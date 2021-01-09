美國國會騷亂、中國再現新冠疫情、香港民主派大抓捕與更多本周重要故事

2021年第一周，世界局勢仍然變幻莫測，美國總統特朗普支持者一度闖入國會搗亂，但無法阻止國會確認拜登勝選總統，特朗普承諾會有序完成權力交接，被外界視為首次間接承認落敗。

中國部分地區重現新冠病例，其河北省因疫情宣佈進入「戰時狀態」，其中省會石家莊宣佈封城，全市民眾接受檢測。與此同時，世衛專家組成員未能進入中國調查病毒源頭，總幹事譚德塞說非常失望，但中國說無須過份解讀。

香港警方一日內出動逾千警力，拘捕逾50名民主派人士，指他們「顛覆國家政權」。被捕人士大多有份舉辦或參加去年的民主派初選，警方形容這些人是以「歹毒計劃」，試圖癱瘓香港政府的運作，強調警方的行動是必要和必須。外界質疑這是政治打壓，民主派質疑把初選當成顛覆國家是誇張的說法，當中亦欠缺法律依據。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters

1月6日下午，特朗普支持者強行闖入象徵美國民主的國會大廈，試圖推翻大選結果，震撼全球。數以百計的特朗普總統的支持者衝擊國會外圍，突破大門與安保，闖入國會建築中，並一度抵達參議院的樓層以及眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）的辦公室。

衝擊者與警方發生衝突，至少造成四人死亡。事件發生數小時後平息，首都需要宵禁，國會最終確認拜登勝選總統。

多名特朗普幕僚辭職，特朗普的社交網站被封鎖，他再次指控沒證據的選舉舞弊，但承諾會有序完成權力交接，被外界視為首次間接承認落敗。這次騷亂引發國際廣泛批評，形容這是破壞民主的行徑，美國政界正醞釀啟動憲法第25條修正案以及透過彈劾去迫使特朗普提前下台。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警方此次行動拘捕53人，包括參與統籌去年民主派初選的戴耀庭（圖中）。

香港警方一日內出動逾千警力，拘捕逾50名民主派人士，指他們違反港區《國安法》。被捕人士大多有份舉辦或參加去年的民主派初選。

香港保安局局長李家超對媒體表示，被捕的民主派人士「以歹毒計劃」希望癱瘓香港政府的運作，警方的行動是必要和必須。

香港民主派批評，香港當局的做法等於褫奪市民的投票權，又形容事件「荒謬至極」。人權組織國際特赦也發表聲明形容，拘捕行動顯示這是國安法作為「打壓膽敢挑戰政權的武器」至今最強烈的證據。

香港建制派內部也有聲音質疑，單憑香港當局目前給出的證據，不一定可以判定這些民主派人士犯了香港《國安法》下的罪行。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 從周三開始，石家莊開始進行全市核酸檢測

全球深陷新冠病毒疫情，早前情況相對穩定的中國大陸也有幾個省市陸續爆出疫情。緊挨北京的河北省1月初出現本土病例並逐步增多，該省宣佈進入「戰時狀態」。

省會石家莊在周四（1月7日）晚宣佈「封城」。官員稱，由於正在進行全市範圍內的核酸檢測，所有車輛及人員均不得出市，該城市高風險地區槁城區的居民也不得前往其他地區。

臨近春節，面臨每年人口「大遷徙」時段，中國各地政府發出通知倡議，非必要不返鄉。

與此同時，世衛專家組成員未能進入中國調查病毒源頭，總幹事譚德塞說非常失望，但中國說無須過份解讀。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩是在少見的勞動黨代表大會致開幕辭時發表這番講話的。

朝鮮領導人金正恩承認，「幾乎所有部門」都未完成該國經濟發展五年戰略的目標。金正恩是在少見的勞動黨代表大會致開幕辭時發表這番講話的，這是朝鮮勞動黨歷史上的第八次代表大會。

2020年1月，朝鮮在中國新冠疫情爆發後的短時間內便封鎖邊境，防止病毒入境。，使得它與鄰國和盟友中國的聯繫被切斷。朝中貿易大幅減少約80%。

除了疫情，去年的颱風和洪水也摧毀了朝鮮不少地區的房屋和農作物，該國還因核計劃等問題一直受到國際社會的嚴厲制裁。

金正恩稱，過去五年是朝鮮「史無前例、最為惡劣的困難疊加」的時期。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 賴小民此前身份為中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長。華融為中國上世紀90年代建立的國有企業（圖為賴小民資料照片）。

中國天津市一家法院本周二（1月5日）宣判，對賴小民以受賄罪判處死刑。近年來中國對經濟類犯罪判處死刑的案例較為少見，該案因此引發輿論關注。

賴小民此前身份為中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長。法院稱，2008年至2018年賴小民利用職務便利受賄折合人民幣17.88億元；侵吞、套取單位公共資金共計人民幣2513萬餘元；同時還在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活。

賴小民涉受賄、貪污、重婚三項罪名。具體而言，以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪，判處有期徒刑十一年，並處沒收個人財產人民幣二百萬元；以重婚罪，判處有期徒刑一年。