印尼波音737客機墜毀：海軍已發現出事位置

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當地漁民找到一些懷疑是客機殘骸的物件，並交給搜救當局。

印尼一架波音（Boeing）737客機於周六（1月9日）從首都雅加達起飛後不久在海上墜毀，印尼當局表示已經找到相信是墜毀的位置。

該架三佛齊航空公司（The Sriwijaya Air）的客機載有62人，從雅加達起飛前往西加裏曼丹省的坤甸，但是啟程四分鐘後即從雷達上消失。

周日，有被認為是來自客機記錄儀的訊號被偵測到。

目前已經有超過10艘船被派往該地點，隨行的有海軍潛水員。

「我們在兩個定點偵測到訊號，這可能是黑閘子，」印尼搜救當局的負責人巴古斯（Bagus Puruhito）說。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這些物件被認為是來自失聯客機的碎片。

調查人員亦在分析他們認為是來自客機殘骸的物件，包括一個輪子，以及他們所說的可能屬於機身一部分的物件。

雅加達警方發言人尤斯利（Yusri Yunus）表示，已經收到兩個來自搜救當局的包裹。

「第一個袋子裏面有乘客的財物，另一袋裏則有屍體遺骸，」他向記者表示，「我們仍在確定這些東西的具體屬性。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印尼調查人員對相信是來自失聯客機的殘骸物件進行調查。

搜救行動在周六深夜暫停，周日早上繼續。當局已經派出四架飛機前往協助搜索。

失聯的客機並不是波音因兩起致命墜機事故而在2019年3月至12月期間停飛的737 Max機型。

目前所知的事發經過

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當局已經派出四架飛機前往協助搜索。

該架三佛齊航空客機於當地時間周六14時36分（格林尼治標凖時間7時36分）從雅加達國際機場起飛。

據該國交通部指，幾分鐘後的14時40分，是記錄中的客機最後一次聯絡訊號，呼號為SJY182。

從雅加達飛往西部婆羅洲坤甸的飛行時間通常為90分鐘。

據國家空軍搜救總署負責人巴古斯所說，客機並沒有發出過求救訊號。

據飛行追蹤網站Flightradar24.com指，目前認為客機是在不到一分鐘內下墜了超過3000米（1萬英尺）。

有目擊者稱，他們看到和聽到至少一次爆炸。

漁民索利辛（Solihin）向BBC印尼語部表示，他看到了墜機，他的船長決定返航回陸地。

「飛機像閃電一樣掉進海里，並且在水中爆炸，」他說，「它離我們比較近，膠合板碎片幾乎打到我的船。」

客機消失位置附近一個島嶼上，一些居民向BBC表示，他們找到了一些他們認為是來自客機的物體。

誰在飛機上？

目前認為機上有50名乘客——包括七名兒童和三個嬰兒——以及12個機組人員，而客機可載130人。官員表示，機上所有人都是印尼人。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 乘客的親屬一直在坤甸機場和雅加達的蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）焦急等待。

乘客的親屬一直在坤甸機場和雅加達的蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）焦急等待。

「我有四個家人在航班上——我的妻子和我的三個孩子，」亞曼（Yaman Zai）哭著對記者說。

「（我太太）今天發了一張嬰兒的照片給我……我的心怎麼能不被撕成碎片？」

相關背景

根據註冊資料，該客機是一架有26年機齡的波音737-500客機。

三佛齊航空公司首席執行官傑佛遜·厄爾文·裘韋那（Jefferson Irwin Jauwena）向媒體表示，客機此前的狀況良好。他說，由於大雨，客機延遲了30分鐘起飛。

創辦於2003年的三佛齊航空是當地一個廉價航空公司，經營飛往印尼國內以及其他東南亞目的地的航班。

圖像來源，GM Fikri Izzudin Noor 圖像加註文字， 該架三佛齊航空公司客機在起飛不久後從雷達中消失。（資料圖片）

客機在首都雅加達以北大約20公里（12英里）處失聯，與2018年10月另一架客機墜毀的位置不遠。

當時印尼獅航在雅加達起飛約12分鐘後撞入海面，共189人死亡。

該次事故被歸咎于飛機設計上的一系列問題，以及航空公司和飛行員的失誤。

那是導致監管機構暫停波音737 Max客機飛行服務的兩起墜機事故之一。該機型在經過系統重整之後，於去年12月重新載客飛行。