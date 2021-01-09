美國國會騷亂：民主黨人計劃再彈劾特朗普 能否通過成疑

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 如果民主黨按計劃提出彈劾動議，特朗普將是首名面對兩次彈劾的美國總統。

美國國會大樓日前被特朗普支持者闖入，與警察發生衝突，造成最少五人死亡。民主共和兩黨分別都有議員指責特朗普煽動這場騷亂，民主黨更在草擬彈劾特朗普的法案，但目前參議院仍然由共和黨控制，獲得通過的機會不大。

民主黨眾議員計劃周一（1月11日）提出彈劾動議，指控特朗普「煽動造反」，屆時特朗普將成為美國史上第一名任內面臨兩次彈劾的總統。他2019年12月也曾經被批濫用權力和阻礙國會運作而面臨彈劾，但參議院最終在去年2月否決彈劾議案。

候任總統拜登說，是否彈劾特朗普最終由國會決定，但他「長久以來都認為特朗普不適合當總統」。

白宮發言人回應事件時批評彈劾議案「有政治動機」，也只會令美國「進一步分化」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國國會暴亂：共和黨人批評暴力 讉責特朗普

動議內容是什麼？

BBC從美國哥倫比亞廣播公司（CBS）取得彈劾草案內容，第一條指控特朗普干犯「重刑罪行及非重刑罪行」（high crimes and misdemeanour） ，即「故意地針對美國政府煽動暴力」，又指特朗普發表言論鼓動並導致「即時在國會山莊發生的不法行為」。

動議內容又認為這些言行，與他早前希望阻礙國會確認拜登勝選的行為一致。

「這些令他背離了身為總統得到的信任，對美國人民造成傷害。」

特朗普會提前下台嗎？

民主黨候選人早前在佐治亞州參議院第二輪選舉中勝出，讓民主黨取得參議院的控制權，但這些新任議員的任期仍未開始，參議院目前仍然由共和黨人控制，因此在參議院護航下，不大可能通過彈劾議案。

除了彈劾議案，多名共和民主黨人都希望可以透過美國憲法第25條修正案，把特朗普即時解職，由副總統彭斯接任，直至拜登1月20日宣誓就任。這個條文規定，在職總統無法履行總統職務的權力和責任時，可以由副總統作為代理總統承擔總統職務的權力和責任。

一些學者認為，這項修正案同樣可以應用在更加廣泛的情形下，例如當一名總統「危險地不適合任職」的情況。要想啟動這項修正案，需要內閣15名核心部長中的過半數及副總統彭斯致信國會領袖，稱由於特朗普不適合（unfit）擔任總統，將由彭斯代職。

但美國媒體報道彭斯並不打算這些做，數名閣員也同意彭斯的決定，擔心只會令首都華盛頓的情況更加混亂。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 如果特朗普的總統權力被撤銷，副總統彭斯（左）將接任代理總統。

華盛頓最新的情況如何？

特朗普早前已經透過發言人指拜登宣誓當天，將會有一個有序的權力交接，但堅稱自己不同意選舉結果，他之後又說，不會去參加1月20日拜登的就職典禮。

推特在國會衝突當天宣佈暫時凍結特朗普的帳號，之後以特朗普可能「繼續煽動暴力」為由，宣佈將永久把帳號封閉。特朗普私人推特帳號上的帖文目前已經全部被屏蔽，而他的官方帳號也有部份帖文被刪除。

另外，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）據報向軍方高級人員查詢，如果特朗普要求動用美國的核武時可以怎樣做。

佩洛西的一名工作人員透露，在特朗普支持者闖入國會大樓期間，她的辦公室筆記本電腦被盜。