美國國會騷亂：闖入者究竟是哪些人？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抗議群眾闖入美國國會大廈爆發激烈衝突引發廣泛關注

美國國會大廈發生抗議群眾闖入的暴力騷亂事件，許多人都在問究竟衝擊國會大廈的都是哪些人？

許多闖入國會大廈的人都攜帶與某些特定團體有聯繫的標誌或旗幟，事實上這些不同的團體的成員及其理念和主張可能彼此重覆。

匿名者Q

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這張照片在社交媒體上受到廣泛分享

圖像顯示騷亂群眾中有些人和一些極端和右翼團體或邊緣支持組織或網絡陰謀論者有聯繫，其中許多都在網絡上非常活躍，也參加過支持特朗普的集會。

在社交媒體上獲得迅速分享，令人深感疑惑的一張照片是頭上戴著兩根尖角和皮草帽子，臉上塗著顏料，手持美國國旗的一名男子。

這名男子其實是傑克·安吉利（Jake Angeli），被普遍認為是毫無根據的陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的支持者，他自稱為匿名者Q巫師。

他的社交媒體內容顯示他參加多次匿名者Q的活動，在YouTube上發表許多陰謀論的影片。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「匿名者Q」：特朗普的一個陰謀論宗派

他還被拍到在去年11月在亞利桑那州鳳凰城的一次活動上發表講話，在沒有證據的情況下指控總統大選存在舞弊行為。

他的臉書內容也充滿各種各類極端思想和陰謀論的圖像和諷刺內容。

驕傲男孩

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 照片右方者是自稱為資深驕傲男孩的歐克斯

另一個被看到衝擊國會大廈的是極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的成員。

該組織創建於2016年，是一個反移民和全男性的團體。

在美國總統大選第一次辯論會上，特朗普回應一個關於白人至上主義和民兵團體的問題時表示，「驕傲男孩，請退後待命。」

其成員之一，尼克·歐克斯（Nick Ochs）分享一張在國會大廈內的自拍照，寫著「從國會大廈向大家問好」，他還在闖入國會大廈後開現場直播。

歐克斯在信息交流軟件Telegram上的介紹自稱為「夏威夷來的資深驕傲男孩」。

網紅

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 吉歐內特闖入國會大廈後在裏面開直播

在網絡上擁有大量粉絲和追蹤人數的一些網紅也被看到在衝擊人群之中。

這些人當中包括了社交媒體人物提姆·吉歐內特（Tim Gionet），他在網絡上化名為「Baked Alaska」。

他在國會大廈裏面的現場直播當時有數千人觀看，顯示國會大廈內的情況，以及他和其他抗議者交談的畫面。

吉歐內特是特朗普的支持者，他被許多人認為是「白人民族主義者」，不過他自己對此否認。

去年10月，他在YouTube發表視頻，顯示他拒絶戴口罩，並與店員發生爭吵，之後他的YouTube頻道被關閉。

誰翹腳在議長佩洛西的桌上？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 理查德·巴內特翹腳在議長佩洛西的桌上

在網絡上廣泛流傳的一張照片是一名闖入國會大廈的男子找到了民主黨籍的議長佩洛西（Nancy Pelosi）的辦公室，坐在佩洛西的位子上把腳翹在辦公桌上的照片。

該名男子的真實身份是阿肯色州的理查德·巴內特（Richard Barnett）。

巴內特在離開國會大廈後對媒體表示，他取走了一張印有佩洛西名字的個人化信封，但他說自己並沒有偷走信封，因為他在佩洛西桌上留了一枚25美分硬幣。

美國媒體報道，巴內特已於周五被警方抓獲。

旗幟和標誌

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名闖入國會大廈的抗議者手持美國聯盟旗

衝擊國會大廈的人群中也看得到聯盟旗，該旗幟在美國內戰期間代表支持蓄奴的南方各州，因此被認為帶有種族主義色彩，許多人要求禁止該旗幟，但也有人認為該旗幟是美國南方各州歷史的一部分。

美國軍方去年宣佈新政策，禁止任何會引起分歧分裂的象徵，因此所有軍方建築不得懸掛聯盟旗。