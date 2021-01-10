美國國務卿蓬佩奧稱將解除美台聯絡自設限制

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 邁克·蓬佩奧表示，美台關係不應該"被束縛"。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，美國將會解除多年的美台官方聯絡限制。

美國國務院在一份聲明中表示，有關的「自設限制」在數十年前訂立，是為了「安撫」中國大陸政府。

現在，這些規則已經「無約束力」。

這一舉動很可能將觸怒中國，加劇北京與華盛頓之間的緊張關係。

這一消息正值特朗普政府進入執政最後兩周的倒計時之際，喬·拜登（Joe Biden）將於1月20日就任美國總統。

台灣問題一直被認為是中美關係當中相當敏感的部分。中國大陸與台灣的關係隨著中美兩國的摩擦而越發微妙，台海兩岸出現武力的風險一直存在，而兩岸衝突很可能會將作為台灣盟友的美國捲入其中。

蓬佩奧的這一聲言似乎是特朗普的共和黨政府在離任前試圖盡最後努力為對華強硬路線定調的舉動。

「今天我宣佈，我將解除所有這些自設限制，」他說。

「今天的聲明是承認美台關係不需要，也不應該，受到我們恆定官僚機構自設限制的束縛。」

蓬佩奧還表示，台灣是一個活躍的民主體制，也是美國的一個可靠伙伴，這些限制不再有效。

在蓬佩奧發出上述聲明後，台灣外交部長吳釗燮對蓬佩奧表示感謝，說自己 「心存感激」。

在周日上午發佈的一條推文中，吳說：「台灣與美國之間緊密合作關係的堅實基礎，是基於我們的共同價值觀、共同利益和對自由民主的堅定信念。」

圖像來源，President Office, Taiwan. R.O.C 圖像加註文字， 阿札爾說，「台灣的防疫成就，彰顯了台灣這個社會與文化中的透明公開，還有民主價值。」

去年8月，美國衛生及公共服務部長亞歷克斯·阿札爾（Alex Azar）訪台，成為美國數十年來與台灣官員會面的最高級別政客。

當時作為回應，中國敦促美國尊重它所聲稱的「一個中國」原則。

美國與台灣之間並沒有達成像美日、美韓或者美國與菲律賓那樣的正式防務條約，但是美國仍然持續出售武器予台灣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文專訪：從兩岸關係到台灣未來

自1940年代國共內戰決裂之後，北京長期以來一直極力限制台灣的國際活動，雙方亦一直致力在太平洋地區加強影響力。

台海兩岸關係在近年趨於緊張，而北京一直沒有承諾排除武力攻台。