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美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 譴責特朗普
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美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 譴責特朗普
43 分钟前
美國國會的暴亂平息後，聯席會議繼續審視各個州份的選舉人票結果。
期間多名共和黨人批評闖入國會大樓者的行為，又指責特朗普是煽動暴力的人。
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