 特朗普的三條推文被刪除

愛用推特的總統

特朗普偏愛使用社交媒體發表看法和發佈消息，他經常在推特和其他社交媒體平台上發表自己對其他政客、名人和時事新聞的一些看法。

從特朗普代表共和黨參選總統開始，他就在推特上累積了眾多的粉絲和支持者，至今他在推特上一共有超過8800萬關注人數。

自從特朗普擔任總統以來，他的推特幾乎已經成為美國總統的官方消息發佈渠道，繞過白宮新聞秘書而成為一種新的直接與人們對話的交流方式。

但是按照現在情況來看，未來很難再見到特朗普還能在推特上繼續以慣用的爭議性風格發表推文。

違反什麼條款？

從技術層面上看，推特只是暫停特朗普的賬號使用，並表示如果他刪除有問題的三條推文就能夠繼續使用。

但是推特還說如果未來繼續違反推特規定，就會永久關閉@realDonaldTrump賬號。

問題是按照特朗普的推特風格，再次違反規定只是時間問題。

推特的公民使用條款表明，「使用者不得以推特服務用來操縱或干預選舉和其他公民事務。」

特朗普經常發推文表示選舉存在大規模詐欺行為，但又拿不出證據，明顯違反推特上述使用條款。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 支持特朗普的抗議者闖入國會大廈

為什麼不早關？

簡單地說，這是特朗普作為總統的特權，推特對世界各國的領導人有更加特別適用的規定。

推特認為，某些時候讓總統暢所欲言是符合全體公眾利益的事，因此在特朗普擔任總統期間，雖然經常在推特上發表爭議性言論，但一直沒有關閉其賬號。

但是這次特朗普似乎超越紅線了，他在社交媒體上發表的言論被認為給示威抗議者火上澆油，最後導致局面失控，甚至有人喪失生命。

可以預料的是，特朗普一旦卸下總統職位成為普通平民，他享有的推特特權也將一併消失。

有什麼選擇？

其他的社交媒體的使用規定也大致相同，只要特朗普成為平民，一旦違反規定發表煽動性言論或極端主義，就會被毫不客氣的關閉。

與此同時，推特、臉書等社交媒體平台也希望能對外展現社交媒體自我管理的能力，拿特朗普開刀就是最好的機會。

特朗普有兩個選擇，他可以像其他一般民眾一樣遵守推特的使用規定，或是離開這個影響力極大的社交媒體平台。