美國國會遭暴力衝擊 保安出了什麼問題

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 令人匪夷所思、難以想象的事實實在在發生了

美國國會山令人匪夷所思的「可怕」場景是怎麼發生的？作為美利堅合眾國的心臟地帶，保安重地，為什麼安全防線能被平民衝垮？特朗普支持者衝擊國會事件令人對國會山的保安防線生出不少疑問。

即使衝擊國會人數眾多，且來勢洶洶，但負責保安的警察也有2千人左右，而且是真槍實彈武裝。現場也有槍聲，有人當場身亡，也有送醫不治喪生。

社交網上流傳的視頻裏可以看到，衝進去的人在大樓裏毫無阻攔、隨心所欲地遊逛，拍照、攝影、塗鴉、搞破壞，而正在參加聯席會議的議員們趴在地上自保，戴上防毒面罩疏散。

混亂持續了好幾個小時才落幕。

為什麼會這樣？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 參議院大樓外牆上的抗議者

保安出了什麼問題？

對國會山保安這次失敗的最大批評是凖備不足，人手不夠。

從社交網站流傳的視頻來看，國會山的警戒線在來勢洶洶的抗議人群面前不堪一擊。衝擊者有備而來，有些人帶著武器和化學噴霧器。

一條流傳甚廣的視頻顯示一名警察打開了警戒障礙，使得特朗普支持者得以通過，然後向大樓衝去。

騷亂持續了幾個小時之後，有視頻顯示部分示威者被押解或帶領著離開國會大樓，沿途有人幫著下台階，或有人開門讓他們出去。還有一條視頻顯示一名警察跟一名抗議者自拍合影。

極右組織「驕傲男孩」（Pround Boys）一位中所周知的成員尼克·奧克斯（Nick Ochs）在推特上發自己在樓裏的自拍相，後來接受CNN採訪時聲稱衝進去的有成千上萬人，當局對局面失控，「我沒有受到任何阻攔或盤問」。

許多畫面將被歷史記住。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 舉世震驚的場面，真實發生的事件：警察與抗議者在國會大樓內對峙

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這名抗議者叫理查德·巴奈特，60歲， 坐在眾議院議長佩洛西的辦公桌前。相片在網上瘋傳

已經有不少議員要求對警方應對沖擊國會事件的表現展開調查，對國會山的安全保衛狀況表示擔憂。

民主黨眾議員瓦爾·德明斯（Val Demings）曾經當過警長。她說，情況「令人痛心地清楚」，國會山的警察非常被動，沒有防備且人手不足，也沒有明確的行動計劃。

即使暴力顯著升級的時候，在是否調動、何時調動了其他保安力量增援的問題上也混亂不清。

美國多家媒體引用資深消息來源稱，是副總統彭斯（Mike Pence）批准了調派華盛頓特區國民衛隊前去增援；之前特朗普總統對此猶豫不決。

如果情況屬實，那麼特朗普這次的表現就跟去年BLM（黑人生命也重要）抗議在全國蔓延時他的強硬舉措形成鮮明對比：當時抗議者和搶掠者遭遇了催淚瓦斯、橡皮子彈和防暴警察的銅牆鐵壁。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國會大樓內的警察也在工作

BBC安全事務記者戈登·柯萊拉（Gordon Corera）說，這件事說明在特朗普政府任內安全決策變得高度政治化。

英國政府顧問、人群管制警務專家克利夫德·斯托特（Clifford Stott）教授認為，圍繞華盛頓特區警方周三（1月6日）「重大且十分令人難堪的敗績」會有很多質疑。

他目前正在研究去年西雅圖BLM抗議期間警方的應對。他說，即使把首都警務的複雜架構因素考慮在內，特朗普支持者行為升級時警方明顯缺乏凖備。

斯托特告訴BBC：「他們信息靈通，而且人群成功衝入國會的可能性非常大。正是因為預計失誤導致事情真正發生時他們凖備不足。」

他補充說，問題不僅在於警方對事件回應的複雜性，還在於風險評估水平低，對事發後需要的資源估計錯誤。

美國國會山警察總長史蒂文·桑德（Steven Sund）周四證實，在衝擊國會事件中有50多名執法人員受傷。他還指出，自己的手下和合作伙伴面對數千人的衝擊，表現「英勇」。

他在一則聲明中坦言：「我在華盛頓特區從警30年來從未遇到過暴力衝擊美國國會山那樣的事。」

國會山警方已經就事件展開全面調查，包括對保安計劃制定程序的評估。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國會山情場時用了催淚瓦斯

那麼事先得知哪些信息？

特朗普總統支持者衝擊國會，時間上就是為了阻撓國會認證大選結果，不是自發行動，而是事先策劃好的。此前數月中，特朗普總統和他在共和黨內的盟友一直在口頭詆譭選舉結果。

斯托特教授在群體暴力和流氓行徑心理分析領域享有聲譽。他對BBC表示，在光天化日之下公然犯罪的騷亂分子表現出那種凌駕於一切的「歡樂」情緒特別耐人尋味。

「那個群體有一種非常明確的目的，驅動力來自一個理念，即他們認為自己的行為是合法的，在他們看來，去做這件事是自己的總統 — 他們的大統領 — 批准的。」

「還有一個理念是國會山本身已經腐敗不堪。」

衝擊國會前數日（數周甚至數月），有人注意到，特朗普支持者陣營的極端分子和極右翼團體成員在網絡平台上出現鼓勵暴力衝擊國會山和攻擊議員來抗議選舉結果的言論。

特朗普在華盛頓特區的部分支持者身穿印著2021年1月6日和「MAGA: CIVIL WAR」（內戰）字樣的衣服，被派了照片。

假如眾議員正面遭遇抗議者，或被扣押為人質，那麼情況會更糟糕，使人對拜登1月20日總統就職典禮的安全保護更為擔心。

圖像來源，Getty Images

衝擊國會的人會被繩之以法嗎？

包括副總統彭斯在內的不少人呼籲法律應該嚴懲那些參與衝擊國會的人。

顯然，衝擊國會者的行為，加上大量的視頻、圖像，檢控官不缺控罪證據。

臉書刪除了那些明顯在鼓勵、煽動衝擊國會的視頻，但一些調查者呼籲公眾存檔保留相關證據，為眾籌舉證助一臂之力。不過，許多網上瘋狂傳播的圖片視頻中的人物已經被證實屬於極右團體和相關組織成員。

國會山警方證實，正在分析監控視頻和其他材料，從中辨識其他可能應當被起訴的人。

華盛頓特區一名前聯邦法官接受Slate雜誌採訪時表示，監控官可以考慮就損壞政府財產和人身攻擊等一些違法行為依地方法律和聯邦法律提出控罪。