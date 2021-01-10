伊朗2021新年的激進之舉與圍繞核協議的國際博弈

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗領導人強調表示，如果各方完全恢復遵守伊核協議，取消對伊朗制裁，濃縮鈾問題完全可逆。

2021年伊始，伊朗宣佈把濃縮鈾豐度提高至20%，扣押一艘韓國油輪，意在何為？

伊朗的激烈舉動引起國際社會的持續關注，但目前仍保持著相對溫和的回應。

2021年新年之初，伊朗宣佈福爾多核設施已經開始了豐度為20%的鈾濃縮活動。這相當於大大突破了2015年國際間有關伊朗核協議所規定的3.67%的水平。

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊扣押了一艘懸掛韓國國旗的油輪，指責其違反海洋環境相關法律。

上述兩個舉動均與2015年的國際伊朗核問題國際協議有關聯。

鈾濃縮豐度及協議

低濃縮鈾的純度通常是3-5%的U-235，可用於生產商用核電站的燃料。

而高濃縮鈾的濃度為20%以上，用於研究反應堆。但國際原子能機構一般規定，民用級濃縮鈾的豐度最高可以達到20%。

不過根據2015年核協議，伊朗只能提練純度高達3.67%的濃縮鈾; 並且儲存不超過300公斤（660磅）的材料; 運行不超過5060台伊朗的老舊、效率並不高的離心機; 並完全停止在福爾多的鈾濃縮。

但自從特朗普上台後，退出了他所指責有缺陷2015年伊核協議，恢復美國對伊朗制裁。

伊朗也隨之採取措施，不斷減少對2015年協議的承諾。這些措施包括建立低濃縮鈾儲備、生產4.5%濃縮鈾、重新啟動先進離心機以及恢復在福爾多的鈾濃縮活動。

但伊朗外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫在提升濃縮鈾的濃度為20%後也表示，如果各方完全恢復遵守伊核協議後，濃縮鈾問題完全可逆。

美國軍控協會的專家們表示，伊朗目前表示要生產儲存120公斤純度為20%濃縮鈾，大約相當於一枚核彈所需的一半。

他們還警告說，生產高濃縮鈾將構成更嚴重的短期擴散風險。

韓國油輪與對伊制裁

韓國油輪被伊朗扣押後，韓國要求立即釋放油輪外，還立即向霍爾木茲海峽附近派出一艘搭載著一支反海盜部隊的韓國軍艦。

油輪事件發生之際，正值因為美國對伊制裁，伊朗的一筆資金被凍結在韓國銀行。而伊朗目前資金緊張。

宣佈派出軍艦後，韓國外交部又宣佈將盡早派一個代表團前往伊朗，努力通過雙邊談判解決問題。

韓國外交部還表示，原定的韓國外交部副部長對伊朗的訪問仍將按計劃進行。

圖像來源，EPA/TASNIM NEWS AGENCY 圖像加註文字， 因為美國對伊制裁，伊朗的一筆資金被凍結在韓國銀行。隨後伊朗扣韓國油輪事件發生。

國際反應：「嚴重影響」

一些專家認為，伊朗宣佈提高鈾濃縮是試圖向將於1月20日接替特朗普擔任總統的拜登施加壓力。

拜登曾表示，只要伊朗恢復全面遵守協議，並承諾進一步談判，他將考慮重新加入核協議。

美國國務院發言人表示，伊朗將鈾濃縮提高到20%濃度，顯然是在加碼其核勒索活動，這種企圖仍將失敗。

歐盟發言人斯塔諾稱，伊朗此舉嚴重背離了伊朗在伊核協定中做出的核承諾，對核不擴散具有嚴重的影響。

以色列總理本雅明·內塔尼亞胡是伊朗在中東的主要反對者之一。他表示，伊朗的決定說明其繼續實現其發展軍事核計劃的意圖。他強調以色列不會允許伊朗製造核武器。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Iran's parliament passed a law requiring 20% enrichment after the killing of Mohsen Fakhrizadeh

專家分析：「談判籌碼」

有專家分析認為，伊朗宣佈提高鈾濃縮豐度意在向拜登新政府傳遞一個信息，表明在重返伊核協議談判的過程中，美國並未處於更有利的地位，伊朗也在加重手中的籌碼。如果拜登政府繼續特朗普的美伊對抗政策，伊核問題可能升級為危機。

至於伊朗扣押韓國油輪，有專家認為，這也說明對伊朗的制裁目前嚴重影響到其資金狀況，折射了制裁下的伊朗國內經濟壓力的深重。

作為伊核協議簽字的一方，中國外交部發言人華春瑩表示，當前伊核問題正處於關鍵節點，形勢複雜、敏感。